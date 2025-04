El "mini-infarto" de Burjanadze y las lágrimas de Diego Epifanio

89-86 en el marcador. 33 segundos para el final. Elias Valtonen recibe en la esquina, finta a su defensor y ejecuta. El mejor tirador del Granada puede empatar un partido que el Básquet Coruña tuvo prácticamente ganado seis minutos atrás (82-66). El hierro escupe el balón. “Creía que iba dentro. Me ha dado un mini-infarto”, bromea en la sala de prensa Beqa Burjanadze, que termina con 14 puntos, máximo anotador del equipo junto a Phil Scrubb. “Personalmente necesitaba un partido así”, se sincera el georgiano tras la importante victoria moral en el encuentro número 100 de Diego Epifanio en el banquillo del Leyma.



“El staff ha tenido un detalle muy bonito antes del partido”, desvela el entrenador, que se emociona y apenas puede contener las lágrimas cuando evoca su trayectoria junto a Román Gómez, Carlos Penedo, Gus Gago, Bruno Camblor, Edu Seoane, Carlos Lariño y Fran Fernández. “Son muy importantes para mí porque en este trabajo a veces es muy difícil venir aquí a currar. Nos hemos echado unas risas antes [en la sala de prensa] con el recuerdo de la celebración en Melilla y lo que ha costado llegar hasta aquí”. También se acuerda de los cinco jugadores que han compartido su camino con él en A Coruña: Aleix Font, Álex Hernández, Atou Diagne, Olle Lundqvist y Yunio Barrueta.



“Estoy muy contento de haber llegado hasta aquí, a una cifra que no es fácil de alcanzar cuando eres entrenador porque, a veces, en los proyectos no es fácil cimentar el trabajo en el tiempo. Estoy muy agradecido al club, por darme la confianza para desarrollar aquí mi carrera. Ya lo dije el otro día y quizá la gente piense que Epi está pasado de moda o está caduco, pero ojalá sean muchos más partidos”, desea el técnico burgalés.

Diego Epifanio dialoga con un árbitro durante el partido | acb Photo / Mónica Arcay





Y es que el triunfo contra Granada era crucial para seguir creyendo en Epi y en el proyecto del Básquet Coruña en la ACB, aunque la permanencia parezca una quimera, a cuatro triunfos de distancia y con solo siete partidos por jugar. “Tenemos que seguir currando, disfrutando y, sobre todo, no caer en la complacencia por haber ganado un partido. Teníamos un objetivo: mirar la clasificación y no vernos últimos. Ahora tenemos que poner el foco en seguir trabajando y disfrutar, porque a veces nos hemos olvidado de disfrutar. Puede que a alguien no le guste o no entienda esto, pero hay que seguir creyendo”, desafía el preparador, que celebró la versión más coral del Leyma, con seis jugadores en dobles dígitos de anotación.



“Aún viviendo momentos tan difíciles, tener a Phil, Goran, Yunio, Beqa, Brandon y Aleix, que su aportación ha sido brutal, por encima de los diez puntos es para celebrar. Este equipo está por encima de las individualidades”, indica Epi, que señala a Burjanadze, clave con ocho de sus 14 puntos en el tercer cuarto tras la ausencia de Trey Thompkins. “La lesión nos condiciona, pero Beqa ha hecho un gran partido”, zanja Epi.



A falta de las pruebas para confirmar el diagnóstico, el ala-pívot estadounidense sufre un esguince del ligamento lateral interno en la rodilla izquierda. “Ahora que se encontraba en armonía con el equipo y en su mejor versión, ojalá que sea lo menos posible”, desea el georgiano, que se resta mérito y admite cierta relajación en el tramo final: “Somos humanos y nos hemos complicado, pero vamos a dormir sin ser últimos”, sonríe el georgiano tras superar su “mini-infarto”.