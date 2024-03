Los juegos del hambre de la OK Plata: Dominicos, Escola Lubiáns y Ordes

Las cinco últimas jornadas de la OK Liga Plata Norte prometen emociones fuertes. En una suerte de Juegos del hambre del hockey sobre patines coruñés, Dominicos, Escola Lubiáns y Ordes son rivales directos por la permanencia. Con dos plazas de descenso a Bronce, sólo puede quedar uno. Son los juegos del hambre.



Parte con ventaja el equipo colegial, décimo clasificado y que marca la zona de salvación con 15 puntos. Justo por debajo se encuentra el conjunto carballés, undécimo con 11 y que el pasado fin de semana desperdició una gran oportunidad con su derrota en la pista del Ordes (4-2), tercer implicado, colista y ahora con nueve.



Después de dos jornadas consecutivas con enfrentamientos directos –el Domi se impuso al Ordes, 3-2 en la fecha anterior–, el tercer derbi provincial se presenta como una auténtica final, pero tendrá que esperar porque la OK Plata afronta ahora un parón de tres semanas sin competición.

Parón y duelo clave

El duelo clave entre Lubiáns y Dominicos, en el Pabellón Calero de Carballo, será el sábado 6 de abril. El Ordes, por su parte, visitará Sant Feliu con la imperiosidad necesidad de ganar para tratar de acercarse a sus rivales, aunque uno de los dos –o incluso ambos– va a sumar.



Con un calendario similar, incluso en rivales, la posibilidad de involucrar a un equipo más en la lucha por la permanencia se antoja complicada. El rival más cercano es el Tordera, cuarto por la cola con 19 puntos, ocho por encima de la zona de descenso, margen suficiente con sólo 15 en juego.

Dominicos

Manu Togores: “Sabíamos que era una pista muy complicada, pero estuvimos cerca”

“Creo que hicimos un buen partido [el equipo coruñés cayó en la pista del segundo clasificado, el Vic, 6-4]. El marcador de la primera parte es un poco abultado, en la segunda parte reaccionamos, salimos más agresivos, a por el partido, cambia la efectividad y se iguala más. Tuvimos situaciones para empatar y ellos se podrían haber sentido más presionados, pero no hubo manera de empatar. En el último tramo del partido, con 5-4, fuimos un poco a lo loco, nos hicieron el sexto y se acabó".

"Estoy muy contento con la actitud, el trabajo y el juego del equipo. Sabíamos que era una pista muy complicada y que sacar algo allí iba a ser difícil, pero estuvimos cerca. Ahora tenemos un pequeño descanso antes de afrontar partidos contra rivales más de nuestra zona de la tabla".

Escola Lubiáns

Tomás De Llano: “Seguimos en la lucha e intentaremos competir cada partido hasta el último minuto”

"Es una derrota dura [el Lubiáns cedió en el duelo directo contra el Ordes, 4-2], en un partido en el que el equipo no estuvo al nivel de otras veces. Volvimos a tener ciertos errores, tanto en ataque como en defensa, que nos llevaron a no conseguir un resultado positivo, De todas formas me quedo con diferentes arreones con los que pusimos al Ordes contra las cuerdas y muchos minutos en los que fuimos muy superiores, aunque su efectividad fue determinante".

"Es una derrota que nos deja, más o menos, con las mismas opciones de permanencia, seguimos en la lucha y seguiremos hasta el final, sí o sí. Este equipo va a pelear todos los partidos al máximo nivel hasta el final, todos juntos y unidos en este tren. Entre todos los que quieran sumar y pelear, intentaremos competir cada partido hasta el último minuto, eso seguro".

AC Ordes

José Ramón López: “A la vuelta del descanso es cuando más sufrimos, pero el 4-2 nos dio aire”

"Fue un buen partido por nuestrea parte y estuvimos siempre por delante. Creo que el 2-0 nos dio confianza, aunque después se pusieron 2-1 y tuvieron una bola parada. Conseguimos salvar la situación y fue importante porque a continuación hicimos el 3-1 y llegamos al descanso con dos goles de ventaja".

"A la vuelta del descanso es cuando más sufrimos porque nos marcaron el 3-2 y tuvimos cinco-siete minutos de achicar agua, pero el 4-2 nos volvió a dar aire. Tuvimos ocasiones para haber resuelto el partido antes, pero no conseguimos hacer el quinto. Ellos también tuvieron alguna, pero no se movió más".

"Fue un derbi chulo, con un ambientazo y muy buen partido por parte de los dos. Ellos aprietan mucho y son muy buen equipo, pero nosotros estuvimos más acertados y conseguimos llevarnos los tres puntos".