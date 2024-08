Kimi Antonelli, confirmado como piloto de Mercedes para la próxima temporada

El italiano de 18 años Kimi Antonelli ha sido confirmado como piloto del equipo Mercedes para el año 2025, donde será compañero de George Russell y ocupará el puesto que deja vacante Lewis Hamilton tras su salida a Ferrari.

Antonelli, que ayer en el Gran Premio de Italia en Monza rodaba por primera vez en un libre y tuvo un accidente cuando sólo había completado una vuelta cronometrada en la mítica Parabólica, la última de las once curvas del circuito; alcanza de esta manera la cima después de su gran progresión en los años previos.



Tras destacar en el karting y ganar la ADAC y la F4 italiana en 2022 y el Campeonato Europeo de Fórmula Regional en 2023, esta temporada entró en la F2 con PREMA saltándose la F3. En su actual categoría ha ganado dos pruebas en el circuito británico de Silverstone y en Budapest.



"Es una sensación increíble ser anunciado como piloto oficial de Mercedes junto a George para 2025. Llegar a la F1 es un sueño que he tenido desde que era un niño pequeño; quiero agradecer al equipo por el apoyo que me han brindado en mi carrera hasta ahora y la confianza que han demostrado en mí. Todavía estoy aprendiendo mucho, pero me siento listo para la oportunidad. Estaré concentrado en mejorar y brindar los mejores resultados posibles para el equipo", señaló tras conocerse la noticia.



"También estoy muy emocionado por convertirme en compañero de equipo de George. Él pasó por el programa juvenil del equipo como yo y es alguien por quien tengo un gran respeto. Es superrápido, ha ganado varios Grandes Premios y ya me ha ayudado a mejorar como piloto. Tengo muchas ganas de aprender de él y trabajar juntos para rendir al máximo en la pista", añadió.



Por su parte Toto Wolff, director del equipo Mercedes, manifestó: "Nuestra nueva alineación es perfecta para abrir el siguiente capítulo de nuestra historia. También es un testimonio de la fortaleza de nuestro programa juvenil y de nuestra fe en el talento local".



"Kimi ha demostrado constantemente el talento y la velocidad necesarios para competir en lo más alto de nuestro deporte. Sabemos que será otro gran paso adelante, pero nos ha impresionado en sus pruebas de F1 este año y lo apoyaremos en cada paso del proceso de aprendizaje. En George tiene un compañero de equipo experimentado del que puede aprender y perfeccionar su técnica. Estoy seguro de que ambos contribuirán en gran medida a que sigamos ganando impulso y luchando en la parte delantera del grupo", completó.