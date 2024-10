Idiakez: "Hoy no podemos decirle nada a los jugadores"

El técnico del Deportivo, Imanol Idiakez, analizó la derrota en casa contra el Racing de Santander, el líder de Segunda y que ha ganado todos sus duelos fuera de casa.

"Hoy hicimos un buen trabajo, creando muchas ocasiones. Tuvimos dos largueros, una parada increíble a Barbero... Fue un partido difícil contra el Racing. Una pena porque no estamos obteniendo el premio que los chicos merecen. Hoy no podemos decir nada a los jugadores, que se han mantenido de pie contra un rival muy fuerte. La única diferencia que hubo en el partido es que ellos metieron dos goles y nosotros uno. No he visto sufrir tanto al Racing como hoy", comenzó el técnico vasco.

Asimismo, reconoció que no puede controlar la falta de acierto de sus jugadores y señaló que espera dar alegrías a su gente muy pronto.

"La falta de acierto no es voluntario. Toca seguir. Al equipo solo le puedo achacar el primer gol. El segundo, a pesar de la pérdida en el medio, es mala suerte por los rebotes. Estamos deseando darle alegrías a nuestra gente. Si seguimos así, llegarán", apuntó.

Cuestionado por un inicio similar al partido contra el Levante, Idiakez indicó que ambos encuentros no se parecen en nada ya que el equipo respondió a los golpes.

"Hoy no he tenido la sensación de dominio del otro día. En la primera parte hemos estado en el partido, con varias ocasiones como el larguero de Villares. Hoy no puedo reprocharle nada a los jugadores. Los errores que hubo atrás me los achaco a mí", dijo el preparador vasco.

Ante la sorprendente ausencia de Yeremay en el once titular, el entrenador blanquiazul alegó al cansancio del canario como el principal motivo de esa decisión, que no gustó nada a la parroquia herculina.

"Sabía que Yeremay y Mella no podían jugar todo el partido por el cansancio que tenían acumulado. Así que optamos que empezase solo uno, en este caso David, que al descanso ya estaba un poco justo. No queríamos quedarnos sin los dos al final del partido. Entendía que había gente más fresca como Cristian Herrera", aseveró.

Asimismo, explicó porque Pablo Martínez estuvo calentando tanto tiempo sin llegar a saltar al campo. El vasco apuntó a que tenían dudas por la amarilla que recibió Dani Barcia al final del primer tiempo. Con todo, valoró que es necesario que un central aprenda a jugar con una tarjeta.

"Hemos valorado dar entrada a Pablo Marínez en lugar de Barcia al descanso por tener la amarila, pero hemos optado por no hacerlo porque es parte del aprendizaje de Dani. Ha estado fabuloso. Los centrales tienen que aprender a jugar con tarjeta. Arana le ha buscado al final de la primera parte, pero he tomado la decisión de dejarlo en el campo para aprender", señaló.

Por último, Imanol Idiakez consideró que el tema anímico no le va a pesar al equipo ya que ha estado en situaciones similares. Además, recalcó que el año pasado estuvieron en una situación similar y lograron darle la vuelta.

"No me preocupa que empiece a pesar el tema anímico. Sabemos cual es el camino a seguir. Hemos pasado por muchas. Es una categoría que te exige ser muy fino. Este grupo demostró que es capaz de darle la vuelta a la situación. Al acabar el partido, les he dicho que esta es la distancia que tenemos con el líder de Segunda. Poquita, muy poquita. Estoy convecido de que los resultados van a llegar. El fútbol es caprichoso, pero la dificultad es estar de pie cuando vienen mal dadas", sentenció el preparador blanquiazul.