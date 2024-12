Kassius Robertson: “El Leyma Coruña es peligroso cuando entra en calor y mete los tiros”

Kassius Robertson (Toronto, Canadá, 1994) es un metepuntos de profesión. Francotirador desde la línea de tres y explosivo finalizador en el uno contra uno, en la temporada 2022-23 fue el máximo anotador de la ACB con el Obradoiro. De sus tres temporadas en la capital de Galicia de Compostela guarda un recuerdo imborrable.



El canadiense de origen jamaicano con nombre de leyenda del boxeo regresa a Galicia como una de las amenazas ofensivas del Joventut –es el segundo anotador del equipo catalán detrás de Ante Tomic–, un histórico que visita el Coliseum (12.30 horas) para medirse al Básquet Coruña.

Jugó tres temporadas en el Obradoiro (2020-23), ¿es especial volver a Galicia?

Es súper especial volver a Santiago, pero no tengo conexión con otras ciudades.

¿Nunca ha visitado A Coruña?

Solíamos volar desde su aeropuerto, pero no conozco mucho la ciudad. Fui una o dos veces, no más. Hace dos años estuve en el pabellón viendo a uno de mis amigos: Chris Czerapowicz, que entonces jugaba con el Andorra en la segunda división, como el Coruña.



De algo le sonará el Leyma, aunque sea por la victoria en su debut contra el Real Madrid y en un pabellón lleno.

¡Claro! Vi los highlights de aquel partido y la afición parece increíble. Esperamos mucha gente y un gran ambiente este domingo contra nosotros. Será divertido.

¿Qué le parece la propuesta del equipo coruñés?

Es como muchos de los equipos de la parte baja, que son muy peligrosos cuando entran en calor y meten los tiros. Lanzan muchos triples, creo que un promedio de 33 por partido, y es muy difícil ganar contra un rival así cuando tiene un buen partido. Vamos a tener que defender muy bien la línea de tres. Va a ser un reto para nosotros porque ellos van a salir con mucha motivación en su casa. Espero un partido similar al que jugamos contra el Granada, también un domingo a las 12.30 horas. Aquel día perdimos. No estábamos preparados para su físico y energía. Ahora tenemos otra oportunidad.

Durante su etapa en Obradoiro | acb Photo/A. Baulde

¿Ha hablado ya con su excompañero Phil Scrubb?

El fin de semana estuve con su hermano Tommy en el partido contra el Tenerife, pero todavía no he hablado con Phil. Está lesionado y es una pena, pero será agradable volver a verle.

¿Cómo es su relación?

Somos buenos amigos. Pasamos mucho tiempo juntos cuando estábamos en Santiago [coincidieron en el Obradoiro la temporada 2020-21] y en la selección nacional durante algunos años. Cuando estamos en Toronto nos vemos y quedamos con Tommy, nuestras mujeres y los niños.

Volvamos a su etapa en el Obradoiro.

Tengo muy buenos recuerdos. Santiago significa mucho para mí. Es el periodo más largo que he pasado en un mismo equipo. Tuvimos altos y bajos, pero hice grandes relaciones y disfruté los tres años. Mi vínculo con Moncho [Fernández] y el cuerpo técnico siempre será especial. Me ayudaron mucho en mi carrera. Obradoiro es una de las razones por las que todavía estoy en la ACB.



En la temporada 2022-23 logró el título de máximo anotador de la ACB con el equipo santiagués, ¿diría que es su mejor campaña como profesional?

Es seguro el año que anoté más puntos en mi carrera y con el promedio más elevado [17,4 puntos por partido], pero no tuve mi mejor porcentaje de tres puntos, por ejemplo [firmó un nada desdeñable 40%].

Sus prestaciones llamaron la atención de los grandes y fichó por el Valencia, pero no tuvo muchos minutos.

Sí, fue un año diferente y duro para mí, pero aprendí mucho. Me hizo más fuerte mentalmente y me ayudará a ser mejor jugador en el futuro. Tengo que ser justo con Luis [Arbejo, director deportivo de Valencia Basket] y el coach Mumbrú: me dieron oportunidades y estoy muy agradecido, pero yo no lo hice tan bien como me hubiera gustado.

¿Es un objetivo volver a jugar en un club de nivel Euroliga?

Ahora mismo solo estoy pensando en el Joventut y el objetivo que tenemos más cerca. Y en este momento es llegar a la Copa del Rey. El año pasado pude vivir el torneo con el Valencia, pero no jugué demasiado. Tengo ganas de volver a sentir esa atmósfera increíble, pero con más minutos. Quiero ser una pieza principal de un equipo que juega la Copa y también los playoffs.

¿Cómo han sido sus primeros meses en el Joventut, un histórico de la ACB?

Hasta ahora ha sido una gran experiencia y la estoy disfrutando. Hay mucha historia aquí y estamos tratando de hacerlo lo mejor que podemos para intentar llenar de nuevo el Olìmpic, darles algo a los fans por lo que animar y emocionarse.

Comparte equipo con Ante Tomic, un jugador con 37 años y casi 600 partidos en la Liga.

Es una inspiración para mí y espero ser tan bueno como él cuando tenga su edad (risas). Es un gran jugador con el que cualquiera querría jugar y es una pieza muy importante del equipo que nos ayuda mucho en la cancha. Con su juego nos da muy buenas opciones de tiros abiertos.