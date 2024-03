Insuficiente reacción del Dominicos en la pista del potente Vic (6-4)

El Dominicos no se rindió en el Olímpic de Vic pese a llegar al descanso con 3-0 en contra. El equipo coruñés plantó cara a uno de los gallitos de la OK Liga Plata Norte, el Club Patí Vic, segundo clasificado y aspirante al ascenso.

Dos goles de Marcos Vaamonde al inicio de la segunda mitad pusieron el 3-2, pero los locales devolvieron el golpe. El Domi se acercó dos veces más por mediación de Javi Añón, pero el Vic replicó a cada tanto visitante con otro suyo para amarrar la victoria.

Vic 6- 4 Dominicos CLUB PATÍ VIC: Iker Jiménez; Arnau Parcerisas, Oriol Ramírez, Roger Font, Carles Sánchez –cinco inicial– Aleix Ordóñez, Albert Manuel, Gil Canal.

CAA DOMINICOS: Iago López; Marcos Vaamonde, Javi Añón, Miguel López, Jacobo Copa –cinco inicial– Íñigo Varela, Antón López, Gonzalo Varela, Peli Fernández.

Goles: 1-0, min.2: Ramírez. 2-0, min.13: Ordóñez. 3-0, min.25: Parcerisas. 3-1, min.31: Marcos. 3-2, min.34: Marcos. 4-2, min.37: Ramírez. 4-3, min.42: Añón. 5-3, min.43. Canal. 5-4, min.48: Añón. 6-4, min.49: Parcerisas.

Árbitros: Joan Nicolás y Oriol Garriga. Mostaron tarjeta azul a Albert Manuel (min.48), del Vic.

El Ordes vuelve a ganar

No ganaba el Ordes desde el 5 de noviembre, en su visita a Carballo para medirse al Escola Lubiáns. 105 días después, y precisamente contra el mismo rival, el equipo de José Ramón López Regos volvió a celebrar una victoria, la tercera de la temporada.



Un doblete del veterano Martín Payero allanaron el camino para los locales, pero el Lubiáns no se rindió. Diego Vieites apretó el marcador e Iván Centoira lo estiró de nuevo antes del descanso. Ya en el segundo acto, el protagonismo fue para dos exliceístas: Carlinos Alonso firmó el 3-2 y Pablo Parga cerró el 4-2 y la ansiada victoria del Ordes.

Ordes 4- 2 Escola Lubiáns AC ORDES: Ramón Martín; Martín Payero, Anxo Rubalcaba, Iván Centoira, Fernando Rodríguez –cinco inicial– Pablo Parga, Carlos Rodríguez, Aitor Couselo, Javier Moscoso.

CALVO ESCOLA LUBIÁNS: Eloi Martínez; Carlos Alonso, Diego Vieites, Manu Rubibal, Eduald Cañete –cinco inicial– Gorka Oliveira, Hugo Naveira, Manu Drago, Gonzalo Calivar.

Goles: 1-0, min.7: Martín Payero. 2-0, min.9: Martín Payero. 2-1, min.19: Diego Vieites. 3-1, min.22: Iván Centoira. 3-2, min.27: Carlos Alonso. 4-2, min.34: Pablo Parga.

Árbitros: Oriol Pérez y Oliver de Esteban. Mostraron tarjeta azul al local Martín Payero (min.19) y al visitante Manu Ruibal (min.44).

Con estos resultados, el Dominicos sigue con 15 puntos, en la décima posición que marca la zona de permanencia. A cinco jornadas para el final, tiene cuatro de ventaja sobre el Escola Lubiáns (11), undécimo y en posición de descenso, como el Ordes, decimosegundo con 9.

La OK Plata se tomará ahora un descanso hasta el 6 de abril, precisamente cuando el Lubiáns reciba en Carballo al Domi en otro derbi clave por la permanencia. El Ordes, por su parte, visitará Sant Feliu.