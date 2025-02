Zan Tabak, técnico del Sopot, alaba la capacidad de tiro del nuevo jugador del Leyma

Zan Tabak, entrenador del Sopot polaco, hizo un breve scouting, en exclusiva para Dxt Campeón, del nuevo fichaje del Básquet Coruña, Ángel Núñez, al que se ha enfrentado esta temporada y la pasada.



El campeón de la NBA con los Rockets (1994-95), tricampeón de la Euroliga con la Jugoplastika, subcampeón olímpico con Croacia en Barcelona 1992 y exayudante de Pablo Laso en el Real Madrid, entre otros méritos, asegura que el dominicano “es un jugador atlético, móvil, que llegó el año pasado, con la temporada empezada al Wroclaw, que es un equipo aquí clásico. Es buen tirador de tres puntos, con buen catch abierto, tira bien después de pase y tras bloquear y abrirse hacia afuera”.



Tabak, que España ha entrenado a varios equipos, entre ellos el Baskonia y el San Pablo Burgos, además de al Maccabi Tel Aviv israelí y la selección de Eslovaquia, agrega que Núñez “puede echar el balón al suelo, pero no para jugar pick & roll, sino para jugar más close out, es decir, que cuando recibe puede tirar tras uno o dos botes y resolver. Es un jugador que rebotea, aunque creo que está más orientado a jugar fuera que dentro, porque no me parece para jugar con contacto cerca de canasta”, subraya el croata.



“¿Que si puede jugar de ‘3’ y de ‘4’? Yo, honestamente, no me acuerdo de verle jugar de ‘4’, aunque puede ser que sí. También queda la duda de si el nivel de aquí puede darlo también en la ACB. Pero entiendo, porque hace poco nosotros buscábamos algo parecido, que el mercado está muy limitado; ahora mismo no hay muchos jugadores de calidad libres, en total, pero especialmente en esta posición”, puntualiza Zan Tabak.