Gilsanz: "Hay que acelerar; este equipo tiene un objetivo claro, que es volver a Primera División"

Óscar Gilsanz afronta el final de curso con ambición. El Deportivo está cerca de asegurarse la permanencia una temporada más en la categoría de plata, pero al técnico blanquiazul no le llega con esa meta y lo dejó claro este viernes en la rueda de prensa que ofreció antes del partido del domingo contra el Cádiz.

"Estamos en un momento en el que no podemos parar, hay que acelerar, queremos más porque este equipo tiene un objetivo claro, que es volver a Primera División, y me encantaría ayudar a ese objetivo", apuntó el preparador deportivista.

Parte de lesiones:

"El parte de lesiones está un poco similar al de la semana pasada, con Escudero, Ximo y Gauto fuera del grupo. Jaime se incorporó al grupo esta semana, con lo cual, ya puede entrar en la convocatoria. Y Obrador tiene alguna molestia todavía, está incorporándose al grupo y veremos a ver. Quedan todavía dos sesiones de entrenamiento, pero vamos a ser un poco cautos con él y a ver si pudiese llegar o no".

Estado de Mella:

"Un poco dolorido durante la semana. Ayer sí cubrió toda la sesión con alguna que otra molestia, pero creemos que estará en perfectas condiciones para el domingo".

Rival:

"El Cádiz es un equipo que en las últimas semanas, sobre todo desde la llegada de Garitano, lleva a una muy buena racha en cuanto a resultados, con un cambio importante en la dinámica, en cuanto a ser un equipo mucho más sólido, mucho más hermético en cuanto a la capacidad de los rivales de hacerle situaciones de gol y en ese sentido está basando un poco su crecimiento en la clasificación. Es cierto que como un equipo recientemente descendido, hecho para ascender ya, con jugadores que vienen la mayoría de Primera División. Es un equipo al que le lastró un poco su inicio, esos primeros meses y que a medida que van pasando las semanas, cada vez está compitiendo mejor y lleva una buena racha de resultados y, sobre todo, es un equipo al que Garitano ha dado mucha solidez y que tiene unas individualidades en ataque que son capaces de resolver cualquier partido en esta categoría y al final tenemos que tener toda la atención en ese aspecto. Un equipo que en cualquier jugada, en cualquier acción tiene futbolistas que son capaces de determinar un partido, así que hay que estar concentrados y atentos".

Irregularidad en Riazor:

"No podemos negar que nos está costando más sumar puntos en Riazor que fuera y es algo que realmente no tiene una explicación en cuanto al juego porque el equipo no está para nada incómodo en Riazor, todo lo contrario, los jugadores están deseando jugar siempre como locales, en Riazor. Notamos el calor de nuestra gente y ahí el jugador está cómodo, pero muchas veces, con buenos partidos, el resultado no nos ha sonreído y otras veces el rival también tiene su oposición. Hemos visto partidos muy buenos del rival, como en el caso del Córdoba. También otros nuestros muy buenos, como contra el Huesca y partidos que se condicionan, como el del Cartagena. Son tres empates, pero tres empates totalmente diferentes. El equipo está fuerte, con mucha confianza y deseando ganar en Riazor porque el calor que nos da nuestra afición lo merece y sabemos que los datos están siendo más negativos que fuera, pero el equipo se muestra de la misma manera cuando juega de local que de visitante. Simplemente trataremos de poner nuestra atención para cambiar la dinámica de resultados".

Quejas arbitrales:

"Yo, como entrenador, me mantengo al margen de las decisiones arbitrales, lo he hecho siempre. Lo hago porque seguramente los mismos que me reclaman que me posicione el día que criticase alguna acción, me criticarían a mí porque estaría poniendo disculpas a una posible derrota o no. El club sí está haciendo un poco lo que debe y ante los estamentos que están establecidos para ello, sobre todo en el tema de los criterios, establecer unos criterios claros en cuanto al tema del VAR, de decisiones y que a nadie le quepa la más mínima duda de que el club está moviéndose y haciendo todo lo que está en su mano, sobre todo para establecer esos criterios que nos orienten y nos ordenen un poco. Por mi parte siempre intento mostrar el máximo respeto, pero no solo a las decisiones, sino también a la gente que se sienta enfrente de mí para que cuando las cosas vengan mal dadas, nadie piense que me estoy escudando en eso".

