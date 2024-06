Helena García: “Es un orgullo ser la primera taekwondista gallega en ir al CAR”

Helena García (A Coruña, 2006) continúa derribando puertas a pesar de su corta edad. La herculina se convertirá en la primera taekwondista gallega en ir en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid (CAR). Un dato que desconocía, pero que le llena de “orgullo” e demuestra que “estoy haciendo las cosas bien”. Además, la joven desvela que está trabajando con la olímpica Cecilia Castro y que sueña con estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. “Hay que seguir trabajando”, dice.

Es la primera taekwondista gallega que entra en el CAR de Madrid. ¿Qué significa para usted ese logro?

Pues no lo sabía (ríe). Es algo muy guay. Para mí es orgullo y un honor poder ser la primera taekwondista gallega en ir al CAR. Quiere decir que estoy haciendo las cosas bien.

¿Notará más presión por ser la primera?

Prefiero no pensarlo porque sino si que me entra esa presión (ríe). Me parece un logro increíble y sólo me dan más ganas de seguir trabajando.

¿Cómo surge esa posibilidad?

El año pasado ya había mirado la posibilidad de ir al CAR, pero no decidí no ir porque pensé que era mejor acabar el Bachiller en el Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra. Ahora, al empezar la universidad, ya me tenía que mover así que decidimos solicitar la plaza. Sabía que tenía bastantes posibilidades de que me la diesen y por suerte todo salió bien y me dieron la plaza para poder estar.

¿Fue fácil tomar la decisión de aplazar un año el ir al CAR?

Sí. Me senté con mis padres para hablar sobre esa posibilidad y decidimos que lo mejor era acabar de estudiar Bachiller aquí. Luego, como desde hace unos años, yo ya quería estudiar en Madrid, tenía claro el destino. Luego apareció esta oportunidad y me cogieron. Las cosas no pudieron salir mejor. Además, al estudiar en Madrid y estar en el Centro de Alto Rendimiento, voy a tener muchas facilidades para seguir entrenando.

¿Tuvo que trabajar mucho para poder optar a esa plaza?

Bastante. Empezamos a trabajar desde el Campeonato de España del año pasado para poder cumplir con todos los requisitos que pedían. Fue un esfuerzo constante durante mucho tiempo y que me den la plaza es la recompensa a ese trabajo diario realizado.

¿Le afectó a la hora de preparar las competiciones?

La verdad es que no. No era algo que tenía en mente cuando competía. Obviamente si que pensaba un poco en ello, en el día a día, pero no me preocupaba demasiado. Cuando tenía que competir, simplemente me concentraba en ello que era lo más importante en ese momento.

¿Qué diferencias espera encontrar entre el centro de Madrid y el de Pontevedra?

Yo ya estuve en el CAR una semana, entonces conozco algo. El CAR está enfocado al alto rendimiento y es mucho más serio y todo mucho más profesional. En el Centro de Tecnificación hay gente que está en el último año y deja de hacer deporte o que se lo toma en serio, pero no lo suficiente como ir a otro sitio. En Madrid hay gente luchando por los Juegos Olímpicos y todo es más profesional. Creo que la mayor diferencia que encontraré es el entorno de trabajo, porque se exigirá mucho más. Pienso que me va a ayudar mucho a mejorar y a esforzarme aún más para lograr mis metas.

¿Hay alguien en particular con el que quiera entrenar?

No. Quiero trabajar con todo el equipo nacional. Tengo muchas ganas de ir allí, dar golpes, recibir y seguir aprendiendo. En definitiva, voy a trabajar para dar todo lo que tengo.

Está entrenando con la olímpica Cecilia Castro. ¿Cómo está siendo la experiencia?

Es algo increíble. Estoy encantada. Han sido super acogedores desde el primer día. Los entrenamientos han sido espectaculares. Al principio me costó un poco porque estuve dos semanas parada por la selectividad, pero ahora ya estoy a tope. Estoy muy contenta y eso hace que se me pase todo muy rápido.

Helena García (d) está ayudando a Cecilia Castro a preparar los Juegos Ollímpicos | Cedida

Tiene que motivar mucho entrenar con alguien como ella.

Sí, muchísimo. Hace que dé un plus más. Hay que ir a tope con ella para ver si puede llevarse una medalla. Además, tanto ella como su entrenador son super cercanos y eso se agradece mucho. Me ayudan mucho y siento que estoy aprendiendo un montón. Al final, sólo tengo 18 años y me queda mucho por aprender.

Todo este aprendizaje le será muy útil para futuras competiciones.

Claro. Todo lo que trabaje ahora con ella me va a aportar mucho cuando vuelva a competir. Estás con gente nueva, cogiendo nuevas sensaciones, aprendiendo nuevos tipos de combate..., y eso te hace mejor deportista. Todo esto me va a venir genial para el Campeonato de España sub-21 que tengo septiembre. Voy con la mentalidad de ganar y me veo como favorita. Quiero ganar ese campeonato.

¿Hay alguna posibilidad de ir a París para seguir ayudando a Cecilia?

Diría que no. Ya se tendría que haber mirado hace tiempo. Además, creo que la Federación no ha contemplado los ‘sparrings’. Sí en España sólo fuese una persona si que podría haber opciones, pero al ir cuatro no creo que pueda ir porque tienen gente para ayudar. Yo iría encantada.

La idea es estar en los próximos Juegos Olímpicos.

Exacto. Sería increíble poder ir. Es mi objetivo a largo plazo. Quisiera estar en Los Ángeles 2028. Tengo que ir trabajando poco a poco, coger experiencia y conociendo gente para que me ayuden a lograrlo. Si tengo la oportunidad de ir, no la quiero desaprovechar. Sería brutal ir. Es el sueño que tengo como deportista. Ojalá estar ahí en cuatro años.