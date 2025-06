El Uno x Uno del Deportivo en la temporada 2024-25

El Deportivo cerró su regreso al fútbol profesional con una permanencia tranquila y dos técnicos que, a lo largo del curso, utilizaron 32 jugadores en total. Analizamos a cada uno de ellos.

Helton Leite

Llegó a escasos días de comenzar la temporada y tardó tan solo dos jornadas en hacerse con el puesto de titular, pese a que estaba todavía falto de ritmo de competición tras no tener pretemporada. Una de las grandes certezas del Deportivo, que ha tenido en el brasileño a un gigante en la portería. Correcto con el juego de pies, sorprendentemente ha destacado mucho más en sus acciones de velocidad de reacción bajo palos que en situaciones de abandonar la sombra del larguero. Realizó paradas definitivas en muchos encuentros que el equipo resolvió por la mínima y apenas dejó un par de malos encuentros, pese a sus dudas en los balones aéreos.

Germán Parreño

El portero que acabó imponiéndose como titular en la temporada del ascenso perdió el sitio después de las dos derrotas iniciales y no lo volvió a recuperar hasta que el Dépor resolvió la permanencia. Esa antelación le ha permitido poder disputar los últimos tres partidos del curso. En ellos, pudo demostrar sus buenas maneras con los pies, pero sufrió más que disfrutó al tener que intentar sostener a un equipo que se caía. Ocho goles encajados en estas tres últimas fechas que empañan un rendimiento con algún lunar por la falta de ritmo, pero más competitivo de lo que dicen los números.

Ximo Navarro

Descomunal temporada del lateral derecho andaluz, que fue infranqueable en defensa y una de las grandes amenazas del equipo en ataque. Anotó su primer tanto llegando desde la izquierda, en lo que fue una demostración de su solvencia para competir ante cualquier circunstancia. Sin apenas problemas físicos hasta su desgraciada lesión lumbar por un traumatismo, fue sostén del equipo y clave en el modelo de juego de Idiakez y de Gilsanz. Hubo momentos en los que fue uno de los máximos goleadores del equipo. Para el recuerdo sus tantos en Eibar y, sobre todo, Oviedo.

Mario Soriano y Ximo Navarro, celebrando el gol de Soriano en Burgos @FernandoFernández



Álex Petxarroman

Fue el segundo fichaje del verano, después de que el club rescindiese a Paris y acordase con el Andorra una liberación previo pago de un pequeño traspaso. Firmó hasta 2028 en una acción de amortización y confianza en él por parte de la entidad, pero ha estado muy superado en su primer curso como deportivista. Casi siempre con grandes lagunas defensivas y dejando errores con balón impropios de un futbolista que destaca con el esférico en los pies. Se pasó grandes períodos sin jugar, pero tampoco con la continuidad de final de temporada logró elevar demasiado su nivel.

Jaime Sánchez

Importante en el vestuario, pero con muy poco peso dentro del césped. El andaluz completó su temporada con menos protagonismo. Durante sus cuatro años en el club ha ido perdiendo foco. Sus continuos problemas físicos le impidieron estar disponible en momentos en los que quizá se hubiese podido echar mano de él. No fue con Gilsanz el comodín en el que Idiakez lo convirtió el curso del ascenso al utilizarlo como lateral, central o mediocentro.



Pablo Vázquez

Grandísima campaña del central valenciano, indiscutible para los dos entrenadores. Solo la suplencia en el último partido le impidió completar un histórico registro de 42 titularidades con partidos de principio a fin. En su regreso a Segunda División completó el mejor curso de su vida. Sin apenas bajones en el rendimiento salvo un pequeño tramo en invierno en el que sufrió, sobre todo, con balones a su espalda. Estuvo muy solvente defendiendo hacia delante y protegiendo el área. Siempre concentrado, anotó dos tantos a balón parado.



Dani Barcia

Una lesión en el recto femoral que se le reprodujo en la segunda vuelta ensució una muy buena campaña. Jugó tan solo 16 encuentros, pero no le pesó el salto de categoría. Al igual que cuando irrumpió de repente en Primera Federación, fue capaz de entrar y rendir con una extraordinaria naturalidad. A su fenomenal capacidad para sacar el balón jugado, clave en la mejoría de juego del equipo, añadió mucha solvencia en acciones defensivas.

