Cascada de salidas en el HC Coruña con cuatro bajas más: Ale Martín, Ari Escalas, Cris Diz y Mar Franci

El HC Coruña ha llegado al punto en el que es más fácil decir quién se queda, de momento solo Anna Bulló, que quién se va, el resto. Si ayer fue Alba Garrote la que dio un paso a un lado asegurando que quiere quedarse en la ciudad, pero no lo hará si sigue la directiva encabezada por Lucía Sanjurjo, hoy son otras cuatro jugadoras más las que se despiden en una cascada de salidas casi sin precedentes: Alejandra Martín, Cris Diz, Ari Escalas y Mar Franci. Con ellas son diez las bajas de doce de la acual plantilla y quedaría por conocer la decisión de la chilena Efe Muñoz, ligada a la ciudad por motivos de estudios que podrían peligrar en el caso de salir del club.

Estos nombres se suman a los ya conocidos. Por un lado, la que era capitana Luchy Paz ya abandonó el equipo después de ser destituida de la junta directiva; mientras que la portera italiana Viki Caretta y Laia Juan, que llegó el pasado verano y se va decepcionada con la situación, tomarán rumbo al campeón de Liga, el Telecable Gijón; la capitana de la selección chilena Bea Gaete reforzará el Vila-sana y de la internacional portuguesa Inês Severino aún no se conoce su destino, pero también comunicó su marcha.

Alejandra Martín

"Se trata de una decisión que me duele profundamente. Me habría gustado que las cosas hubieran sido de otra manera, especialmente, en este proyecto tan bonito en el que me he implicado desde su creación y que ahora, no reconozco", explica por su parte Alejandra Martín, de 24 años. Era la que llevaba más tiempo. Ya estaba en la primera etapa del Liceo en la OK Liga, en la temporada 2018-19, y se quedó en el club tras la pérdida de categoría para volver a ascenderlo dos cursos después, sumando otros dos en la máxima categoría de verdiblanco y otros dos ya en las filas del HC Coruña.

"Me considero una persona que se compromete hasta el final en todo lo que hace" cuenta precisamene sobre este compromiso de estos ultimos años con el que es su deporte. "Sin embargo, considero que hay líneas que no debo cruzar. No comparto de ninguna manera la forma de proceder de la directiva y del staff técnico actual, donde las jugadoras hemos quedado relegadas a un segundo plano y donde se han puesto por delante intereses individuales por encima de los intereses colectivos y de los deportivos".

"Creí en este proyecto porque se creaba para promover la participación y el desarrollo del hockey femenino en A Coruña, dignificar este deporte, y el deporte femenino, buscando dar a las jugadoras un espacio de igualdad, participación y respeto, así como para desafiar los estereotipos de género arraigados en la sociedad, pero hoy esto no es así", continúa. "El abandono y cese de varias directivas que nos representaban como deportistas y como mujeres, que velaban por nuestros intereses, bienestar, respeto y por desarrollar este deporte minoritario en las mejores condiciones posibles, me han hecho tomar esta dolorosa decisión".

Cris Diz

La otra jugadora de casa, aunque canterana del Cambre, es Cris Diz. La directiva contaba con ella en sus cábalas para la próxima temporada porque fue una de las que se mantuvo al margen en las protestas públicas de sus compañeras, como a la salida de la asamblea de hace unas semanas, con la presencia de todas salvo Anna Bulló y ella.

Sin embargo, una de las benjaminas de la plantilla con sus 20 años, designada capitana en el último partido del equipo en casa contra el Alcalá por el descanso de Bea Gaete, finalmente ha optado por buscarse nuevos aires que la llevarán hasta Cataluña

Ari Escalas y Mar Franci

La portera Ari Escalas (26 años) llegó a Coruña ya en la etapa del Liceo, compartiendo minutos bajo palos con Viki Caretta, demostrando su fiabilidad y aprovechando sus minutos cada vez que tenía ocasión. Y como la mayoría de sus compañeras no dudó en enrolarse en el proyecto del HC Coruña hace dos veranos. Ella también quería seguir en la ciudad, pero no si era con la actual directiva, por lo que finalmente ha tomado la decisión de marcharse.

En el caso de Mar Franci, de 25, se unió al club en el momento de su creación y lleva dos años en la ciudad en donde también ha desarrollado su profesión de educadora infantil. Su trayectoria incluye equipos como el Igualada, el Voltregà o el Alpicat y aunque a principios de temporada era siempre una de las sacrificadas por el técnico Stanis García, que tenía que hacer dos descartes para cada partido, últimamente estaba entrando con regularidad en las convocatorias.