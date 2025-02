OVG es el inversor americano que apuesta con el Ayuntamiento de A Coruña por Riazor 2030

Oak View Group (OVG) es el inversor privado con el que ha negociado el Ayuntamiento de A Coruña su apoyo al proyecto mundialista de 2030. Se trata de una empresa especializada en el desarrollo y gestión de espacios destinados a eventos que está especialmente enfocada a estadios multiusos tanto al aire libre como indoor, una compañía multinacional de desarrollo, asesoramiento e inversión en recintos para las industrias del deporte y el entretenimiento en vivo con sede en Denver, en el estado norteamericano de Colorado, y que ya tiene una significativa expansión en el Reino Unido, donde ya gestiona recintos como Wembley o un nuevo arena abierto el pasado mes de abril en Manchester con capacidad para 23.500 espectadores.



OVG está interesada en el mercado español y ve en el Mundial una opción perfecta para hacerlo. El Ayuntamiento de A Coruña buscaba un inversor que asuma al menos una tercera parte del coste preciso para remodelar Riazor de cara a 2030. Tampoco descarta que en el futuro se eleve ese porcentaje.

La compañía norteamericana ya ha tendido un primer cable para intentar que el Deportivo participe en la iniciativa que traerá a la ciudad el que Rafael Louzán anuncia como “el mejor Mundial de la historia”. Representantes de la firma especializada en la gestión de recintos han mantenido una primera toma de contacto con ejecutivos del club para tratar de llegar a un acuerdo que puede ir desde la buena vecindad entre inquilinos a la implicación del Deportivo como un partner más, lo que significaría un giro en la posición del club, remiso hasta el momento a participar en el proyecto mundialista.



A Coruña es una de las sedes elegidas por la FIFA para albergar partidos del Mundial en 2030 tras un proceso de selección culminado el pasado mes de diciembre. Pero confirmar esa designación es una labor de pico y pala que se desarrolla en el día a día y que está sujeta a diversos vaivenes. El primero de ellos tiene que ver con la reconfirmación esta misma semana por parte de Louzán, en una visita a las obras del estadio de La Romareda en Zaragoza, de que Valencia, ahora al margen, estará entre las sedes mundialistas. “Va a ser el campo más moderno y uno de los más grandes”, advierte el dirigente pontevedrés, que ha deslizado que uno de los once campos elegidos se caería de la ecuación. Y, añade, no será Riazor.



El espaldarazo a la candidatura abre dos vías de negociación para tratar de cerrar cuanto antes la financiación precisa para iniciar unas obras cuya licitación será inmediata para que el inicio de los trabajos no se demore más allá del verano de 2026. La primera atañe al capital privado y suscita el interés del inversor ya captado por el Ayuntamiento, que ha planteado que para que todo fluya mejor debería ser preciso que el Deportivo entrase en el proyecto. De ahí esos contactos iniciados en los últimos días. “No se puede descartar que el Dépor participe”, apuntan fuentes conocedoras de la negociación, que en todo caso se halla en un período muy embrionario.



De lo que se trata no es solo de obtener una inyección económica por parte del club sino también integrarlo de manera que se solvente así uno de los deseos de FIFA y RFEF, que no ven con buenos ojos que el primer equipo de la ciudad se orille respecto al Mundial 2030. Y, sobre todo, se tratarían de sentar las bases de una convivencia entre dos inquilinos porque OVG obtendría el derecho a explotar el recinto para todo tipo de eventos, que no tengan que ver con los partidos del Deportivo, al menos durante un cuarto de siglo. Ese tiempo aumentaría en función de la aportación económica.



La otra línea tiene que ver con la participación pública y la negociación entre las Administraciones que se han comprometido a que A Coruña sea bimundialista. Alguna de las implicadas han apuntado en diálogo con este periódico que les urge tener sobre la mesa ese proyecto aquilatado para contener la inversión, que en todo caso se iría entre los 70 y los 90 millones de euros.



A Coruña es un destino goloso para las firmas que explotan recintos deportivos, un mercado en auge en todo el mundo. Así, el Concello manejó también ofertas de al menos dos compañías más dispuestas a estudiar una inversión en el entorno de los 30 millones de euros a cambio de unos derechos de explotación plurianuales. Se valora la ubicación de la ciudad en un entorno que puede captar a público que ya suele venir al cada vez mayor número de eventos que se organizan en ella. Y pesa, mucho, la condición de sede de grandes compañías en su entorno y la opción de organizar no solo conciertos o festivales sino también convenciones.