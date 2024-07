La variante táctica que ofrece Petxarroman, mostrada ya en su primera sesión con el Dépor

Primer día en la oficina para Álex Petxarroman. El último fichaje del Deportivo realizó su primer entrenamiento de pretemporada con sus nuevos compañeros en la Ciudad Deportiva de Abegondo y ya demostró su polivalencia táctica a las órdenes de Imanol Idiakez, que le probó en un rol híbrido entre lateral y mediocentro.

Petxa, que firmó hasta 2028 con el club coruñés, tuvo que pasar primero por el habitual pasillo de collejas, costumbre que en el Deportivo se suele realizar a los recién llegados. El ex del Andorra comenzó la sesión de trabajo con una sonrisa y mostrando su tranquilidad con el balón en los pies. Cabeza erguida y toques precisos con el interior del pie derecho en los primeros ejercicios de secuencias de pase con finalización.

Su primer definición ante la portería fue con sutileza a la cepa del poste con el interior del pie, aunque no tuvo tanta suerte en los siguientes intentos. Entre tanto, Mario Nájera le advirtió que su sitio estaba en otra posta en un momento determinado de la tarea, mientras que Mario Gibanel, segundo de Idiakez, estuvo encima de él durante ese primer ejercicio: "Petxa, el que tira, aquí”, para situarlo; "conduce, Petxa, cerquita”, para que se acercara más al rival antes de dar el pase.



Tras la finalización de esta tarea en el campo 1 de Abegondo, la plantilla se separó en dos grupos y Petxarroman se trasladó con uno de ellos al campo 3 para realizar una tarea táctica junto a Imanol Idiakez. El técnico donostiarra contó con diez jugadores de campo para efectuar posibles movimientos de partido y situó a Petxa como lateral derecho. El equipo era el siguiente: En defensa, de derecha a izquierda, Petxa, Ximo, Pablo Vázquez e Iano Simao; por delante, Villares como mediocentro y Hugo Rama y Luis Chacón como interiores; Yeremay y Kevin en las bandas, y Lucas en punta.

Petxa, durante el entrenamiento en Abegondo | Foto: Patricia G. Fraga





No obstante, Idiakez ya jugó con la alternativa táctica que le proporciona Petxarroman, que también puede actuar como mediocentro. De hecho, el técnico vasco le pidió al ex del Andorra que se incorporase a la medular en mitad de la jugada para reforzar el centro del campo y salir desde atrás con tres centrales. Por lo tanto, después del movimiento de Petxa, el equipo quedó así: Ximo, Pablo Vázquez e Iano en la zaga, Yeremay y Kevin abiertos como carrileros, Villares y Petxa en una especie de doble pivote y Luis Chacón y Hugo Rama buscando los espacios entre líneas enlanzando el centro del campo y la delantera, con Lucas como punta. Este rol híbrido entre lateral y mediocentro, una fórmula extendida en el fútbol moderno, ya lo protagonizó Petxarroman durante su etapa en la Real Sociedad B con Xabi Alonso en el banquillo.



Una vez finalizada esta tarea táctica, Petxa y su grupo regresaron al campo 1 para hacer un ejercicio intenso de finalizaciones encadenadas de uno contra uno, dos contra uno y tres contra dos, pero el lateral derecho sólo participó como pasador, anclado en la banda. En la recta final del entrenamiento, cuando la plantilla se reunió en el campo 3 para realizar un partido, Petxarroman ya no participó y se retiró antes al interior de las instalaciones.

José Ángel, una parte con el grupo

Por otro lado, el mediocentro José Ángel Jurado volvió a realizar parte del entrenamiento con el grupo a las órdenes de Imanol Idiakez. El pivote, que ayer no se había ejercitado en el césped de Abegondo, estuvo presente en la primera tarea de secuencia de pases con finalización, aunque bajó el ritmo cuando a su grupo le tocó el turno de encadenar ataques de uno para uno, dos para uno y tres para uno.

Posteriormente, José Ángel hizo el segundo tramo de la sesión de trabajo de forma personalizada junto al reapadtador. El pivote sigue intentando dejar atrás una rotura en la unión miotendinosa proximal del abductor del quinto dedo del pie izquierdo.

Por su parte, Raúl Alcaina tampoco trabajó hoy en el césped de Abegondo y se sigue ejercitando en el gimnasio con el objetivo para continuar con el proceso de recuperación de una rotura del componente medial de la fascia plantar del pie izquierdo.



Por último, la representación de fabrilistas y canteranos en el entrenamiento de hoy la formaron Rubén López, Martín Ochoa, Hugo Ríos, Alberto Sánchez, Kevin Sánchez, Mario Nájera y Pablo García. Tanto Diego Gómez como otros jugadores como Alfaro, Guerrero o Jaime Garrido, que se ejercitaron en algún momento de la pretemporada con el primer equipo, trabajaron con el Fabril.