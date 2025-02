El Uno x Uno del Dépor ante el Eibar

Las notas de los jugadores del Dépor, tras la victoria contra el Eibar.

HELTON LEITE. Cumplió (7): Sin apenas trabajo en la primera parte. Despejó de puños una llegada peligrosa del Eibar e incluso paró con la cara un certero disparo de Puertas, que le dejó momentáneamente noqueado. Cumplió en la segunda, salvando un gol olímpico y disparos Guruzeta y Cubero.

PABLO VÁZQUEZ. A más (6): Comienzo irregular en la primera parte. Rompió el fuera de juego en la jugada de Puertas que paró con la cara Helton. Aunque se complicó al no ser capaz de impedir varios saques de esquina cumplió sacando de cabeza varios balones aéreos. Mejor que en otros duelos.

DANI BARCIA. Buen regreso (6): Volvió al once después de más de un mes sin competir debido a su lesión muscular. Empezó un poco dubitativo, pero se fue entonando. Tuvo que vigilar de cerca a Pascual, al que no dudó en hacerle falta para que no pudiese girarse y encarar portería. Correcto en su regreso.

RAFA OBRADOR. Incosistente (5): No tuvo mucha participación durante los primeros 45 minutos y cometió varios fallos en los pases. Apenas se sumó con peligro al ataque. Guion similar en la segunda para un jugador que aportó más en defensa, pero al que apenas se le vio en labores ofensivas y poco asociativo.

DIEGO VILLARES. Impreciso (5): No tocó mucho el balón en la primera parte y estuvo bastante tibio en labores defensivas. Intentó sumarse al ataque desde la segunda línea. Mejor en la segunda, sobre todo en el juego sin balón, pero un poco peor con la pelota en los pies, donde volvió a estar muy impreciso.

JOSÉ ÁNGEL JURADO. Organizador (7): Crece con cada partido en el Dépor y se está asentando en la medular. Es el que inicia el juego del equipo y se incrusta entre los centrales. Atento al corte, volvió a ser uno de los organizadores del juego blanquiazul. Además de sus pases filtrados ayuda mucho en tareas de corte defensivo.

MARIO SORIANO. Movilidad (6): Volvió a tener gran libertad de movimientos, tanto para pisar campo rival como para iniciar el juego en la medular. Suyo fue el primer disparo del Dépor, tras un buen movimiento de rotura ante Arbilla. Participó en la jugada del gol de Ximo. Falló en algunos pases al espacio. Fue uno de los cambios.

JUAN GAUTO. Ganas, poco acierto (5): Con problemas a la espalda en defensa, se le vio mejor en ataque. Tuvo buenos momentos asociativos con Soriano, Yeremay y Ximo. Mostró ganas y cierto desparpajo en campo rival. A punto de cometer penalti por mano. Forzó el primer córner del Dépor en el 60. Fue sustituido por Mella.

IVÁN BARBERO. Asistente (6): Tuvo sus más y sus menos con Arambarri, que lo vigiló bastante, evitando que pudiese recibir en posiciones cercanas al área. Sirvió la asistencia en el gol de Ximo, la quinta en su cuenta particular. Ya en la segunda parte estuvo a punto de marcar el 0-2, pero no conectó con el balón.

YEREMAY HERNÁNDEZ. De más a menos (6): Al igual que Mario Soriano, con mucha libertad de movimientos. Bajó a recibir el balón muchas veces a la medular. Participó en el primer tanto del Dépor, en una jugada con varios rechaces. Sirvió un pase que era casi gol para Mella, que erró. Perdió fuelle en la segunda.

EL MEJOR: XIMO NAVARRO. Aportación doble, en ataque y en defensa (7): El lateral derecho cumplió en las dos facetas, defensiva y ofensiva, en esta última marcando el tanto que a la postre le daría los tres puntos al Deportivo. La jugada nació en sus botas, tras ganar línea de fondo y centrar y estuvo lo suficientemente avispado para rematar un balón al segundo palo, tras asistencia de Barbero. Suma récord de goles en su carrera, tres, y se está mostrando, además, muy solvente en defensa. La carga de minutos, de momento, no le está pasando factura.

LOS CAMBIOS

David Mella (5): Salió desde el banquillo y se le vio algo desconectado. Falló el 0-2, tras una buena asistencia de Yeremay.

Zakaria Eddahchouri (-): Dispuso de alrededor de 20 minutos, pero tardó en entrar el contacto con la pelota. Pudo marcar, pero incurrió en fuera de juego.

Pablo Martínez (5): Con su entrada el Dépor cambió a defensa de cinco. Cumplió con su trabajo, que fue el de despejar balones aéreos y alejar el peligro del área.

Cristian Herrera (4): Se le notó la falta de actividad y también de ritmo de partidos. Se le vio lento, apenas aportó en ataque y se mostró tibio en defensa.