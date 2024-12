Víctor Fernández: "Buscamos la recompensa del gol desde el principio"

Víctor Fernández compareció en la sala de prensa de Riazor tras el empate con el Dépor.

Valoración: No hemos acertado en las ocasiones que hemos generado. Nos equivocamos en muchas jugadad que hemos tenido. Ni me creía que fuerámos capaces de empatar, ni de tener la confianza e ilusión con todas ocasiones que hemos fallado. Estamos recibiendo mucho menos que lo que estamos generando. Hemos jugado como un equipo grande, muchos disparos, ante un buen equipo. Lucas Pérez es un jugador de otra categoría, Yeremay, pero lo hemos controlado bien. Buscamos la recompensa del gol desde el principio hasta el final y el fútbol no ha sido justo con nosotros.

Eficacia: El Depor fue eficaz, llegó menos y tuvo el mismo premio. Si valoramos el partido por el marcador pensaremos '¿qué le pasa este equipo?'. No estoy feliz porque no he ganado, siempre quiero ganar. No hemos sido eficaces, regalamos en defensa y en ataque no han sido ocasiines futo del azar, trenzamos jugadas magníficas, pero improductivas. Todo se mide por el gol. Estaremos así más cerca de ganar más rápidos.

Error en la jugada del gol: Responsabilidad del técnico, toda. Alguien tenía que estar fuera del área y la hemos podido corregir, pero está el mérito de ellos. Cuando cogen la pelota corren muchísimo. Si al Dépor le das ventaja con lo que tiene de medio campo para arriba lo suelen aprovechar. Y menos mal que solo le dimos esta. Ellos tuvieron dos situaciones muy graves en la salida y tampoco las hemos aprovechado.

Cambios en el equipo: Cuando haces el cambio buscas más prestaciones, que el que entre te dé cosas.

Vuelta a Riazor: Me gusta mucho volver aquí. Una envidia sana de ver un estadio pletórico, con buen talante, una atmósfera limpia, con mucha ilusión, veo a la gente entregada. Yo no pude disfrutar esta atmósfera. El equipo lo ha pasado mal en el campo y la gente venga, venga, animando. Es un arma que no tienen muchos equipos en Segunda. Creo que el dueño está haciendo cosas buenas para el equipo está invirtiendo, la ciudad deportiva. Cosas buenas para la ciudad y el equipo. Para mí el Dépor es uno de los que puede estar ahí, en esa pelea (de playoff)