El banquillo vuelve a perder la partida

Que la rotación del Básquet Coruña se ha visto modificada (y reducida) en las últimas semanas es un hecho. Diego Epifanio le está dando confianza absoluta al quinteto titular y a los jugadores recién llegados por encima de varios que fueron importantes durante la temporada del ascenso a Liga Endesa.



La reducción de importancia de los jugadores de banquillo del Leyma no es solo notoria en cuanto a minutaje, sino también en aportación ofensiva. El ejemplo más claro de ello fue el partido contra Girona del pasado sábado, donde los jugadores del banquillo catalán anotaron 50 puntos, por tan solo 15 de los del Básquet Coruña. Los “máximos anotadores” de los suplentes locales fueron Silins y Lima, ambos con 5 puntos.



No es la primera vez, ni mucho menos, que el Leyma pierde la batalla del banquillo. Tan solo hay que remontarse una jornada más atrás para poder ver otro ejemplo, ya que Valencia ganó ese mini partido por un contundente 67-29 en la Fonteta. El último encuentro en el que el Básquet Coruña fue superior a su rival en puntos de suplentes fue el derbi del Coliseum contra Breogán. Aquel día, los de Diego Epifanio superaron a los lucenses en ese apartado estadístico por un ajustado 37-35, gracias, en gran parte, a los 26 puntos de un Heurtel.



Precisamente el poco acierto de Thomas Heurtel frente a Girona fue clave en este aspecto. El francés estaba siendo decisivo desde el rol de sexto hombre, pero no estuvo fino contra los catalanes. No intentó ningún tiro de 2 puntos, no fue a la línea de personal y tan solo fue capaz de convertir uno de los cinco triples que lanzó. Heurtel sumó apenas 3 puntos en el encuentro, su anotación más baja desde su llegada a la disciplina coruñesa.



En cuanto al minutaje, los jugadores que salieron de inicio (Taylor, Scrubb, Barrueta, Thompkins y Diagne), coparon casi el 69% del tiempo de juego del equipo, con Yunio por encima de los 35 minutos. El mayor sacrificado (una vez más) fue Aleix Font, que no llegó a saltar a la cancha del Coliseum. Tampoco disfrutaron de muchas oportunidades Ingus Jakovics y Olle Lundqvist, con quienes Epi contó solo en la primera mitad para 2 y 4 minutos, respectivamente, asumiendo un papel casi residual.



De los suplentes, el que más jugó fue Heurtel con 21 minutos, muy lejos de los casi 35 de Valencia. Augusto Lima (15) y Beqa Burjanadze (10) fueron los otros dos jugadores de banquillo que superaron los dobles dígitos en minutos.

Los nuevos juegan más



Se está empezando a normalizar y convertir en “tendencia” en los partidos del Leyma que los recién llegados copen la amplia mayoría de los minutos. Tras un inicio de temporada en el que el bloque de LEB Oro disputaba más del 50% de los minutos, los fichajes han pasado a tener un mayor protagonismo en la rotación, hasta el punto de que este sábado disfrutaron de dos terceras partes de los minutos de juego del equipo, un 66%.



El único fichaje que no está teniendo oportunidades es Ángel Núñez. El alero dominicano se volvió a quedar fuera de la convocatoria, siendo esta la tercera vez en cinco partidos. Diego Epifanio tan solo le dio unos pocos minutos contra Valencia, que Núñez no aprovechó. Salió de titular y, en pocos minutos, falló tres triples y cometió una falta. En los instantes finales volvió a salir a pista y anotó sus primeros (y hasta el momento únicos) puntos con la camiseta del Básquet Coruña.



Junto a Núñez se quedaron fuera de la lista para el partido frente a Girona, el capitán Álex Hernández y Goran Huskic, que atravesaba un proceso vírico desde el día anterior.