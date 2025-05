Más del 50% de los socios del HC Coruña se unen para pedir una nueva moción de censura contra la actual presidenta

Casi noventa socios titulares del HC Coruña, 86 que suponen más de la mitad, se han unido para pedir una moción de censura contra la actual presidenta, Lucía Sanjurjo, y su nueva junta directiva. La opacidad en las cuentas, la pérdida de apoyo por parte de la plantilla, las interferencias de una empresa catalana en el proyecto y la incapacidad de gestionar las ayudas públicas son los cuatro motivos esgrimidos en el escrito presentando tanto en la sede social de la institución como en el despacho del abogado Toni Freixa, que en las últimas semanas ha defendido los intereses de la directiva.

Hace dos semanas que se celebró una tensa Asamblea Extraordinaria en la que ya sobrevolaba una petición previa que el grupo disconforme solicitó con sesenta firmas como aval, pero que no fueron tenidas en cuenta porque no todas eran de socios titulares y se incluían las de socios familiares, que tienen derecho a número propio pero no a voto. Los 86 socios que ahora vuelven a la carga representan a 175 socios familiares. En dicha asamblea, sin embargo, no se llegó a un acuerdo para modificar los estatutos y regular el voto de la moción de censura ya que todas las propuestas de la actual directiva contaron con cero votos a favor.

En el texto se señalan cuatro motivos: "Opacidad en las cuentas y en los pagos realizados decididos todos ellos por la presidenta; la pérdida del apoyo de la gran mayoría de las jugadoras (diez de un total de doce respaldan la moción) tras la pésima gestión del grupo y la falta de cumplimiento de los compromisos económicos adquiridos con las jugadoras a principio de temporada; relegar el proyecto deportivo por el proyecto comercial de una empresa catalana, priorizando la venta de seguros y la actividad comercial en lugar de centrarse en el apoyo al equipo y el desarrollo del club y la incapacidad a la hora de gestionar las ayudas públicas lo que se traduce en retrasos de años en el cobro y la consiguiente intranquilidad e inestabilidad del club".

Apartado deportivo

Estos mismos socios también muestran su preocupación por el futuro deportivo del equipo de la OK Liga Iberdrola que, de momento, solo cuenta con la renovación de una jugadora, Anna Bulló, con la duda de Cris Diz, además de dos incorporaciones procedentes del Resa Cambre de la OK Plata, Raquel Parga y Celia Pinacho, además de la asturiana Rebeca González procedente del Fraga. La presidenta del HC Coruña aseguró en la asamblea que ya contaba con seis jugadoras para la próxima temporada.

El resto de jugadoras, como Alba Garrote, Ari Escalas, Efe Muñoz, Mar Franci y Ale Martín, espera movimientos para tomar decisiones ya que la mayoría ya ha dejado clara su postura con respecto a su continuidad, ligada en muchos casos a que haya un cambio en la dirección del club.

El grupo contará con las bajas seguras de tres de sus pilares, la portera internacional italiana Viki Caretta, la chilena Bea Gaete, capitana de la selección de su país, y Laia Juan, que está en la lista previa de España para el Europeo. La última en comunicar su salida fue la portuguesa Inês Severino, subcampeona del mundo con el conjunto luso el pasado verano.

Ya se marchó mediada la temporada la capitana Luchi Paz poco después de que la presidenta la destituyese de la directiva junto a su compañera en ella Bea Lema. Esto fue el detonante de la salida de una tercera de sus integrantes, Mar Barcón. Y el inicio del terremoto en el que sigue sumido el club, con una nueva dimisión en la directiva, la de Montse Vale, como prometió en la asamblea, por lo que actualmente Lucía Sanjurjo solo está respaldada por Carlos López, su marido, el gestor catalán Xavi Cantón y el fotógrafo Manu Boutureira.