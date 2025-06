Alba Garrote: "Quiero quedarme en Coruña, pero no será en el equipo si sigue esta directiva"

Alba Garrote da un paso al frente. O a un lado dependiendo de cómo avancen los acontecimientos. Porque la jugadora asturiana es rotunda. No renovará con el HC Coruña si continúa la actual directiva liderada por la presidenta Lucía Sanjurjo. Seguiría así los pasos de cinco de sus actuales compañeras, la capitana Luchi Paz, ya fuera del equipo, y las internacionales Viki Caretta, Bea Gaete, Inês Severino y Laia Juan, que ya han anunciado sus salidas para el próximo curso, y se convertiría en la sexta pérdida de la plantilla dirigida por Stanis García.

La prioridad de Garrote, nacida en Oviedo hace 25 años, es sin embargo quedarse en A Coruña. No descarta incluso continuar en la ciudad aunque no sea en el equipo o aún teniendo que jugar en otra categoría. Y eso que no le faltan ofertas de fuera. Lo que no quiere es seguir como este año en el que la situación del club, en el que se embarcó consciente de la dificultad que era crear un proyecto desde cero, ha hecho que por momentos haya llegado incluso a no tener ganas de ir a entrenar o a jugar. "Soy una friki del hockey y este año por primera vez lo he llegado a aborrecer", dice. Ni siquiera los siete meses sin cobrar del curso pasado superan el malestar de este pese a que, aún con deudas, están al día en los cobros.

Para la asturiana, una de las jugadoras con más peso dentro del vestuario, la única solución al conflicto que cree que existe hoy en día en el club es que haya una renovación en la directiva en la que la plantilla ha perdido la confianza y por la que la mayoría de las jugadoras no se sienten respaldadas. Por eso espera expectante noticias sobre la moción de censura presentada la semana pasada por un grupo de socios con la firma de más del 50% de los abonados. El tiempo para tomar una decisión, no obstante, se le va echando encima y ya en junio, la mayoría de las plantillas para la próxima temporada ya está cerrada, especialmente la de los equipos grandes.

Su padre fue uno de los más críticos durante la tensa asamblea convocada hace unas semanas y en la que la directiva del HC Coruña quedó debilitada al no contar con apoyos ninguna de sus propuestas. Garrote padre, una persona ligada al hockey en su comunidad, describió la situación límite de unas jugadoras que, dijo, cobran 400 euros y que con ese dinero tienen que pagarse el alquiler y llenar todos los meses la nevera. La mayoría necesita la ayuda de familiares, pero no todas tienen la suerte de estar cerca de sus casas, sobre todo en el caso de las internacionales como las dos chilenas, Bea Gaete y Efe Muñoz.

"Bea Lema y Mar Barcón venían con nosotras incluso a hacernos la compra", describe Alba Garrote las diferencias entre el año pasado y el presente. Pero ahora ni la una ni la otra están ya en la directiva. La primera fue destituida por la presidenta junto a Luchi Paz y la tercera presentó su dimisión. Y tanto ella como muchas de sus compañeras sienten que las jugadoras y sus necesidades, así como el plano deportivo, son la última prioridad del club como demuestra la mala planificación de los viajes, la falta de material y el desmembramiento de la plantilla sin que a nadie parezca importarle.

Desde la asamblea, los cargos que ellas dejaron vacantes los ocupan Carlos López, delegado del equipo y marido de la presidenta, el consultor Xavi Cantón, en el centro de todas las polémicas, y el fotógrafo Manu Boutureira. También continuaba Montse Vale, que anunció que dimitiría, lo que ya ha hecho según ha podido saber este periódico (lo que incumpliría con el número mínimo de miembros de la directiva que recogen los estatutos, que reflejan que tiene que estar formada por entre cinco y ocho personas). El propio Cantón aseguró que se echaría a un lado como le exige también los estatutos al existir conflictor de intereses.

Trayectoria

Alba Garrote llegó hace cuatro años a la ciudad, después de pasar por Telecable Gijón, Reus y Cuencas Mineras, para enrolarse en el Liceo. El primer año, muy bueno a nivel deportivo, marcó 18 goles por detrás de los 37 de la argentina Adriana Soto y los 21 de María Sanjurjo. En el segundo, en el que ya empezaron las complicaciones con el club verdiblanco, alcanzó una cifra muy similar, 20, junto a Sanjurjo las líderes de una plantilla que pese a los problemas y que sabían que no seguirían de verde, acabó en quinta posición ganándose un puesto en competición europea.

Fue en ese momento en el que se creó el HC Coruña. El Liceo se iba a deshacer de la sección y un grupo de mujeres, en principio cuatro, Lucía Sanjurjo, Bea Lema, Mar Barcón y Montse Vale, se juntaron para que el hockey coruñés femenino y por ende gallego no perdiera su plaza en la élite nacional. A ellas se les unió en la directiva la jugadora y capitana Luchi Paz y arrancó un proyecto para el que las jugadoras y el entrenador renunciaron a parte del reconocimiento de deuda en beneficio del club.

En lo deportivo, el equipo se clasificó para la Copa de la Reina e hizo historia al colarse en el final a cuatro de la Champions que además se ofreció a organizar en el Palacio. Garrote volvió a ser líder en el apartado ofensivo al irse hasta los 17 goles en Liga más 9 en Europa, 26 en total, su mejores números, y yha como pichichi indiscutible del equipo. Este curso también es la máxima goleadora. Va por los 16 a falta de una jornada.

Plantilla

La presidenta Lucía Sanjurjo aseguró durante la asamblea que pese a las bajas conocidas hasta ese momento, la directiva ya contaba con el sí de seis jugadoras para la próxima temporada. En los últimos días se han conocido varios de esos nombres. Uno sería el de Anna Bulló, la única pieza de la actual plantilla confirmada para la siguiente campaña. Y otros dos los de las jugadoras del Resa Cambre Raquel Parga y Celia Pinacho. El último fichaje conocido es el de Rebeca González, campeona de Europa el año apsado con el Fraga.