Diego Epifanio: "Con un poco más de acierto podíamos hablar de otro resultado"

Diego Epifanio, entrenador del Leyma Básquet Coruña, lamenta la derrota de su equipo ante Joventut (85-84), marcada por la falta de acierto en la primera mitad y la excelsa serie de lanzamientos de tres de Sam Dekker y Kassius Robertson, los dos máximos anotadores del partido.

►Lastrados por la primera mitad. "Sin que sea una excusa, creo que hemos hecho muchas cosas bien, pero es muy difícil ganar un partido con un acierto del 7% en 20 minutos de juego o cuando ellos están tan acertados en la primera parte en el tema del tiro libre. Son cosas que nos van lastrando".

►Mejoría en el segundo tiempo. "En la segunda parte hemos mejorado el acierto del tiro de tres, que era fácil. Tenemos que entender, si no lo hemos entendido ya, que jugamos contra muy buenos jugadores y que cuando nos meten canastas de talento no tenemos que decir nada, no nos tiene que doler porque tenemos que seguir mejorando. En líneas generales me voy muy contento porque solo hemos perdido siete balones y nos ha permitido competir mejor. Con un poco más de acierto podíamos hablar de otro resultado".

►Remontada frustrada. "Hemos tenido dos veces para bajar de diez puntos, pero ellos han metido dos canastones y nosotros no hemos sido capaces de anotar. Tenemos que entender cuáles son nuestras virtudes en ataque y creer en ellas de principio a fin. Si el partido hubiese ido mejor encaminado en el marcador, que te metan casi tres canastones seguidos no te influye mucho en la cabeza y sobre todo en el marcador".

►El plan de partido y los tiros libres. "Ante un equipo con el roster de Joventut hay que intentar decidir. Al principio del partido hemos intentado cargar el juego interior pero no hemos podido ir a la línea de tiros libres. Sin embargo, a ellos el tiro libre les ha dado mucho hasta que hemos ajustado un par de cosas".

►Dekker, el factor X. "Han sacado más triples de lo normal, pero es cierto que les hemos colapsado bastante la generación de Tomic en el poste alto y poste bajo e intentamos que Dotson no tocase la pintura con agresividad. Evidentemente, Dekker ha metido mucho y con mucho acierto".