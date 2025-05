Zakaria Eddahchouri recibe el alta médica tras su caída en el Paseo Marítimo

Zakaria Eddahchouri ya se encuentra en casa. El delantero del Deportivo recibió esta tarde el alta médica después del accidente que sufrió en la noche del sábado, cuando cayó entre las rocas del Paseo Marítimo de A Coruña, a la altura de Os Pelamios, mientras intentaba hacerse un selfie.

El incidente, ocurrido alrededor de las once de la noche, movilizó a los Bomberos de A Coruña, que acudieron rápidamente al lugar. Acompañado por su hermano —que no hablaba español, solo inglés—, Eddahchouri se encontraba herido pero consciente. Presentaba raspones en el brazo y en la cara, lo que hace pensar que la caída no se produjo desde gran altura. Aun así, se activó el protocolo de rescate, que incluyó la movilización del Helimer y el uso de una autoescalera para sacarlo de la zona.

El futbolista fue trasladado al hospital para someterse a una revisión médica y pasó la noche en observación. Este domingo por la tarde, el club confirmó que ha recibido el alta médica y que se reincorporará a los entrenamientos con el grupo en los próximos días, ya que las heridas no revisten gravedad ni suponen lesión alguna que le impida seguir compitiendo.

Desde el Deportivo agradecieron la rápida y eficaz intervención de los servicios de emergencia, que evitaron que el susto pasara a mayores. El percance tuvo lugar pocas horas después de que Eddahchouri fuese titular en el partido frente al Granada, disputado en Riazor.