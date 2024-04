Juanka Ortiz: "En un derbi pesa más el corazón que el balonmano"

Juan Carlos Rodríguez Ortiz (25 de enero de 1999, Carballo), es Juanka Ortiz, uno de los bastiones del Attica21 Hotels OAR Coruña.



El central, que confía en estar en la fase de ascenso, afronta el duelo más especial del año con la visita a su casa, a Carballo, para disputar un derbi sin claros favoritos.

La semana pasada no hubo liga debido a la Semana Santa. ¿Aprovechaste para coger energías de cara al tramo final de la temporada?

Sí. La verdad es que nos vino muy bien el parón. Está bien desconectar un poco del balonmano y aprovechar el tiempo libre con la familia y con los amigos. Esta semana tenemos que volver lo mejor posible para empezar a preparar las cinco finales que nos quedan.

Ya se empezará a notar la carga de partidos.

Claro. A nivel físico estas fechas suelen ser complicadas por culpa de los golpes y por llevar tantos meses entrenando sin parar. Al final, queda lo más bonito y eso te ayuda un poco para apretar al máximo en lo que está por venir.

¿Cómo afrontáis las cinco finales que os quedan?

La verdad es que afrontamos estos partidos como hemos hecho durante todo el año. Realmente si quieres estar arriba para intentar ascender no te puedes permitir el lujo de perder ni un solo partido. A estas alturas, los números te ponen en tu sitio y hay que hacer un cinco de cinco. No tenemos que fijarnos en el equipo de atrás. Que ellos hagan lo que tengan que hacer y nosotros también. Con el cinco de cinco lo tenemos hecho y eso lo que nos importa.

El primer partido clave será este sábado en Carballo. ¿Es especial volver allí?

Sí. Siempre es bonito volver a casa. Es uno de los pabellones que más afición tiene y eso crea un ambiente muy bonito. En estos derbis el pabellón suele estar bastante lleno y con la gente muy metida en el partido. Siempre es agradable jugar en una pista así de llena y hacerlo contra bastantes amigos y excompañeros.

¿Qué te esperas encontrar?

Creo que en los derbis da igual que un equipo vaya primero u octavo. En un partido como este todo puede pasar al pesar más el corazón que el balonmano. Es un equipo que está haciendo muy buena temporada. A nivel defensivo pegaron un subidón por lo que será un partido igualado. El equipo que tenga menos errores será el que se lleve la victoria.

Hace tres temporadas llegaste a A Coruña. ¿Cómo está siendo la estancia?

Estoy encantado, como si fuera mi casa. El trato con los compañeros y el cuerpo técnico es increíble. Formamos una piña y eso te facilita mucho la integración después de venir de otro sitio. Mis compañeros son mis amigos. Tenemos una relación de amistad y es muy bonito tener gente así para entrenar y trabajar. Se hace mucho más llevadero.

¿Hay similitudes entre los vestuarios del Xiria y del OAR?

Sí. Al final, yo estuve jugando en Carballo desde los tres o cuatro años y el grupo que teníamos nos conocíamos muy bien. Pero es cierto que con el poco tiempo que llevo en A Coruña la amistad que tengo con todos hace que parezca que lleve aquí diez años.

En Carballo destacabas por ser un jugador muy goleador, mientras que en A Coruña no te prodigas tanto. ¿Se debe a los sistemas de juego?

Te diría que sí. El primer año que vine aquí estaba Pablo (Aguirregabiria) como entrenador y confió mucho en mí. Desde que empezamos a hablar para que yo jugase aquí, él tenía claro que tenía que tener mucha importancia. Aquí siempre me dieron muchas oportunidades y creo que pude cumplir. Estoy muy contento de estar aquí. Mi rol en el OAR es más importante que el que tenía en Carballo.

En defensa eres uno de los pilares. ¿Es algo natural para ti?

Pues sí porque es algo que lo tengo desde pequeño. Siempre me gustó el tema defensivo. Para mí la defensa va en el carácter de cada persona, pero si estás con intensidad, con ganas y metido en el partido, te ayuda a ser mejor defensor.

¿Hay alguna faceta del juego en la que no estés cómodo?

No, porque me suelo adaptar bastante bien. Este año cambió mi rol en ataque. Yo estaba más acostumbrado a jugar de lateral y ahora lo hago de central. Fue una decisión a la que llegamos con el entrenador. Al principio si que me costó más adaptarme porque no estaba tan familiarizado con esa posición, pero con el paso de los partidos ya me encuentro mucho más cómodo. Aun así, yo juego dónde el equipo me necesite, como si tengo que jugar de portero (ríe).

¿Cómo trabajaste para sentirte a gusto de central?

Es dedicarle horas a los entrenamientos. Este año estamos entrenando bastante y a buen nivel, y eso ayuda. Tú juegas un partido cada semana, pero estás entrenando cuatro días para ese encuentro. Entonces, según va pasando el tiempo, acabas subiendo el nivel de los entrenamientos y esto te lleva a mejorar. Pero la única manera de hacerlo es entrenar, entrenar y entrenar (sonríe).

¿Sueles ver tus partidos?

Si que veo todos los que jugamos. Mientras juegas sólo recuerdas ciertas acciones, pero hay muchas que se te olvidan. A veces no jugamos bien y es importante verlo, analizarlo y llegar al entrenamiento para decir los fallos y corregirlos.

Eso ayuda mucho al equipo.

Claro. Empezamos el año que no éramos capaces de mantener nuestro nivel durante los sesenta minutos. Al ver los partidos y analizarlos pudimos trabajar para solucionarlo. Hay que verlo repetido en frío porque cuando estás jugando, o estás en el descanso, no razonas igual que si lo haces al día siguiente. Al final, si lo haces con calma, sacas muchas más cosas para mejorar de las que pensabas.

¿Qué objetivo te marcas para lo que resta de temporada?

A nivel personal no me suelo marcar objetivos. Lo único que me importa es que el equipo vaya para arriba. Por mi parte, trataré de aportar todo lo que pueda y más para que el club consiga sus objetivos. Solamente pienso en ganar.