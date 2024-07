Álex Petxarroman refuerza el lateral derecho del Deportivo hasta 2028

Álex Petxarroman (San Sebastián, 1997) refuerza el Deportivo de cara a la temporada 2024-25. El lateral derecho, que competirá por un puesto con Ximo Navarro, llega procedente del Andorra después del acuerdo de traspaso entre ambos clubes, ya que el jugador vasco tenía contrato con el equipo recién descendido a Primera Federación hasta 2025. 'Petxa' firma por cuatro temporadas, hasta 2028.

El futbolista formado en la Real Sociedad militó las dos últimas campañas en Segunda División defendiendo los colores del Andorra. En su primer curso en el club amarillo, en el que estuvo a préstamo por parte del Athletic Club, apenas disputó trece partidos, diez como titular, y sufrió diferentes contratiempos en forma de lesiones musculares.

La temporada pasada, después de firmar por el Andorra hasta 2025, se hizo con el puesto de titular y jugó 31 partidos en la 2023-24 entre todas las competiciones, 27 de ellos como titular, e incluso anotó un gol frente al Albacete.

Anteriormente, durante su etapa en el filial de la Real Sociedad, Petxarroman logró hacerse con el brazalete de capitán y ser un pilar básico para Xabi Alonso en la temporada 2020-21 en la que el filial txuri-urdin logró el ascenso a Segunda División.

Petxarroman, que dejó atrás una grave lesión en el ligamento cruzado de su rodilla derecha, se desvinculó de la Real Sociedad en el verano de 2021 al no poder alternar con el filial y no vislumbrar la opción de hacerse un hueco en el primer equipo. Puso rumbo al Athletic, donde a las órdenes de Marcelino García Toral y con Mikel Balenziaga como compañero participó en 17 encuentros en Primera División, pero sólo uno como titular.



'Petxa' es el segundo fichaje del Deportivo después de la incorporación del mediapunta eumés Luis Chacón, que firmó hasta 2028. El ex del Arenteiro fue presentado esta mañana en Abegondo y realizó su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros.