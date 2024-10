El Liceo no aplica la cláusula del miedo sobre Tombita

Fran Tombita Torres podrá jugar contra el Deportivo Liceo. Tras cinco temporadas en A Coruña, las dos últimas en la dinámica del primer equipo, el argentino de 24 años salió cedido el pasado verano en dirección al Lleida y este miércoles se medirá al conjunto verdiblanco en la jornada 2 de la OK Liga (20.30 horas, Onze de Setembre). No habrá cláusula del miedo. “Somos un club grande”, explican desde la entidad.



Tombita llegó en 2019 por recomendación de su tío, el exjugador Leonardo Tomba Torres, que militó brevemente en el Liceo, el Benfica, el Barcelos o el Vigo Stick, entre otros. El adolescente Fran hizo las maletas cuando tenía solo 14 años, cambió el calor de su hogar en Mendoza por la residencia del Colegio Liceo, a 10.458 kilómetros de casa.



“Estuve cinco años en el Liceo, voy a encontrarme con excompañeros que son mis amigos, va a ser un partido muy lindo, pero es uno más para el Lleida y, aunque sea contra mi exequipo, intentaré dar mi máximo nivel y salir a buscar los tres puntos”, avisa en una charla con este diario el argentino, que desde su debut en la temporada 2021-22 ha jugado 65 partidos y marcado 20 goles con la primera plantilla del Liceo. Explotó en la campaña 2022-23 con un doblete en la pista del Benfica y otros cuatro goles en los cinco partidos siguientes de la OK Liga, una racha que disparó las expectativas. El curso pasado, con más minutos en la rotación, se quedó en 13 tantos.



“Lo mejor para el club y para él es que se vaya cedido. En la progresión de todos los jugadores hay un proceso de aprendizaje. La temporada pasada dio un salto tremendo y este año ha seguido progresando pero no con la exigencia que requiere el Liceo. Entendemos que es necesario jugar muchos minutos y el Lleida es un club perfecto. Contamos con él para nuestro futuro”, reconoció el director deportivo liceísta Antón Boedo en una entrevista con dxtcampeón.



Conforme

La cesión, que se concretó cuando el club coruñés ató la llegada del Tato Ferruccio, no le afectó negativamente al mendocino. O eso dice: “Creo que es lo mejor para mí: jugar minutos y sumar nuevas experiencias. Llevaba cinco años allá y no había tenido otras experiencias en Europa. A veces es bueno salir de un ámbito en el que llevas mucho tiempo. Va todo muy bien, estoy contento, entrenando duro para intentar alcanzar mi máximo potencial”.



Tombita, que antes de salir renovó por dos temporadas más con el club coruñés, hasta junio de 2026, no piensa demasiado en el futuro por ahora. “Ya veremos qué pasará. Por ahora estoy contento y viviendo el momento acá en Lleida”.



En el equipo catalán ha coincidido con otros dos argentinos: Nico Ojeda, que sonó para reforzar el Liceo en el último mercado de fichajes, y Darío Giménez, también mendocino, un veterano con experiencia en Portugal e Italia que vive su segunda etapa en el Lleida: “Ya conocía a Nico y a Darío, me he encontrado unos compañeros excelentes que me han tratado súper bien desde que llegué acá. Estoy muy contento”, celebra Fran, que aspira a encontrar la continuidad que le faltó con la verde y blanca.



“Los minutos se ganan demostrando en los entrenamientos, consiguiendo la confianza del entrenador. Sin un buen rendimiento no voy a tener esos minutos para crecer, pero creo que acá en Lleida puedo llegar a jugar bastante y seguir trabajando para dar mi máximo nivel”, confía el ‘44’, un impetuoso interior con el don para tocar todas las bolas que pasan cerca del arco. “También puedo salir a buscar bola, aunque me caracterizo por mi juego dentro del área y poner bloqueos”, se define Tombita, que ya echa de menos a los amigos y las playas de A Coruña. Cinco años dan para mucho.



Agradecido

“Me fui de muy chico y recuerdo mi paso por allá con mucho cariño: en la residencia del Liceo y en la ciudad, con unos compañeros de equipo y una gente que siempre me trató increíble. Conocí muchas personas, no solo en el camino deportivo, sino fuera del hockey que me ayudaron bastante”, rememora Fran, que se apoyó mucho en el liceísta Fabrizio Ciocale, también argentino, su compañero de piso y confidente en el vestuario del Liceo.



"Vivimos juntos y hablamos mucho. Hay un pique sano para el partido, pero todavía tengo que hablar con él para apostarnos una cena o algo (risas)”, desvela el jugador del Lleida, pendiente de la nueva temporada del Liceo y ha visto su debut, en la Supercopa de España contra el Barça y en la OK Liga contra el Alcoi: “Obviamente he visto los dos partidos. Como siempre, ha cambiado bastante de equipo, pero tiene un bloque muy completo para pelear por todo”.

Precisamente el caso de Fabri puede servir de ejemplo para Tombita. Y es que el sanjuanino, que también llegó a A Coruña muy joven, tardó en asentarse en la primera plantilla. Vivió una cesión al Braga portugués en la temporada 2020-21 (solo jugó media temporada allí) y en la 2021-22 jugó en el Valdagno italiano antes de volver definitivamente.



Fran ha hecho el camino contrario que cuatro jugadores que cambiaron la camiseta del Lleida por la del Liceo: es el caso de los hermanos Bruno y Roberto Di Benedetto y el también argentino Maxi Oruste, que llegaron juntos a A Coruña en la temporada 2019-20. Bruno volvió el año siguiente a Lleida y regresó dos después para irse la pasada campaña rumbo al Oliveirense. El último jugador que se mudó del Onze de Setembre al Palacio de Riazor fue el portero Martí Serra en 2022 y sigue en A Coruña y como titular bajo los palos del Liceo.