Epi: "Desayuno, como, ceno y duermo pensando en el Joventut, lo demás me queda lejísimos"

Diego Epifanio compareció en la sala de prensa del Coliseum dos días antes de recibir en el mismo recinto al Joventut Badalona (domingo, 12.30 horas). El entrenador del Leyma Básquet Coruña valora el estado físico de los lesionados Gus Lima y Phil Scrubb, las posibilidades en el mercado, la elección del nuevo presidente del club y los puntos fuertes de su rival. Epi aprovecha para desearle felices fiestas a la familia naranja y le pide a Papá Noel y a los Reyes Magos "salud para todo el mundo y muchas victorias" para mantener al equipo una temporada más en la ACB.

►El estado físico de la plantilla. "Gus (Lima) y Phil (Scrubb) no estarán en la convocatoria. También hemos tenido unos problemillas musculares: lo de Brandon (Taylor) se ha alargado un poco más durante la semana, no pudo acabar la primera sesión y no ha podido entrenar con el grupo hasta hoy".

"El resto, algunas molestias, pero esperemos que no nos lleven a entrenar hoy y mañana con todos los disponibles antes del partido. Somos una plantilla de 13 jugadores, más los tres vinculados en el día a día, y tendremos que sacar el partido adelante entre los disponibles. Probamos varias cosas en Girona y durante la semana. La gente tendrá que dar un paso adelante y encontrar a otros jugadores que aporten lo que aportaban Gus y Phil".

"En las lesiones musculares hay que andar con pies de plomo. No son matemáticas, pero las previsiones dicen que Phil se podrá incorporar antes que Gus. Siempre con precaución, esperemos que sea dentro de tres o cuatro semanas".

►Las opciones en el mercado. "Tenemos que estar tranquilos. Está bien que haya mucho ruido con esas cosas. Hicimos una plantilla de 13 jugadores para solucionar cualquier percance con los que están dentro, pero obviamente la obligación del club es seguir el mercado. Siempre estamos al loro de cualquier circunstancia que se de para ver lo que podemos incorporar o no".

"Lo que está claro es que si viene alguien tiene que venir a sumar y ayudarnos a mejorar en el día a día. Tristemente, las lesiones acompañan siempre a los proyectos. Llevábamos dos años sin lesiones de larga duración. Es verdad que la temporada pasada aguantamos el tema de Olle (Lundqvist) gracias a su lesión y, sobre todo, a cómo es como jugador".

"Este año nos enfrentamos a otro escenario. Charlie (Uzal) está haciendo un magnífico trabajo en el seguimiento de jugadores y el club tendrá que valorar el impacto económico y el deportivo. Por ahora está lejísimos la llegada de un jugador. Seguimos todas las posibilidades y diversos escenarios, hay muchas caras y muchos nombres, pero no tenemos un elegido aún".

►¿En el peor momento? "Son cosas que tenemos que soportar. A todos los equipos les pasa en algún momento de la temporada, da igual lo que te estés jugando, (las lesiones) siempre vienen en mal momento. No tenemos que poner excusas, estamos preparados. Me preocupa mucho más el ruido. Tenemos que estar tranquilos, sobre todo dentro del vestuario".

►Joventut. "Es un equipo que hace muchas cosas bien. Ofensivamente tiene mucha pausa, conocimiento del juego, tanto colectivo como individual. Cuando te enfrentas a jugadores con mucho talento y equipos tácticamente tan bien preparados, hay que tapar muchas cosas. A ver si somos capaces de focalizar para quitarles algunas de esas virtudes. Defensivamente exige mucho esfuerzo por la calidad de su roster y porque nuestra rotación es más corta. No tenemos que perder nuestra esencia como equipo".

►Su juego interior. "Tienen jugadores con mucho impacto en el juego dentro de la pintura con sus grandes, no solo para finalizar, sino para generar juego para otros. Sus dos cincos (Ante Tomic y Artem Pustovyi) son muy peligrosos recibiendo dentro de pintura, generando muchas ventajas para los demás. En eso Tomic es de los mejores de Europa, no solo a la hora de anotar, sino para que anoten sus compañeros.

"De ahí viene su alto uso en los tiros de dos, pero tienen muy buena capacidad para entender quién tiene que tirar de tres. En los momentos importantes tienen muy claro donde gastar las posesiones y con quién".

►Tres partidos seguidos en casa. "Solo desayuno, como, ceno, duermo pensando en Joventut. Pensar en la semana siguiente dentro de este negocio es demasiado. Lo que venga después me queda lejísimos".

►Nuevo presidente. "Ha sido una sucesión natural. Pablo (de Amallo) ya sabe cómo es nuestro día a día porque ya había tenido contacto con el primer equipo. En la junta continúan tres personas de las que estaban en el proyecto anterior. Lo que sí nos han transmitido, tanto los nuevos como los que continúan, es que tienen muchas ganas de ayudar y aportar su ganito de arena. Nos han remarcado que este es un proyecto de la ciudad de A Coruña y tenemos que seguir en esa línea de acercar el equipo a la ciudad y que la gente se sienta muy orgullosa de su equipo".

"Seguro que tiene muchos retos por delante, pero con ilusión y agarrando el toro por los cuernos para solventar las necesidades más urgentes o necesarias del club: ampliación de capital, acuerdos con las instituciones… Pero creo que hay que seguir dando pasos en la calidad del trabajo del primer equipo en el día a día. Seguro que siguen en esa línea para ayudarnos a entrenar mejor cada día. Y, evidentemente, sin perder de vista una de las señas de identidad del club como es la cantera".