Epi: "No tenemos que pensar más allá del Lleida en nuestras cuentas"

Diego Epifanio indicó en la rueda de prensa previa al vital compromiso de este sábado (18.00 horas, Coliseum) ante el Força Lleida que "estas dos semanas sin competir se ha hicieron un poco largas", aseguró que "para la mayoría" de sus jugadores, "ojalá el partido fuese esta tarde" y no confirmó el debut del último fichaje, Ángel Núñez.

Respecto al parón por las ventanas FIBA de selecciones, el preparador burgalés subrayó que "siempre se hace largo, sobre todo para el jugador, porque ahí mucho entrenamiento y ninguna competición. La primera semana pudimos estar todos menos Thomas [Heurtel] y Ángel [Núñez], y en la segunda, con la salida de los internacionales, Thomas y Ángel se incorporaron a los entrenamientos".

En lo que atañe al único lesionado de la plantilla, Epi confirmó que "Gus [Lima] no estará disponible para este partido. Ya veremos cuándo puede reincorporarse a la disciplina y rutina normales del equipo. El resto espero que puedan estar todos disponibles. Phil [Scrubb] aún aterrizó el miércoles por la tarde y hoy va a ser su primera sesión. Beqa [Burjanadze] y Olle [Lundqvist] vinieron antes y el miércoles por la tarde ya pudieron hacer algo con el equipo".

Marzo es un mes marcado en rojo en el calendario. Aunque el técnico naranja no da más relevancia a ninguno de los cinco partidos en los que él y sus pupilos podrían jugarse el futuro del equipo en la ACB. Para Epi, el duelo ante el Lleida solo es importante "porque es el primero, y no tenemos que pensar mucho más allá en nuestras cuentas de la lechera. Vamos a intentar poner todo el foco en llegar de la mejor manera posible. Somos conscientes de que es un partido importante. A principios de semanas había más nervios, más alboroto; luego hemos ido focalizando más en el objetivo de prepararlo".

El preparador del actual colista de la ACB no aseguró que hará debutar a la última incorporación, el alero dominicano Ángel Núñez. "No lo puedo confirmar. No puedo confirmar quiénes van a jugar. No lo sé de ninguno. Si yo tuviese una bola de cristal, te lo diría. Vamos a ver, primero, cómo entrenamos hoy, mañana y en la previa del partido. Será como todos los partidos: tendremos que hacer una convocatoria porque somos más jugadores de los que nos permiten estar en el banquillo".

En teoría, el Leyma va a estrenar jugador; y, también en teoría, lo va hacer el Lleida, tras fichar este mismo lunes al base James Batemon. Unas novedades que, reconoce Epi, "hace que el tema del scouting sea un poco más revuelo, porque a lo mejor es un jugador que controlas menos o que viene de otra liga o que no sabes qué le va a buscar el entrenador rival para meterlo en el engranaje del equipo. Siempre hay un poco de incertidumbre. Nosotros hemos hecho scouting individual de Batemon, pero no sabemos el impacto que va a tener dentro del equipo. Por ello, para la preparación del partido te deja un poco de duda. Respecto a los demás ya nos hemos enfrentado en la primera vuelta, ya les hemos visto más jugar como equipo. Vamos a ver si focalizamos mucho en bajar el rendimiento de las muchas cosas buenas que tiene el Lleida; y, evidentemente, estar preparados para que Batemon no sea un factor sorpresa o diferencial en el partido".

El equipo catalán ha movido varias piezas de su plantel tras el duelo de la primera mitad del calendario. "Hay algunas cosas, en las referencias ofensivas que no han cambiado: su filosofía de tirar de tres, su baloncesto dinámico, muy rápido y muy bonito de ver... Defensivamente, siempre tienen preparadas algunas sorpresas. Aparte del fichaje reciente, la incorporación de Van der Vuurst le has puesto en otro nivel", puntualiza Epi.

El técnico del Básquet Coruña elogió especialmente al base neerlandés cedido por el Joventut "por la calidad que tiene y por la toma de decisiones. Su debut [con el Lleida] fue brutal. Les ha dado otro peligro con el balón, una mejora en situaciones de bloqueo directo, a la hora de compartir el balón, a la hora de ponérselo a sus compañeros... Les ha dado mucho. Siguen teniendo sus focos en Hasbrouck, Bropleh, Bozic... Los nuevos se han incorporado muy bien a la dinámica de lo que venían haciendo muy bien, y eso se ha reflejado en el rendimiento del Lleida".

Respecto al estado de Heurtel, Epi subrayó que "ha hecho un trabajo físico específico para estar en mejores condiciones competitivas. Ahora está más contento con cómo es su estado físico y eso a lo mejor le ayuda en su estado anímico. Vamos a ver si el trabajo que está haciendo con los 'prepas' y los fisios nos ayuda, sobre todo, como en estos últimos tres días, a poder entrenar con sus compañeros y a coger mecanismos, que es la clave para que pueda ayudarnos aún más en el campo".

El tópico periodístico no puede evitar poner la etiqueta de "final" a un partido de tanta relevancia como el de este sábado. El entrenador del último campéon de la LEB Oro responde de manera muy gallega, sin subir ni bajar, a esta cuestión. "Desde que estoy aquí, ya no sé cuántas veces hemos jugado el partido más importante de la historia del club. Eso es la chicha de esto. Para nosotros claro que es un partido importante, como lo son todos; evidentemente, este tiene unas connotaciones de que es un equipo que está abajo como nosotros, y que si somos capaces de ganarle, también la ganaríamos el averaje, y que si ellos son capaces de ganarnos, se alejaría bastante. Y, encima, dependiendo de cuál sea el diferencial, sería un hachazo importante del Lleida sobre nosotros. Pero no tenemos que cambiar hábitos, no tenemos que ponernos más nerviosos. Tenemos que hacer nuestro trabajo y el objetivo de hacer el mejor partido posible para sacar una victoria que, con la mejora que está mostrando el equipo en los últimos partidos, ya nos merecemos".

"Cada uno tenemos nuestros miedos, nuestra incertidumbres", dijo Epi respecto a la moral de cara al duelo de vigésimo primera jornada. "En líneas generales, el grupo está muy concentrado y, sobre todo, con ganas de competir. Creo que, para la mayoría de mis jugadores, ojalá el partido fuese esta tarde, por el hecho que quitarse ya la adrenalina de la semana", agregó.

Por último, Epi recordó, por si alguien no lo tenía claro, lo mucho que le disgustan las Ventanas FIBA: "Yo creo que no tienen nada positivo", contestó a la pregunta de las dos semanas le habían permitido, por ejemplo, acondicionar mejor a Heurtel o integrar en el grupo a Núñez. "Las ventanas tienen un riesgo para los jugadores. No tienen nada positivo. Para un club. Para el jugador, a lo mejor sí, como el hecho de jugar con su selección o de cambiar de chip. Lo que sí está claro es que nos han impedido que entrenen tres jugadores con el resto. Para los clubs, que son los que soportan los salrios de los jugadores, no es un buen invento".

Aun así, Diego Epifanio acabó encontrando un rayito de luz. "Por agarrarnos a algo bueno, la última vez que hubo ventanas FIBA, al siguiente partido era contra Lleida y ganamos. A ver si se repite". Amén.