El OAR se juega su futuro ante el Teucro

Puede parecer un poco pesimista pero el Attica21 Hotels OAR Coruña se juega el futuro de la temporada en el partido contra el Lirón Teucro (19 horas en San Francisco Javier).



El conjunto herculino, tercer clasificado, necesita vencer, como sea, al cuadro pontevedrés, segundo, para situarse en la segunda de los dos plazas que permitirán jugar la fase de ascenso a la División de Honor Plata.



La derrota de hace dos semanas contra el Autonomía Luceros (35-34) no entraba dentro de los planes y provocó que el conjunto herculino perdiese su puesto en la tabla ya que el Teucro, su gran rival, superó al Lalín (26-22).



Para Marcos Rodríguez, técnico del equipo coruñés, esa derrota contra el Luceros supuso que “gastásemos todas las balas que teníamos y eso nos obliga a puntuar en todos los partidos empezando por el de esta semana. Se trata de un encuentro clave , especialmente para nosotros porque podemos recuperar la segunda plaza que perdimos con la derrota”, dijo.



Esa situación sería en el caso de ganar, pero un empate o una derrota dejaría un escenario mucho peor ya que el OAR Coruña no dependería de si mismo para jugar la fase, que es el gran objetivo.



Para evitar que no influya esa presión extra por no poder fallar, el preparador ferrolano estuvo trabajando con sus jugadores el aspecto mental para que no les afecte a su rendimiento en la pista.

Las claves para ganar

“Una de las claves será dominar la ansiedad que genera saber que tienes que ganar, que necesitas los puntos y que te juegas seguir estando con opciones de la fase. No nos podemos dejar dominar por esa ansiedad. Es un partido en el que vamos a tener momentos buenos y malos. Tenemos que evitar precipitarnos y jugar con más cabeza”, incidió Marcos Rodríguez.



Otra clave, quizás igual o más importante, será recuperar el nivel defensivo de las grandes citas contra un Teucro que es el cuarto máximo goleador de la categoría (760).



Si nos vamos a nivel individual, la defensa oarista deberá vigilar al central Xurxo Rivas que con 164 goles, es el máximo artillero del cuadro pontevedrés.



Gracias a él y a Daniel Vicente (142), el Teucro acumula 11 partidos sin conocer la derrota –10 victorias y un empate–. Por lo tanto, será crucial parar a sus líderes en la pista para que su ataque sea menos efectivo.



Si estar bien en la parcela defensiva es un deber para el OAR, también lo será estarlo en la parte ofensiva. El club coruñés tendrá que evitar las pérdidas tontas, mover bien el balón y encontrar el mejor lanzamiento para superar a una defensa muy física que apenas da un respiro.



En definitiva, el conjunto herculino deberá desplegar su mejor versión si no quiere perder este partido clave.