¿Cómo se lleva entrenar con VAR?

"Mi manera de ser es de adaptarme siempre a todas las circunstancias que suceden. Es cierto que cambia, sobre todo, un poco las situaciones de que cambia la atmósfera del propio partido. Cuando un equipo marca un gol y lo celebra y está para sacar, se anula, al rival que se ve favorecido es casi como si hiciese un gol, como si empatara porque han tenido que transcurrir tres o cuatro minutos en los que se veía por debajo en el marcador. Creo que afecta más en lo emocional que a nivel de entrenamiento puro. A nivel emocional sí cambia en cuanto a goles que suben al marcador, después no suben, o al revés. Lo que intento transmitir siempre es tranquilidad y normalidad en lo que nos pueda pasar, que el equipo nunca se frustre por lo que suceda en el campo, que el equipo no pierda la concentración ni pierda de vista que el único objetivo que queremos como club es sacar adelante el partido y no poner el foco en ese tipo de decisiones que muchas veces te pueden descentrar, de lo verdaderamente importante".

Buenos números desde que llegó al banquillo. ¿Te estás ganando seguir la próxima temporada?

"Ahora mismo tenemos que acelerar, porque los objetivos se miran a final de temporada. Ahora mismo tenemos que meter una marcha más, sabemos en qué club estamos, lo que representamos, que el objetivo de este club es volver a Primera División, que los pasos que se van a dar son hacia ahí y sabemos los pasos que tenemos que dar para llegar al final lo mejor posible. El equipo ha ido de menos a más en la competición. Las 21 jornadas que llevo, el equipo está dando muy buen rendimiento en cuanto a resultados, lo dicen los datos, llevamos en esta vuelta solo dos puntos menos que el Mirandés y el Almería. Uno menos que el Huesca y tres menos que el Levante, que son los que siguen al Elche. Quiero poner en valor el trabajo que están haciendo estos futbolistas pero estamos en un momento en el que no podemos parar, hay que acelerar, queremos más porque este equipo tiene un objetivo claro, que es volver a Primera División, y me encantaría ayudar a ese objetivo, me encantaría poner como foco ese objetivo. El resto no depende de mí. Tenemos que poner todo lo que tenemos cada uno para conseguir ese objetivo y yo como entrenador exigiré de aquí hasta el final acelerar".

Soñar con seguir escalando:

"Cuando hablo de acelerar, hablo de poner el cien por cien de nuestros recursos en el trabajo diario y que nos va a llevar a competir cada vez mejor. Creo que lo estamos haciendo y debemos seguir en ese camino. Debemos seguir trabajando al máximo y ser ambiciosos en cada partido. Sabemos dónde estamos, pero que nadie crea que 45 puntos nos llegan, no nos llegan para nada. Necesitamos pelear los 3 puntos este domingo. Venimos de que en la jornada 12 estábamos en descenso y a un partido de empezar la 13 colistas, entonces creo que el ritmo y la velocidad de crucero que lleva el equipo, debe de mantenerse y atravesar la meta a la máxima velocidad que alcances. Si te da para ser décimo, decimosegundo, sexto, octavo o lo que sea".

Optimismo de cara a final de curso:

"Veo, desde hace meses, que el equipo trabaja a un nivel muy alto. Tengo plena confianza en ese trabajo que veo día a día, pero cuando hablo de acelerar es porque creo que el equipo va a seguir siendo ambicioso en el día a día, en cada partido. Pero cuando vienes de muy abajo, cualquier partido en el que no sumas de 3, te penaliza. Estamos en la recta final y hay que poner todo en estos últimos dos meses".

¿Le gustaría seguir en el Deportivo?

"No hay ninguna duda en ese aspecto, sobre todo, porque hemos sido campeones de España con el Juvenil, campeones de Tercera con el Fabril y evidentemente ese objetivo del club de subir a Primera División es un reto importante para todos".