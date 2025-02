Yeremay desvela lo que haría si asciende con el Dépor

Yeremay Hernández asegura que prolongaría su contrato "seis años más" con el Deportivo, si la escuadra blanquiazul asciende a Primera División.

"Firmaría seis años más", respondió en tono de broma el extremo canario ante la pregunta de qué haría si el conjunto coruñés sube a Primera División.

"Siento algo muy fuerte por el Dépor. Es el club que me ha dado unos valores y una educación", subrayó el joven futbolista, tras recoger el premio DIGI, en un vídeo publicado por el Deportivo en las redes sociales.

"El Deportivo es mi casa, llevo muchos años aquí, me han cuidado muy bien, me siguen cuidando súper bien, algo que valoro mucho, por eso sigo aquí", indicó Yeremay.

A la pregunta de qué siente por la entidad deportivista, respondió: "Siento un cariño especial, es el club que me dio la oportnidad de crecer como futvbolista y como persona. El club que me ha criado, quem e ha dado unos valores, una educación. Siento algo muy fuerte por el Deportivo, por la gente que trabaja en el Deportivo, en Abegondo, en la residencia, y el Deportivo es algo muy grande".

"Siento un orgullo y una motivación increíble en Riazor, delante de tanta gente que están todo el día animándote. Jugar cada semana en un estadio así es la hostia".

Compromiso con el Deportivo

El club coruñés mejoró las condiciones económicas y subió la cláusula de rescisión del contrato Yeremay, que pasó de 20 millones de euros a una cifra superior a los 30 millones, para asegurar la continuidad del canario al menos hasta final de temporada, a pesar del interés de equipos europeos.

El '10' blanquiazul, con contrato hasta 2030, reconoció tras el partido disputado en Riazor contra el Almería (3-1), en el que marcó el 2-0, que tuvo que pedir ayuda psicológica para lidiar con "los pajaritos" que le entraron en la cabeza debido a los cantos de sirena de clubes extranjeros.

"Al final tengo 22 años, soy un niño. Muchas veces no quieres mirar (lo que se dice de mí) y te llega por todos lados. Lo bueno fue que pedí ayuda y me ayudaron. Ahora estoy mucho mejor, más tranquilo y enfocado al 100 por 100 en el Dépor", confesó Yeremay, quien apuntó que solicitó la ayuda del psicólogo del Dépor: "Trabajé con Joaquín (Sorribas) porque llegó un momento que no me sentía yo. Ya no solo en el fútbol, sino fuera. No me sentía bien, no estaba bien. Fui y le pedí ayuda, estoy trabajando con él y ahora lo estoy llevando mucho mejor".