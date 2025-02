Bienvenido, Ángel Núñez

E stábamos adoleciendo, desde el 24 de diciembre, cuando se marchó LJ Figueroa, de un jugador en la posición de ‘3’. Hubo que esperar ‘solo’ un mes y medio para que llegara el recambio. Porque no había que precipitarse. Ya veremos si no se nos pasó el arroz...



Ángel Núñez es un jugador de 2,03 metros, juega en la posición de ‘3’. Podemos decir que es un alero puro, que además puede ayudar en defensa y en rebote, dispone de un muy buen tiro de tres, corre bien el campo y cuenta con experiencia, no solamente en distintas ligas europeas, sino también a nivel internacional con la selección de República Dominicana.



Núñez aceptó, con compromiso, el contrato del Básquet Coruña. Hasta el punto de no estar en las ventanas FIBA de este mes con su combinado nacional. Pero que nadie espere que él solo vaya a ganar partidos, aunque por sus características ayudará de forma notable a mejorar el baloncesto del Leyma. No pensemos que se ha fichado a una estrella, sí a un importante peón, que también puede contribuir al espectáculo con sus acciones explosivas cerca del aro.



Hoy no puedo referirme al partido contra del Joventut, ya que me fue imposible verlo a causa de una avería doméstica. Pero por lo que he leído y me han contado, y lo poco que pude ver por internet, parece que hemos sufrido otro arbitraje sangrante, que además evitó que ganásemos el encuentro.



En el duelo entre el UCAM y el La Laguna Tenerife, a falta de ocho décimas de segundo para el final, ganando los locales de dos puntos, los árbitros, en un tercer libre, que el jugador del UCAM tiró a fallar, marcaron invasión del tirador, cuando en la zona había cuatro jugadores visitantes prestos al rebote; todos ellos habían invadido la pintura antes que el tirador.



Ante esta situación, los colegiados le dieron el balón al conjunto canario, que saca desde el campo de ataque, mete un triple y gana el partido. Esto provocó la firma del acta bajo protesta por parte del equipo murciano y declaraciones de su entrenador, Sito Alonso, hablando de “vergüenza”, “error abismal” y “falta de respeto”.



El vergonzante, y uno de los peores errores de los árbitros en esta ACB, que también considero una falta de respeto, es el saque de fondo del Leyma, donde le dan el balón al Joventut por considerar invasión por parte del sacador, cosa que se ve claramente que no sucedió.



Y yo me pregunto, ¿firmamos el acta bajo protesta? ¿Elevamos una protesta a la ACB? Ya está bien. Esto no se puede permitir más. Epi dice que no cree que protestando se gane algo. Mi máximo respeto a la metodología y la idiosincrasia de todos los entrenadores, pero creo que esto debe ir estudiándolo ya.



La cuestión es, con lo que tenemos, más Núñez, ¿nos va a llegar para ganar los partidos necesarios para lograr la permanencia? Todos los equipos que pelean por salir de abajo que han cambiado jugadores, están ganando. Girona, Andorra y Breogán también cambiaron de entrenador, estos agitaron el gallinero y la cosa cambió. Esperemos que, por no precipitarnos, no hayamos llegado tarde. De entrada, bienvenido, Ángel Núñez.