HC Coruña: sin moción de censura pero con cero apoyos

Nervios para entrar, con alguna duda sobre quién tenía derecho o no a acceder por la condición de socio o familiar. Y gritos en la salida, con nueve de las actuales jugadoras de la plantilla expresando su rechazo a la presidenta Lucía Sanjurjo. Tensa Asamblea General Extraordinaria del Hockey Club Coruña Femenino, incluso con seguridad privada en la puerta, en la que no hubo moción de censura. Ni siquiera se llegó a votar, ya que la petición no contaba con el respaldo del 25% de los abonados (titulares, no de número); pero tampoco se reguló su voto al tener cero votos a favor la propuesta del club que supeditaba su aprobación a una mayoría de dos tercios. Pese a mantener el cargo, la deuda económica, la falta de subvenciones públicas por fallos en las tramitaciones, el desencanto de las jugadoras, la oposición mayoritaria al modelo de negocio a través de una consultoría y en general a toda su gestión, hace que la situación siga siendo crítica para la presidenta y su nueva directiva en la que solo continúa la propia Sanjurjo junto a Montse Vale, que anunció que sería la siguiente en dimitir, con Carlos López (marido de la presidenta) como tesorero y de vocales Xavi Cantón, una de las figuras más polémicas, y Manu Boutureira. La reunión terminó con el ruego de convocar cuanto antes una nueva asamblea con otras propuestas para regular la moción de censura y el anuncio de una parte de los socios de que ya contaban con el 50% de apoyo.

La mayoría de los treinta socios que acudieron hasta las instalaciones del Complejo Deportivo de Elviña utilizaron el último punto del orden del día, ruegos y preguntas, para pedirle, exigirle e incluso suplicarle a la presidenta que dimitiera porque se había perdido el foco de lo que realmente importaba, las jugadoras, denunciado lo que consideran su maltrato (sin material, cobros tardíos, viajes sin hotel...). “Estás sola”. “Cuando acabe la temporada no quedará nada”. “Todos queremos ir por otro lado”. “No tienes el apoyo de las jugadoras. No tienes el apoyo de los socios. ¿Qué te ata a seguir aquí?”. “Esto desaparecerá en seis meses”. Fueron algunas de las frases más utilizadas.



Lucía Sanjurjo defendió su gestión y repitió varias veces que no gana nada por estar en el cargo, “gratuito” según los propios estatutos. Que ni siquiera tiene intereses personales ya que sus hijos, ambos varones, no pueden jugar en el equipo. Y que si sigue es por “compromiso con las instituciones”. En su informe inicial de gestión, además, señaló que su principal error fue dar voz a quien no se debía de dar. “Las jugadoras, a jugar. Los entrenadores, a entrenar. La directiva, a apoyar a la presidenta. Y la presidenta, a dirigir el club”, resumió sobre cuáles creía que tenían que ser los roles dentro del club. Además, describió un clima de falta de lealtad y de desconfianza hacia su persona y a la figura de Xavi Cantón, por lo que cada vez se sentía más sola en la “dirección de la empresa”, lo que derivó en la destitución de dos cargos de la directiva, la jugadora y capitana Lucía Paz y Bea Lema, y la dimisión de Mar Barcón, una de las voces más activas en la asamblea.

Con el anuncio de los nuevos cargos en la directiva, los socios pidieron votación para ratificarlos, pero no cabía réplica. En lo que sí pudieron votar fue en el punto tres, la propuesta de cambio de estatutos. Se opusieron por amplia mayoría, cero votos a favor y el resto en contra salvo cinco abstenciones, a la redacción de la regulación del voto de la moción de censura en la que se proponía que esta tuviese que ser presentada por un 25% de los socios, que el candidato alternativo llevara más de un año de socio en el club, que se debatiera en una asamblea en los siguientes quince días y lo más polémico, que se necesitara una mayoría de dos tercios para su aprobación. Tampoco salió adelante el cambio en los ejercicios económicos y que estos pasasen de ser a anuales a ir por temporadas. De nuevo, cero votos a favor.

58.000 euros de deuda



El HC Coruña presentó el informe de sus cuentas hasta junio de 2024, incompleto después de que la asamblea rechazara el cambio en el punto anterior a ejercicios fiscales por temporadas, por lo que faltaban seis meses. La deuda del club asciende a 58.872,62 euros con unos ingresos, entre cuotas de socios, merchandising, entradas, lotería y donativos, de 45.810,21 euros y en cambio unos gastos de salarios y seguridad social, desplazamientos, federativos y de material que rondan los 110.000 euros.



Una situación que se agravó por la deuda contraída con el entrenador, Stanis García, con el que a final de temporada hay que compensar con una cifra que supera los 20.000 euros. También hay deudas reconocidas con las jugadoras, que en su día para que el proyecto pudiera seguir adelante renunciaron voluntariamente a la mitad de la deuda que arrastraban del Liceo, aunque en la actualidad están cobrando al día. En este punto los socios criticaron que pese a la delicada situación económica el club se dedique a pagarle los aviones al delegado, ya nuevo directivo, Xavi Cantón para venir desde Cataluña, y que se contratase también una asesoría jurídica externa, también catalana, con el abogado Toni Freixa presente en la asamblea.



Se aprobaron, en cambio, por mayoría absoluta, varias de las propuestas de los socios de cambios en los estatutos para incluir una directiva de entre cinco y nueve personas, que se realicen asambleas “inexcusablemente” todos los años y que haya unos reglamentos para la misma. Los socios también pretendían que se hiciese una especie de moción de confianza a la presidenta y que se votara quién estaba a favor y en contra de ella, pero fue una de las propuestas que ya no llegó a la asamblea. "Seria nula de pleno derecho", explicó Freixa.

Decálogo



La oposición a la presidencia de Lucía Sanjurjo repartió entre los asistentes su decálogo de por qué es necesario un cambio urgente en el club, entre ellos que “los pilares han sido sustituídos por una actuación despótica, personalista y opaca; la consultora; la imagen del club está al servicio de los intereses de empresas con sede en Cataluña; la gestión económica; el trato a la plantilla; la gestión administrativa negligente y las mentiras”.



Tras más de dos horas de reunión, la postura de ambas partes quedaron todavía más alejadas y sin visos de solución, a la espera de una nueva convocatoria próximamente.