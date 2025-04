Aleix Font, cuando menos es más

Once puntos en ocho minutos. Es la tarjeta de Aleix Font en la victoria del Básquet Coruña contra el Granada (93-89). No es fácil producir tanto en tan poco tiempo. El escolta catalán aprovechó la oportunidad para reivindicarse en una temporada difícil. Con un rol decreciente desde que empezó el curso, es uno de los seis jugadores del Leyma que terminó el sábado en dobles dígitos de anotación, igualando la media docena que también pasó de diez puntos en Badalona y empatando su tope personal de la campaña y en la ACB, los once que firmó en Andorra en la jornada 3. Menos es más.



“La aportación de Aleix ha sido brutal”, le felicitó al término del partido Diego Epifanio, que siempre que puede aprovecha para destacar el compromiso y la actitud, tanto de Font como del capitán Álex Hernández, dos de los cinco jugadores que siempre han estado con él en A Coruña, dos de los ocho héroes del ascenso que el Básquet Coruña renovó para jugar en la ACB y también los dos con menor participación en la élite hasta el fichaje del dominicano Ángel Núñez.



Font es además un compañero muy querido en el vestuario por su carácter y porque acepta su rol sin rechistar. “Quiero mencionar el gran trabajo de Aleix porque esta temporada no está teniendo tantos minutos para sacar su rendimiento y, cuando los ha tenido, en un partido así de difícil e importante, nos ha ayudado un montón. Se lo merece”, le alabó Beqa Burjanadze.



La irrupción de Font, que en los últimos ocho partidos había disputado algo más de quince minutos y en cuatro de ellos ni siquiera había saltado a la pista, habla muy bien de su trabajo. Listo para impactar, contra el Granada se hizo notar desde que saltó al parqué en lugar de Yunio Barrueta, con 17-17 en el marcador y 1:38 para el final del primer cuarto.



Revulsivo

El catalán de 27 años, un consumado tirador, es también un jugador inteligente que se mueve muy bien en los cortes hacia el aro. Y así llegaron tres de sus canastas en el partido, la primera tras una asistencia de Goran Huskic en la penúltima posesión del primer cuarto (21-19).

En el segundo acto encadenó cinco puntos con otra acción en la pintura y un triple desde la esquina después de una asistencia de Ingus Jakovics. Solo dos puntos de Phil Scrubb cortaron la racha de Font, que enlazó cuatro más, de nuevo bajo el aro tras un pase de Brandon Taylor y con dos tiros libres para disparar la ventaja del Leyma (32-26).



Aleix dejó el parqué con 37-30 en el marcador, la mayor diferencia en el partido hasta el momento, y once puntos con una carta de tiro casi perfecta (3 de 3 en lanzamientos de dos, 1 de 2 en triples y 2 de 2 desde la línea de personal), además de una recuperación, una pérdida, una falta recibida y otra cometida en ocho minutos y 26 segundos de juego.



Por su impacto anotador se podía esperar que el catalán volviese en algún momento al partido, pero Epi no volvió a darle la alternativa. Ni una mala cara, ni un mal gesto de Font en el banquillo. Al revés. Se dedicó a animar a sus compañeros, como siempre hace. Es un hombre de equipo, uno de esos jugadores que suma dentro y fuera de la pista. Es, además, uno de los favoritos de la hinchada, por su cercanía y amabilidad, uno de esos hombres que ha disparado la afición por el Básquet Coruña en la ciudad.

Media docena

Burjanadze, Scrubb (14 puntos), Brandon Taylor (13), Barrueta (11) y Huskic (10), además de Font, son los seis jugadores del Leyma que terminaron en dobles dígitos de anotación contra el Granada, igualando el tope de esta temporada que había logrado en la ajustada derrota en Badalona contra el Joventut, con prórroga, eso sí.

Epi se congratuló por la circulación de balón y el carácter colectivo por encima de las individualidades, dos de las señas de identidad del técnico. No en vano, en otros seis partidos de la temporada el Leyma finalizó con cinco jugadores con más de diez puntos: Andorra, Zaragoza, Girona, Bilbao, Gran Canaria y Unicaja.