Pablo Martínez

El francés no estuvo al nivel de sus dos primeras temporadas en el Dépor. Debió jugar muchos encuentros ante las ausencias de Barcia y dejó más dudas que certezas, aunque tuvo un tramo de temporada muy bueno al inicio de la segunda vuelta. Arrancó muy mal el curso y Barcia le ganó el puesto. No acabó tampoco demasiado bien y, más allá de su polémica suplencia con la renovación automática por partidos en el horizonte, Jaime le ganó merecidamente el puesto. Sin acierto en acciones ofensivas, tanto en la construcción del juego como en el remate en balones parados.



Rafa Obrador

Acabó fundido y sin recuperar el nivel tras su esguince de rodilla. Hasta entonces, firmó una temporada sensacional. Después de un inicio complicado al llegar sin pretemporada, se convirtió en un cohete hacia atrás y hacia delante en cuanto cogió la forma. A su gran físico unió una notable mejora en conceptos defensivos. En ataque sumó mucho gracias a su capacidad para superar líneas en conducción, velocidad al espacio y buena capacidad de centro.

Obrador

Sergio Escudero

Agridulce temporada para el vallisoletano, que ha estado lastrado por la lesión de codo que sufrió en pretemporada. Regresó con molestias ya con la temporada bastante iniciada y ofreció algún gran detalle gracias a su capacidad con balón. Sin embargo, no terminó de encontrar las sensaciones y acabó parando para operarse. Su acelerón en la recuperación le permitió regresar antes de acabar la campaña y así poder recuperar sensaciones e iniciar ‘su pretemporada’ particular. Su pierna izquierda es un tesoro.

Nemanja Tosic

Llegó cedido cerca del cierre del mercado de invierno como solución de emergencia para cubrir a Obrador en caso de necesidad. Sus características eran radicalmente opuestas a las del futbolista del Madrid, pero tuvo un aterrizaje ‘forzoso’ en Elda. Con las lesiones de Ximo, Obrador y Escudero le tocó entrar por necesidad y fue consolidando su rendimiento. Enseñó sus grandes y sabidas carencias con balón, pero fue solvente a la hora de cerrar la banda en defensa.

José Ángel Jurado

Uno de los futbolistas que explica el incremento de rendimiento del equipo durante la temporada. A pesar de los problemas de pubalgia que arrastró durante todo el año, su entrada en el once a partir de enero resultó fundamental. Ayudó a dotar de equilibrio defensivo al equipo gracias, sobre todo, a su capacidad para manejar el balón. Fue el mejor socio de Soriano y Yeremay desde atrás. El eje sobre el que gravitó el Deportivo. Su zurda resultó importante también a balón parado tras la salida de Lucas.

Omenuke Mfulu

Su escasa continuidad física le lastró. Llegó como un futbolista con jerarquía, pero completó una temporada decepcionante. Le costó entrar en el equipo, pero cuando a partir del duelo contra el Albacete pareció asentarse en el doble pivote. También a partir de enero. Sin embargo, cada lesión muscular fue un lastre enorme. Tras la última, no logró recuperar su nivel. A sus dificultades con balón sumó poca certidumbre en contextos en los que debía abarcar campo. Solo rindió cuando pudo jugar muy protegido para batirse en duelos con poco espacio.

Diego Villares

Muy de menos a más. Le costó un mundo adaptarse a la categoría, pero parece ya plenamente consolidado. Capitán a partir de febrero, cuando además se convirtió en imprescindible al lado de José Ángel. Sin necesidad de tener tanto peso creativo con el andaluz al lado, pudo acabar enseñando su mejor versión a partir de soltarse un poco más en el ida y vuelta. Acabó con cuatro goles, igualando sus dos últimas marcas anotadoras en Primera Federación.

Villares

Charlie Patiño

Decepcionante temporada del inglés, que llegó con la vitola de gran promesa pero no logró adaptarse a la exigencia mínima de un centrocampista en esta Segunda División. Todavía jovencísimo y en su primera experiencia fuera de las Islas Británicas, su temporada fue de adaptación. Dejó muchas dudas tanto en su única participación en liga como en Copa antes del 2025. Este tramo final sin nada en juego sirvió para que fuese asomando y demostrando que, aún con carencias, tiene fútbol en la cabeza y en su pie izquierdo.



