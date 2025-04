Derbi en Abegondo, el Leyma visita un fortín, Dépor y Liceo vuelven a Riazor: ¿Dónde ver a los equipos coruñeses este fin de semana?

A Coruña se viste de deporte este primer domingo de abril con tres citas que prometen emociones fuertes. Mientras el Dépor femenino descansa por parón internacional, el Liceo regresa al Palacio de los Deportes con la intención de prolongar su gran racha de victorias. En Málaga, el Básquet Coruña se enfrenta a un reto mayúsculo, obligado a obrar el milagro para mantenerse en la pelea de la salvación. Y, para cerrar la jornada, Riazor volverá a ser el epicentro del fútbol coruñés con el Dépor-Cádiz.

Liceo - Diggitectic CPV Capital del Vi (12:00h, Palacio de los Deportes de Riazor | YouTube OKLiga)

El Liceo, segundo clasificado de la OKLiga, busca su quinta victoria consecutiva en casa. El conjunto verdiblanco atraviesa un momento dulce, tras una increíble eliminatoria de Champions contra el Barcelos, quiere seguir sumando de tres en tres para mantenerse en la segunda posición. El partido podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de la OKLiga.

Unicaja Málaga - Básquet Coruña (17:00h, Martín Carpena | M+ Deportes 3)

La visita a Málaga no puede llegar en un momento más complicado para el Básquet Coruña. Los naranjas necesitan una victoria para avivar sus opciones en una temporada en la que el club coruñés no ha conseguido aguantar el ritmo del primer nivel. Enfrente estará un Unicaja que no regalará nada en su fortín del Martín Carpena. El partido podrá seguirse en Movistar+ Deportes 3.

Deportivo - Cádiz (21:00h, Riazor | LaLiga TV Hypermotion)

La noche en Riazor promete. El Dépor quiere romper su mala racha en casa y encadenar su segunda victoria consecutiva, pero no lo tendrá fácil ante un Cádiz dirigido por un viejo conocido de la afición blanquiazul, Gaizka Garitano. LaLiga Hypermotion sigue apretada y los puntos en juego valen oro. El duelo podrá verse a través de LaLiga TV Hypermotion.

Mención especial para el Fabril y el Juvenil A

El fútbol base blanquiazul también tendrá sus citas clave este fin de semana:

Fabril - Bergantiños (Sábado 5, 17:00h, Abegondo | YouTube RC Deportivo / TVG2)

El equipo dirigido por Manuel Pablo sigue en su pelea por entrar en los playoffs de ascenso a Primera Federación, su rival este fin de semana, el equipo más en forma de la categoría. El Bergantiños llega a Abegondo con una racha de seis victorias y un empate en los últimos siete partidos. La pelea por la quinta plaza de la Segunda Federación se podrá seguir por el canal de Youtube del RC Deportivo y por la TVG2.

Dépor - Celta (Domingo 6, 12:00h, Abegondo | YouTube RC Deportivo)

O Noso Derbi de la División de Honor Juvenil para abrir la jornada dominical. Dépor y Celta se juegan salir campeón del grupo 1 con este duelo directo a cuatro jornadas para el final de la competición regular. Los celestes perdieron el liderato hace dos semanas tras una derrota en Mareo ante el Sporting de Gijón. El Dépor, por su parte, intentará mantener la primera posición e imponerse al Celta, contra el que perdió 3-0 en Vigo.