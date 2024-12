Álex Hernández: "Mi hijo mayor se pone triste cuando no viajo"

Álex Hernández (Murcia, 1990) cumple su cuarta temporada en el Leyma Básquet Coruña, club en el que ha vivido extremos: una lesión muy grave y un ascenso a la ACB. El base murciano, uno de los ocho renovados, apenas está contando esta temporada para Diego Epifanio. Solo ha jugado cuatro minutos en un partido. Pero este maestro de la dirección en la pista no pierde la suya, ni el baloncesto ni en una vida que, cuando deje de ser jugador, le gustaría mantener unida al deporte que ama.

¿Cómo lleva el hecho de no jugar?

Es una situación novedosa para mí. Tampoco había estado en un equipo en el que se tuviesen que hacer convocatorias, pero trato de llevarlo lo mejor posible y de mejorar, porque soy consciente de que si no estoy siendo capaz de entrar en los doce que juegan el partido es porque tengo que hacer cosas mejor, y en eso estoy. Más allá de la edad que tengo, siempre intento mejorar, aportar al equipo dar mi máximo cada día, porque más allá de lo que pase el fin de semana, vaya o no convocado, me hace sentir tranquilo y siento que el equipo estará más preparado de cara al partido si yo doy mi máximo.

¿Pensó en algún momento de la pretemporada que podría llegar a estar en esta situación?

Uno intenta no pensar en ello, pero iluso tampoco soy. El año pasado ya me costó, no conseguí meterme en la rotación de diez y seguramente fui el que menos jugó de la plantilla, Y este año, siendo trece, sabía que había esa posibilidad. Aunque mi día a día no cambia mucho. Intento dar mi máximo, y lo que pasa el fin de semana intento afrontarlo de la mejor manera posible, sin poner excusas y siendo consciente de que Epi se tiene que centrar en poner a los doce que considere que le pueden ayudar más a ganar. Yo tengo que intentar mejorar, ejecutar de la mejor manera posible lo que me pide e intentar que el equipo llegue al partido lo mejor preparado posible.

Habla de la edad. ¿Tiene ya planes para después del baloncesto?

Es algo que, lógicamente, empieza a pasar por la cabeza. Desde hace tiempo me voy preparando, porque es un paso importante y complicado, por eso intento, desde hace muchos años, formarme lo mejor posible. Acabé ADE (Administración y Dirección de Empresas). Y además me he ido sacando todos los cursos de entrenador, un máster en dirección deportiva y uno en gestión de entidades. No sé dónde me a llevar el futuro, pero sí que me gustaría que fuese algo relacionado con el mundo del baloncesto, el deporte que amo. Intento formarme, porque además lo estudios me ayudan a desconectar del baloncesto.

¿Se ve dirigiendo a un equipo desde la banda?

No sé. Es una profesión muy complicada; a veces hablo con Epi de lo difícil que es. Pero llevo toda la vida en un vestuario, en un equipo, me gusta formar parte de un grupo, el día a día y siento que un staff técnico es algo parecido. Sería un reto apasionante.

¿Se ha marcado un plazo?

Es fundamental el tema de la cabeza. Es una decisión tan, tan importante, también a nivel familiar, que tengo claro que nunca la tomaré en caliente. En caliente, hay que ser honesto, lo piensas algunas veces, porque hay lesiones, hay molestias, fines de semana que no vas convocado... A veces uno lo piensa incluso de más, pero tengo claro que es una decisión que tomaré en frío. Y siempre pensando también en lo que sea mejor para la familia.

Fuera de la cancha, familia y...

La verdad es que mi mayor hobby, y mayor reto, es ser padre. Es algo en lo que intento estar al cien por cien. Mucho tiempo lo uso en estar con mis hijos, en llevarlos a activades extra escolares, llevarlos al cole... Intentar ser el mejor padre posible. Cuando tenemos días libres intento también hacer cosas a nivel de familia, como viajar. Y el resto del tiempo tampoco es que dé para mucho. Soy una persona bastante sencilla. El hecho de que estemos tan lejos de nuestra ciudad, de Murcia, hace que a nivel familiar siempre sea un poquito más complicado, pero estamos muy a gusto aquí y disfrutamos mucho del día a día.

Cuando toca, ¿desconecta fácilmente del trabajo?

No es fácil, porque es nuestra vida. Pero sí que mis hijos son lo más importante. Quiero decir que el baloncesto es muy importante; es lo más importante de las cosas menos importantes, pero mi familia... A ellos les da igual que ganemos o que perdamos. Ellos quieren jugar con papi, que bajemos a la canasta... Es cierto que ahora empiezan a darse más cuenta. El mayor [de seis años] me pregunta cuando no viajo. Y se pone un poco triste. Pero lo que les digo es un poco lo que yo me aplico: la vida no es perfecta. Intento educarlos en eso, y este periodo me está sirviendo para que vean que para ellos es un aprendizaje para el futuro. El pequeño no, pero el mayor empieza a darse cuenta de que no sirve para nada estar frustrado, que hay que seguir, hay que ir reaccionando a cosas que van sucediendo, sin poner excusas y tratando de mejorar y de ir dando pasos adelante.

¿Juegan?

Sí. En el club. El mayor hace dos días a la semana y el pequeño ha empezado este año.

¿Hay madera?

(Risas). Se lo pasan muy bien, aunque en el cole juegan más a fútbol (más risas).

¿Les da consejos, o todavía no es el momento?

No, no. Pero sí que cuando voy a recogerlos al cole y nos quedamos en el patio, siempre quieren jugar conmigo, y la verdad es que yo también lo disfruto mucho. Pero lo que te decía antes, está siendo un aprendizaje a nivel de familia, para hacerle ver a los niños que hay que ir sobreponiéndose a cosas que van ocurriendo, siempre con buena mentalidad y sin poner excusas y tratando siempre de mejorar.