Alejandro Alfaro

Tuvo su oportunidad tras Kevin. Gilsanz lo hizo debutar en los últimos minutos del duelo contra el Sporting en casa. A punto de cumplir 23 años y tras un gran curso en el filial, apunta a abandonar el club.



Denis Genreau

Llegó en el mercado invernal procedente del Toulouse como un fichaje para subir el nivel de competencia en el centro del campo, pero no lo logró. Fue otro que no terminó ni de adaptarse, ni de encontrar su rol en el equipo. Sus malos partidos en sus escasas titularidades le lastraron a la hora de afianzarse. Es un mediocentro llegador al que se le vio perdido.



Hugo Rama

En su segunda temporada tras su regreso al club tampoco terminó de encontrar su sitio. Idiakez lo probó como mediocentro en un doble pivote en pretemporada, pero durante la liga no le dio oportunidades en esa posición. Estuvo mal contra el Almería jugando de mediapunta y también en Copa, sus únicas titularidades. La salida de Lucas le abrió alguna opción más en ese puesto de enganche, pero más allá de algún detalle, nunca terminó de agarrarlo.

David Mella

Arrancó su primera temporada como jugador afianzado en la primera plantilla y estuvo notable en su debut en el fútbol profesional. Después de un verano con pocas vacaciones por el Europeo sub 19 que conquistó, firmó unos primeros meses de competición muy buenos a nivel de cifras (6 goles, 4 asistencias) y juego. Estuvo peor en una segunda parte de curso en la que pareció pesarle el desgaste físico y en el que acabó rompiendo muscularmente.

Mella, en el Dépor-Sporting

Juan Gauto

Llegó como el futbolista llamado a ser revulsivo de Mella y Yeremay, pero estuvo lejos de cumplir las expectativas. Se le vio todavía poco hecho físicamente. Poco amenazante al espacio y con dificultades a la hora de la toma de decisión, apenas sacó a relucir su regate en corto. Pocas oportunidades y una larga lesión en esta segunda que le privó de alguna más para poder mejorar su rendimiento.





Adrián Guerrero

El todavía juvenil se estrenó con el Dépor en los dos últimos partidos de liga, después de ir convocado ya en Almería y curtirse durante toda la temporada con un Fabril en el que destacó. Extremo derecho en Zaragoza, extremo izquierdo frente al Elche, mostró trazas de poder aportar ya en un futuro próximo. Le ayuda su evidente desarrollo físico, impropio en un futbolista de su edad.



Cristian Herrera

Llegó con el mercado de verano ya cerrado como jugador libre, tras rescindir en Las Palmas. No tuvo impacto apenas en Primera División pero sí una buena trayectoria en Segunda que le convertía en un fichaje de cierta garantía para ocupar varias posiciones en ataque. De hecho, sus primeras semanas como deportivista, ejerciendo de revulsivo, fueron muy positivas. Sin embargo, empezó a acumular errores en situaciones de gol que parecieron comenzar a pesarle en su mente y, por ende, en su juego. No terminó de remontar y se quedó muy por debajo de lo esperado, aunque renovado por objetivos.

Mario Soriano

Volvió al Dépor después de la ‘mili’ en Eibar como un futbolista todavía más hecho. Referencial en su puesto en Segunda División, fue acumulando algún partido bueno en una primera vuelta en la que no terminó de consolidarse en el once y bailó en muchas posiciones, pues la suya estaba ocupada por Lucas. En la segunda vuelta adquirió galones y dejó sus mejores partidos. Más allá de su capacidad para interpretar el juego, detectar espacios y girarse, sumó cifras en forma de goles (5), varios de ellos decisivos para sumar puntos.

Luis Chacón

Fue el primer fichaje en un verano en el que el Deportivo no terminaba de moverse. Llegó libre como oportunidad de mercado, pero el ‘overbooking’ en la segunda línea del ataque acabó conduciéndole a salir cedido a la Cultural Leonesa después de debutar casi de manera testimonial en Huesca. Demostró una vez más que Primera Federación se le queda pequeña, pues se convirtió en uno de los líderes del campeón del Grupo 1.

