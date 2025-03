Leyma Coruña-Breogán: La victoria o el abismo

El Básquet Coruña encara este domingo (12.30 horas, Coliseum) una nueva final en la carrera por la permanencia, un derbi romano contra un Breogán que hace solo siete jornadas, cuando se vieron las caras en Lugo, era un rival directo, pero que ha pasado ha jugar otra liga después de ganar cinco de sus últimos ocho encuentros. La misma cifra de éxitos que acumulan los naranjas en 22 jornadas.



El equipo de Luis Casimiro presenta una regularidad reciente que es una excelente vía para huir de la zona del drama: ha ganado los tres últimos compromisos en casa (Bilbao, Unicaja y Andorra) y ha perdido los tres últimos fuera (Baskonia, Tenerife y Barça). Cinco victorias en ocho jornadas, entre ellas la del derbi de la primera vuelta, disputado el pasado 12 de diciembre.



Desde esa fecha el equipo naranja ha incorporado a tres jugadores (Thomas Heurtel, Ángel Núñez y Karlis Silins), uno más que el celeste (Arturs Kurucs y Boubacar Touré). Ambos han entrado con buen pie. El letón promedia 7,0 puntos y 1,7 rebotes (en seis partidos), por 4,5 y 4,0 (en dos) del senegalés.



Dos pares de manos que parecen haber acabado de cuajar un plantel que antes de estos fichajes ya había dado algo más que síntomas de recuperación. Sobre todo desde que Casimiro reemplazó en el banquillo a Veljko Mrsic. Sus números no engañan: siete victorias y seis derrotas.



Cifras que hacen que el Breo haya dejado de mirar al abismo para poner los ojos en los playoffs. Lógico cuando empezó esta jornada 23 a solamente dos triunfos del octavo clasificado.



Colgando del abismo sigue el Leyma, que la pasada semana se llevó un doble golpe, su derrota en Manresa –normal, por otra parte– y el triunfo –más alejado de la lógica– del Bàsquet Girona contra el Joventut. No anotarse el segundo derbi romano del curso lo haría caer unos metros más.



La consigna es la de Luis Aragonés: ganar, ganar y volver a ganar. Aunque sea por medio punto de margen, ya que, en principio, el averaje particular con el vecino del este difícilmente contará a final de curso si el cuadro lucense mantiene sus actuales biorritmos.



Un averaje situado en cuatro puntos, ya que en el Pazo de Lugo los de Casimiro se impusieron por 83-80 en una montaña rusa. El Básquet Coruña empezó perdido (12-0), se encontró ya en el segundo cuarto, llevó la iniciativa durante bastantes minutos y en los instantes finales dobló la rodilla víctima de sus propios errores y de los aciertos de un Darrun Hilliard que hasta ese momento había estado bastante gris.

Voz cantante

El ex del Baskonia lleva la voz cantante desde que se lesionó de gravedad el primer solista celeste, Charlie Moore. Hilliard promedia 13,3 puntos, 3,3 rebotes y 4,3 asistencias. El sustituto de Moore, Dae Dae Grant, es el otro moembro de la plantilla que alcanza los dobles dígitos en anotación (10,7) y además aporta 2,4 capturas y 3,7 pases de canasta.



A partir de ahí, músicos de sesión muy bien afinados: Jordan Sakho, Toni Nakic, Dominik Mavra, Edin Atic –casi seguro baja para el derbi–, Aleksandar Aranitovic, Dragan Apic, los citados Kurucs y Touré y el internacional español de nuevo cuño Eric Vila.



Un grupo compacto y con los elementos justos y bien ensamblados. Casimiro no tendrá que verse en la siempre delicada tesitura de descartar. Hasta tres jugadores deberá dejar fuera Epi, siempre que, como dejó entrever el técnico en la rueda de prensa previa, Gus Lima esté recuperado de su segunda lesión del curso. Si el hispano-brasileño finalmente no está apto, serán dos compañeros los que no se vistan de corto.



Olle Lundqvist ha sido el sacrificado común en los dos últimos partidos, en el segundo de ellos acompañado por Núñez. El alero dominicano, reemplazo de su compatriota LJ Figueroa, todavía no se ha estrenado de naranja.



Sí lo hizo el último en llegar, Silins, que en Manresa firmó la jugada que la ACB eligió como la mejor de la jornada 22, un matazo salvaje por encima de Emanuel Cate. El hecho de que el letón debutase con menos de una semana de entrenamientos con sus nuevos compañeros hace pensar que entrará entre los 12 de hoy.



Si no estuviese Lima, Epi tendría que convocar a sus cuatro cupos sanos (Alex Hernández, Aleix Font, Atoumane Diagne y Beqa Burjanadze), con lo cual la identidad de los descartados podría ser la misma que en el Nou Congost.



Muchos ingredientes confirmados y algunos por confirmar para un derbi que hace ya muchos días colgó el cartel de no hay billetes. El Coliseum a reventar debe ser el sexto jugador que ayude al Leyma a conseguir una victoria que necesita como el respirar.