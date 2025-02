Iván Sánchez, 'Dinky: “La vida te da golpes más duros que el boxeo”

“Tenía 39 años, mucho más no iba a tirar, pero aún me quedaba de carrera. Lo peor es que los dos últimos años padecía en las preparaciones y siempre recaía en ellas. Descansaba una semana, pero era complicado debido a unas hernias. Me hicieron una resonancia y dije: ‘Hasta aquí’. No iba a estar de saco para los demás”, comenta entre risas Iván Sánchez, conocido en el cuadrilátero como ‘Dinky’.



Ahora mismo de baja por ese mismo problema en la espalda asume con filosofía el obligado parón, como en su momento le pasó cuando tuvo que colgar los guantes. “Al principio fue muy complicado. Llevas 15 años entrenando todos los días, tienes un hábito y es un tiempo que no sabes muy bien cómo cubrir. Mi hija ya había nacido y a veces tenía discusiones con mi mujer porque por la tarde no tenía nada que hacer y me iba con mi hija al gimnasio”, recuerda.



“Me costó cubrir esos tiempos, en los que antes entrenaba, y que después en la vida cotidiana tienes que ocupar. Estuve dando clases en un gimnasio en Coruña y después Manolo y Chano Planas me propusieron dar clases personales en su gimnasio. Mi mujer es autónoma, yo trabajo de mañana en Inditex, de siete a tres, doy clases hasta las seis como mucho y luego están los niños”, resume. Habla con devoción de sus hijos Daniela y Hugo, el más pequeño, aunque la vida ofrezca reveses. “Tenemos otra lucha. Hace dos años le diagnosticaron (se refiere a Hugo) TEA (Trastorno del Espectro Autista). Cumple cinco años la semana que viene y al principio nos costó bastante (asimilarlo). Nos apoyamos y nos metimos mucho en el mundo del TEA. Y cuando lo haces te das cuenta de que hay muchas cosas que no están muy integradas en la sociedad. Y aquí estamos, peleando como siempre. La vida da golpes más duros que el boxeo”, afirma ‘Dinky’.



A Daniela le cogió muy pequeña el final de la carrera de su padre, pero ya se ha puesto los guantes. “Viene con una amiga y le doy clases de boxeo. Quiero que haga deporte, es una vía de escape. Tal y como está ahora el tema de la tecnología y la gente joven prefiero que se enganchen al deporte”, reconoce.



“Hugo tiene TEA pero socializa y habla con la gente. Y claro, las personas que no lo tratan durante mucho tiempo a veces no se dan cuenta. Tenemos que estar las 24 horas con él. Hablas con las terapeutas y la teoría está muy bien, pero a veces la práctica es más difícil. Tienes que hablar siempre en plan positivo y no siempre sencillo porque no puedes estar en ‘modo zen’ 24/7 (risas)”, puntualiza.



Allí es donde emerge la figura de su hermana Daniela. “Nuestra hija nos ayuda bastante, se involucra y es un encanto de niña. A veces nos da lecciones a nosotros. Hacemos un buen equipo, unos tiramos de otros y nos vamos ayudando”, remarca.



También se sintió arropado en su etapa como boxeador. “Aquí en Coruña tuvimos mucho apoyo gracias al tema de Manolo (Planas). Él creó todo este bum y nos tocó mantenerlo. El coruñés Óscar Locomotora fue campeón de España, yo tengo mi récord de superwélter y es un orgullo para mí y para la ciudad. Recuerdo en las peleas lo que estaban allí y a los de mi barrio, el Birloque. Ellos nunca fallaban”, expone.