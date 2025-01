Pablo Vázquez: "La primera vuelta se nos queda corta, este equipo da para mucho más"

Pablo Vázquez, central del Deportivo, compareció en rueda de prensa y analizó la situación del equipo antes de inaugurar el año con el partido a domicilio ante el Málaga en La Rosaleda (sábado, 18.30 horas). El defensa, que fue clave e indiscutible en el 2024, también valoró el mercado de fichajes, su estado físico, el margen de mejora y las aspiraciones para el 2025, entre otros aspectos.

Estado físico: "Estoy bien. Pasé un proceso de tratamiento en la espalda. Necesitaba 24 horas de reposo por prevenir molestias. Al pasar eso, como uno más. Al cien por cien para el fin de semana".

Partido ante el Málaga: "Arranca la segunda vuelta y los equipos le dan una vuelta de tuerca a todo y además el Málaga ha hecho una grandísima primera vuelta. Ha sido uno de los mejores en cuanto a orden. Es muy equilibrado y completo. Maneja muchas facetas del juego y para arrancar la segunda vuelta no está nada mal".

Varios partidos fuera en enero: "Yo prefiero que sea al revés, aunque hemos sacado más puntos fuera. En Riazor tenemos el apoyo de la gente y mucho margen de mejora. Queremos mejorar y sacar más puntos".

Margen de mejora en Riazor: "El equipo en Riazor sale con más necesidad de agrado y de conectar a la gente y eso lleva a partidos más frenéticos y sin control. El equipo fuera quizá se siente con menos necesidad de dominar y estamos más tranquilos y contenidos. Al final esa no necesidad te lleva a llevar el partido en la línea del equilibrio. Hay que encontrar esa calma y tranquilidad en casa".

Sensaciones del vestuario ante el mercado de enero: "Estamos a día 9 y no he escuchado todavía nada. El equipo está tranquilo. Además, se ha visto que los que menos han participado vienen con un empuje extra y eso genera un ambiente competitivo. Todos tenemos muchas expectativas en la segunda vuelta. Yo veo en el campo que la gente está predispuesta".

Balance de la primera vuelta: "La sensación que tenemos todos es que la capacidad del equipo es mayor de lo que hemos hecho, es la realidad. Por fases el equipo ha jugado bien, pero tenemos gran margen de mejora. La primera vuelta se nos queda corta, creemos que este equipo da para mucho más. De los ocho primeros o nueve no le hemos ganado a nadie. Esos equipos son los más fuertes y ahí es donde tenemos que equipararnos y competirles".

Pablo Vázquez, central del Deportivo, en la sala de prensa de Abegondo | Foto: Pedro Puig

Partido en Málaga con ambientazo: "Imagino un partido de tensión. Ellos, con ese empuje, tienen muchas ganas de fútbol. La Rosaleda va a estar llena. El Málaga se equivoca poco, está ordenado y va a ser un partido de detalles, como todos en la categoría".

Balón parado: "Seguimos dándole vueltas al balón parado. Es una de las grandes cosas que tenemos que mejorar. Pero parece que cuanto menos se habla de eso, mejor va. Tenemos que ajustar marcas y otras cosas, pero creo que el balón parado es más concentración, predisposición y actitud. Se mueve más por eso que por táctica".

Malos resultados contra los equipos de la mitad alta de la tabla: "Cuando después de 21 jornadas los que están arriba están ahí es porque siendo los mejores. Hemos tenido momentos que nos han penalizado mucho en esos partidos, no hemos sabido manejarnos ante la calidad de esos equipos, no hemos sabido sufrir. El margen de mejora es de mentalidad, de saber manejar ese tipo de partidos. Aun así, en los partidos de Amería, Elche y Granada estuvimos muy bien. Se pueden sacar conclusiones positivas".

Carga de partidos en el tramo final de año: "En semanas de estas con partidos de semana he notado fatiga. El partido de Castellón fue duro, pero me preparo para estar al máximo nivel y el cuerpo me está respondiendo bien. No estoy teniendo problemas más allá de lo habitual. Me preparo todos los días para ello".

¿Cómo recordarás el 2024?: "Será un año del que, cuando acabe mi carrera, me acordaré. Para vivir estos años en el fútbol cuesta mucho. Al final es como una recompensa a muchos sacrificios. Aun así, tengo esperanza de encontrar años y momentos mejores".

¿Qué le pides al 2025?: "Le pido que el club siga creciendo. Estamos en un momento de estabilidad muy buena. Le pido que siga creciendo de esta manera, con esta afición, con la gente del club que está haciendo todo lo posible y lo demás llegará. A partir de ahí, las cosas llegarán si las cosas siguen así de bien como las está haciendo el club".