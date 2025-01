El techo del Deportivo

El Deportivo encara el inicio de la segunda vuelta con varias asignaturas pendientes. El encuentro de mañana (18.30 horas) en La Rosaleda contra el Málaga, décimo clasificado, pone el acento en una de ellas, ya que el Deportivo cerró la primera mitad de la temporada, aunque tiene el encuentro pendiente ante el Tenerife, sin ganar a ninguno de los equipos situados en la mitad alta de la clasificación.



Una situación que el central Pablo Vázquez define como un reflejo del techo que ha mostrado el equipo blanquiazul hasta el momento en la temporada: “Hemos tenido momentos que nos han penalizado mucho en esos partidos y no hemos sabido manejarnos ante la calidad de esos equipos”.



El Deportivo cayó derrotado ante los dos equipos que están situados en posiciones de ascenso directo. El Almería, líder de Segunda, se impuso en el estadio de Los Juegos Mediterráneos (2-1), mientras que el Mirandés goleó en Riazor (0-4) en el último encuentro de 2024.



Asimismo, el equipo coruñés tampoco pudo lograr los tres puntos contra ninguno de los actuales integrantes de la zona de playoff: Racing de Santander (3º), Elche (4º), Levante (5º) y Oviedo (6º). El conjunto cántabro y el club asturiano vencieron en sus visitas a Riazor (1-2 y 0-1) y el Levante también dejó sin sumar al Dépor en el Ciutat de València (2-1), mientras que el duelo contra el Elche finalizó con 0-0 en el Martínez Valero.



El balance del Deportivo frente al resto de equipos de la mitad alta de la clasificación se completa con una derrota en la visita al Huesca (2-1) y cuatro empates más: en Riazor contra el Sporting (1-1), el Málaga (0-0) y el Zaragoza (1-1) y a domicilio ante el Granada (1-1).



El balance ante los equipos situados entre los once primeros es preocupante: cero victorias, cinco empates y cinco derrotas, un total de solo cinco puntos de 33 posibles.



Por lo tanto, el Deportivo tiene la oportunidad de romper este techo en el compromiso en La Rosaleda contra el Málaga, que ocupa la décima plaza de la clasificación a pesar de ser un recién ascendido como el conjunto herculino.

Pablo Vázquez, autocrítico

El central Pablo Vázquez no rehúye esta realidad y reflexiona sobre el problema, aunque en primera instancia no alude a los resultados contra todos los equipos de la mitad alta de la tabla. “La realidad es que de los ocho o nueve primeros no le hemos ganado a nadie. Granada, Almería, Racing, Mirandés, Huesca, Sporting, Oviedo... No hemos ganado a nadie. Esos equipos ahora son los más fuertes y ahí es donde tenemos que equipararnos y competirles”, confiesa el defensor, que subraya el desafío que ha supuesto para el Dépor enfrentarse a estos equipos de la zona noble.

"Muchas veces tienes que ser consciente de que te toca sufrir"



El futbolista de Gandía manifiesta que la clave del problema radica en cómo el Deportivo ha manejado ciertas fases en los compromisos ante esos rivales: “Hemos tenido momentos que nos han penalizado mucho en esos partidos y no hemos sabido manejarnos ante la calidad de esos equipos. Muchas veces tienes que ser consciente de que te toca sufrir y de que el rival te supera”, apunta.



No obstante, el central no se quiere quedar solamente con el vaso medio vacío en este aspecto y también rescata aspectos positivos de esos enfrentamientos: “Aun así, no hemos ganado, pero por ejemplo en los partidos de Almería, Elche y Granada estuvimos muy bien. Se pueden sacar conclusiones positivas con un equipo tan joven y, entre comillas, tan poca experiencia en la categoría”.



El Deportivo suma seis victorias después de 20 partidos disputados y todas ellas se produjeron ante rivales que cerraron la primera vuelta en la mitad baja de la clasificación en Segunda División. El conjunto herculino logró imponerse a Racing de Ferrol (20º), Cartagena (21º), Cádiz (18º), Albacete (15º), Eibar (13º) y Castellón (12º).



Con toda la segunda vuelta por delante, el Deportivo tiene la oportunidad de cambiar esta narrativa y demostrar que puede estar a la altura de los equipos de la mitad alta de la tabla. El reto está sobre la mesa: romper el techo que ha limitado al Dépor en la primera vuelta y convertirse en un equipo capaz de batir a los mejores para alejar los puestos de descenso lo máximo posible antes de poder soñar con cotas mayores.