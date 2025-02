Ángel Núñez, nuevo fichaje del Leyma: "Es un challenge difícil, pero de esto va el deporte"

Ángel Núñez (Nueva York, 1992) ya está de vuelta en A Coruña. Después de solventar los pertinentes trámites administrativos para poder jugar en la ACB, el estadounidense de nacionalidad dominicana se presenta como nuevo jugador del Leyma. Rictus serio y pocas palabras, asume el difícil reto de luchar por la permanencia en el que será su estreno en la mejor liga de Europa. "Es un challenge difícil, pero de esto va el deporte, de adversidades".

El alero de 32 años y 2,03 metros de estatura comparece en la sala de prensa del Coliseum junto a Charlie Uzal, director deportivo del Básquet Coruña: "Es un jugador que llevábamos tiempo negociando la posibilidad de incorporarlo y gracias al esfuerzo del club y, sobre todo, al esfuerzo de jugador, hemos podido incorporarlo. Tenía muchísimo interés de venir aquí y dio muchas facilidades, renunciando a su selección para estar aquí, sabiendo que se jugaba un partido muy importante este viernes".

Núñez explica por qué eligió el proyecto del Leyma: "Primeramente por la oportunidad de venir aquí y competir a este nivel, con las mismas ganas que tiene el club por tratar de sobrevivir. Segundo, también por el país y las comodidades que ofrece para mí y mi familia en el futuro".

El dominicano, que solo se ha entrenado un día a las órdenes de Diego Epifanio, se dice listo para entrar en la dinámica del equipo, colista de la ACB con nueve derrotas seguidas: "Es un challenge difícil, pero de esto va el deporte, de adversidades. Es algo que a uno le gusta. Tengo la misma forma de pensar que el club, queremos ganar y eso es lo único que uno pienso".

El nuevo dorsal '1' del Leyma se puso en contacto con su compatriota y ya exjugador naranja LJ Figuera: "Hablé con LJ antes de nada y me dijo muchísimas cosas buenas del club, de la ciudad y del país. Solamente me dijo cosas muy buenas. Me dio hasta más ganas de estar aquí".

El alero se define como un jugador que puede actuar en "posiciones diferentes, con versatilidad, tanto ofensivamente como defensivamente" y capaz de "tirar de fuera". Reconoce que ya ha visto "como cuatro partidos" de su nuevo equipo y, aunque "no he tenido mucha oportunidad de entrenar", tiene diez días antes de su posible debut contra el Lleida para conocer el playbook y asimilar la idea de Diego Epifanio.

Cuestionado por la baja de Gus Lima, que ha recaído de una lesión en el gemelo interno de su pierna derecha, y la posibilidad de incorporar a un nuevo pívot por la plantilla, Uzal no lo descarta: "Estamos en el mercado y, si surge la posibilidad de que haya un jugador que nos ayude a mejorar, trataremos de aprovecharlo, pero ya no solo por la lesión de Lima".