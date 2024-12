Mario Soriano: "No sabía lo de la amarilla, fue una anécdota"

Mario Soriano, que vio la amarilla por ponerse una careta, compareció en zona mixta tras el empate ante el Zaragoza.

Empate al final: Teníamos esos tres puntos, eran importantes. Eran dos victorias seguidas en Riazor, nos poníamos muy bien en la clasificación para optar a más y al final nos meten ese gol y perdemos esos tres puntos. Al final lo importante es puntuar y seguir.

La historia de la careta: Hoy recogí a dos amigos en el aeropuerto y tenían la máscara en el coche que me dio un niño en Ipurua el año pasado. Me dijeron que la llevaban al estadio y que me la pusiese si metía gol. No sabia lo de la amarilla y fue una anécdota.

Midiendo en las faltas: Con una tarjeta tienes que ir con el freno de mano. Es fastidiado, provoca que el cambio para que no me saquen la doble amarilla pero ya lo sé para la próxima.

Partido de contrastes: Hemos tenido al principio muy buenos minutos, controlado el partido, hicimos gol y luego ellos se han echado para adelante, y fue un partido más de transiciones. El Dépor en casa y fuera creo que es el mismo. Teníamos los tres puntos estamos en casa y en esa jugada nos empatan. Después del gol tuvimos cinco minutos buenos, controlando. Luego el Zaragoza se echó para adelante y no sacamos bien el balón desde atrás. Nos ha costado mucho y con el cansancio del partido, transiciones y ellos se echan para adelante y ha sido un partido raro. Hay que insistir, trabajar en los errores y a seguir.