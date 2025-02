Ángel Núñez, segundo fichaje invernal del Básquet Coruña

El deseado ya está aquí. El Leyma Básquet Coruña anunció, solamente tres horas después de la rueda de prensa de Diego Epifanio previa al partido en la pista del Joventut, el fichaje del alero internacional dominicano Ángel Núñez, procedente del Slask Wroclaw de la primera división polaca.



El nuevo jugador del conjunto naranja, nacido en el popular barrio neoyorquino del Bronx en el 29 de diciembre de 1992, mide 2,01 metros, según las tres universidades por las que pasó, 2,03 según otras fuentes. Es la habitual variación derivada de medir a los jugadores descalzos o calzados.



Sea como fuere, el sustituto de su compatriota y compañero de selección LJ Figueroa es un muy buen anotador, como certifican sus cifras tanto en la liga polaca como en la Champions League, aunque en el último encuentro de la competición doméstica, frente al Gdynia, se quedó a cero en los 18 minutos que estuvo en cancha, en los que registró 4 rebotes y 3 asistencias. Una sequía anotadora que contrasta con los 22 tantos, acompañados de 9 rechaces y 2 pases de canasta que firmó en su penúltimo choque ligero con el Slask.



En los 15 partidos que ha disputado esta campaña sus promedios son de 12.9 puntos (35, 8% de acierto en triples y 66,7% en libres), 7.1 rebotes, 1.6 asistencias y 15,9 créditos de valoración en 28 minutos de media en cancha.



En la Champions ha jugado cinco encuentros, en los que sus números son de 11.8 tantos (48,0% desde el arco y 77,8% desde 4,60 metros), 3.6 capturas, 1.2 pases de canasta y 13,0 de valoración en 26 minutos de juego.

Núñez pasó por tres universidades distintas de la primera división de la NCAA. Dos de ellas de prestigio. En las tres coincidió con algunos jugadores de renombre. Inició el periplo del college en la de Louisville, donde en la temporada 2011-12 compartió vestuario con el escolta Kyle Kuric (actualmente en el Andorra) y el pívot Gorgui Dieng (varios equipos NBA).



Tras un redshirt –año en blanco por traspaso o lesión–, el alero dominicano recaló en la universidad de Gonzaga, donde tuvo como compañeros a, entre otros, Domantas Sabonis (Kings) y Kevin Pangos (ex del Barça y el Gran Canaria y actualmente en el Nápoles).

Conexiones españolas

Tras dos cursos en las filas de los Bulldogs, Núñez, que no tuvo demasiado protagonisno en los esquemas del entrenador Mark Few, se marchó a South Florida, donde coincidió con un jugador español, el pívot malagueño Rubén Guerrero, ex del Obradoiro y ahora en las filas del Granada, uno de los rivales del Leyma en la lucha por la permanencia, y con el que estuvo entrenado en la pretemporada de la 2023-24. Además, también estuvo como temporero –sin llegar a debutar– en el Zaragoza, en noviembre de 2002.



El salto al profesionalismo lo dio de la mano del CSU Sibiu rumano, donde jugó unos pocos partido antes de ser reclutado por el Cholet francés. De ahí pasó a otro equipo galo, el Evreux.



En su CV figuran también varios equipos sudamericanos, uno taiwanés, uno de la G-League de la NBA (Long Island Nets), uno israelí (Maccabi Haifa), uno griego (Ionikos) y el mencionado Slask Wroclaw, con el que además de 15 partidos en el presente ejercicio disputó nueve en el pasado.



Diego Epifanio ya tiene la pieza que faltaba del puzle. Ahora queda por ver cuándo podría debutar y cómo convalidad su productivo juego en Polonia y en Europa a una competición mucho más exigente.