Luis Chacón, en pretemporada

Yeremay Hernández

Poco se puede decir que no se haya comentado ya del genio canario. A sus 22 años, se ha consolidado no solo como la gran ‘estrella’ del Deportivo, sino como el futbolista más llamativo de la Liga Hypermotion. A su innata habilidad para el regate ha seguido sumando capacidad para entender cada vez mejor el juego e influir en más zonas. De no hacer cifras ha pasado a producir 15 tantos y 5 asistencias. Y lo mejor es que aún tiene capacidad de mejora en esas ejecuciones finales. Una perla por la que suspira media Europa.



Davo

Tras ser adquirido de manera obligatoria por el Dépor, se quedó en el mercado de verano buscando recuperar una mejor versión de sí mismo. Sin embargo, profundizó en su declive todavía más. Obligado a jugar en banda casi siempre y con muy pocos minutos, no logró levantar cabeza. Acabó marchándose cedido al Real Murcia, donde tampoco ha logrado destacar por el momento.



Diego Gómez

Pidió salir en verano para curtirse y en el Arenteiro, al lado de casa y siendo importante en un Primera Federación, encontró su sitio. Tras su gran primera vuelta, en la que se convirtió en un mediapunta con posibilidad de jugar como verdadero extremo a pie cambiado, el Dépor le reclamó de vuelta. Lo hizo tras la salida de Lucas y le cedió su número. Fue un cambio grande para el de Amoeiro, que reconoció que la situación le pasó por encima en unos primeros partidos en los que estuvo muy cohibido. Fue yendo a más, aunque sin terminar de romper de verdad en este tramo final.

Lucas Pérez

El héroe del ascenso puso punto y final a su tercera etapa en el club tras una abrupta salida que sigue dando que hablar por su mala relación con algunos de los dirigentes. Hasta entonces, no terminó de encontrar esa versión de jugador resolutivo que sí enseñó que podía seguir siendo en el duelo contra el Cádiz. El encuentro del Nuevo Mirandilla, en el que anotó un sensacional hat-trick, fue una de las actuaciones individuales más potentes de la temporada en toda la liga. Una imagen icónica para un futbolista que no encajó cuando tuvo que ser ‘9’ y ofreció luces y sombras jugando de mediapunta.



Iván Barbero

A pesar de que estuvo lejos del nivel de superioridad manifiesta que enseñó en Primera Federación con el Deportivo, acabó el curso como segundo máximo goleador, con 7 dianas a las que hay que sumar 4 asistencias. De hecho, sus cifras son casi mejores que las sensaciones que dejó, pues no terminó de ser ese ariete relativamente amenazante en el remate y autosuficiente fuera de la zona de castigo para ayudar al equipo.

Barbero

Moha Bouldini

Fue incorporado como un delantero similar a Barbero, incluso con más capacidad para ganar duelos aéreos y rematar dentro del área. Venía de dos temporadas consecutivas en el Levante anotando 8 goles, pero este primer curso en el Deportivo solo se puede entender como decepción mayúscula. Más allá de encontrarse en un equipo que centró poco, se notó una importante falta de química con sus compañeros. Se le vio tremendamente pesado en cada uno de sus movimientos, incapaz de producir algo más que no fuese tocar balones aéreos. Marcó un golazo de cabeza al Eldense y nada más. Desaprovechó de manera sistemática casi todas las oportunidades que le concedieron y acabó por no tener minutos. Temporada para el olvido.

Zaka Eddahchouri

El ariete neerlandés de ascendencia marroquí llegó en el mercado invernal para paliar la ausencia de gol en el puesto de delantero centro y aportar otro tipo de soluciones. Tuvo un arranque impactante, con un gol en su primera titularidad, pero fue yendo a menos tras ese soplo de aire fresco inicial. Dejó partidos buenos y otros -sobre todo durante el Ramadán- no tanto. Acabó el curso con 4 dianas pero ausente en los dos últimos encuentros por un extraño accidente en el paseo marítimo.



Kevin Sánchez

El delantero burgalés debutó en liga con el Deportivo. Lo hizo a las órdenes de Gilsanz, después de que Idiakez le diese la oportunidad el pasado curso en Copa. Jugó como extremo en Almería, participó como segundo punta unos minutos ante el Levante y jugó de ‘9’ referencia en Zaragoza y contra el Elche. Un premio a su buena progresión en el Fabril que ahora debe conseguir en rendimiento en la primera plantilla. Aún está por ver en qué tipo de futbolista rompe para el fútbol profesional, pues no parece que pueda destacar como ariete único.