Heurtel recibe su primer premio de Jugador Estrella

No hubo sorpresa en la elección del Jugador Estrella de febrero. Todos los focos apuntaban a Thomas Heurtel. El galo estrena galardón mensual después de haber disputado tan solo tres partidos con la camiseta del Leyma Básquet Coruña. Dos de ellos en un segundo mes de 2025 marcado por largo parón derivado de la Copa del Rey y las ventanas FIBA.

El base internacional francés arrasó en la votación efectuada por los aficionados, a traves de las redes sociales, y de los medios de comunicación. Y se une en el palmarés de esta temporada a dos biganadores, Trey Thompkins (noviembre y enero) y su homólogo Brandon Taylor (octubre y diciembre). El playmaker de West Hollywood protagonizó la anécdota simpática del día. Cuando llegó al Coliseum, mientras la prensa esperaba la comparecencia del ganador de febrero, pasó por del delante del trofeo y preguntó. "¿Otra vez para mí?", antes de soltar una sonora carcajada.

"Estoy muy agradecido", por el premio, comentó Heurtel, antes de matizar que "mejor sería con victorias. Pero vamos a intentarlo el sábado de la mejor forma".

Respecto a su estado físico, Heurtel aseguró sentirse "muy bien. He entrenado esta semana con el equipo. El plan era hacer también tratamiento, con más pesas que pista. Me siento cómodo, aunque obviamente no estoy al cien por cien porque he estado dos meses sin jugar, pero poco a poco estoy mejorando".

A pesar de que, sobre el papel, no está en su tope físico, baloncestísticamente no hay duda alguna respecto a su puesta a punto. A la pregunta de si el partidazo en Badalona supone una inyección de moral, la contastación de que ya puede rendir a su mejor nivel, la respuesta no dejó lugar a la duda: "Siempre estoy convencido. Sé quién soy, sé cómo puedo jugar, lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer. En este aspecto no hay ningún problema".

"Este y todos", contestó a la cuestión de si el partido contra el Força Lleida es especial. Aunque subrayó que "este es un poco más porque el rival está abajo, como nosotros. Es como una final. Pero este y todos. El siguiente, contra Manresa, también; y, especialmente todos los partidos en casa, los tenemos que ganar", concluyó.

Tras debutar en la jornada 17, en el Coliseum contra el UCAM, y perderse, por unas molestias en una rodilla, el compromiso de la 18, en la cancha de uno de sus exequipos, el Real Madrid, Heurtel inició febrero con 12 puntos y 8 asistencias en el duelo, también en el multiusos coruñés, ante el Gran Canaria. Y explotó en el último encuentro, frente al Joventut en Badalona, con una combinación de puntos (14), rebotes (5) y aistencias (18) jamás vista antes en la ACB.