Suso Sueiro, sobre su imagen viral celebrando la Liga del Dépor: "Aquel día se curó todo"

Songo’o, Manuel Pablo, Naybet, Donato, Romero, Mauro Silva, Jokanovic, Víctor, Djalminha, Fran y Makaay. Ese es el once inicial de aquel Deportivo que tocó el cielo el 19 de mayo del 2000. A punto de cumplirse 25 años del final de aquella histórica temporada, recordamos junto a uno de los protagonistas, aunque en este caso sufría desde su asiento de Tribuna Superior, ese título que colocó al club coruñés entre los pocos equipos que han logrado una liga española. Porque como dijo Lucas Pérez: "Somos uno de nueve, que no lo olvide nadie".

Suso Sueiro es una de las caras reconocidas de ese día porque su imagen celebrando el gol de Donato apenas tres minutos después de comenzar el partido y captada por las cámaras todavía es recordada un cuarto de siglo después en redes sociales. "Cada vez que veo algo del 19 de mayo de 2000 aparece este muchacho. No sé cuántas veces me habré preguntado quién será, de dónde, cómo vivió ese día y esa noche y si seguirá en su asiento de Riazor a día de hoy. X, haz tu magia", escribió el pasado mes de marzo un aficionado. Por si Twitter no la hacía, en DXT Campeón hemos cogido el testigo y lo hemos localizado para que Suso nos relate aquella celebración y nos cuente cómo vivió esa noche. Ya no sigue en el mismo asiento, pero continua apoyando cada fin de semana al conjunto deportivista.

Su celebración, un grito de alivio

"Soy Koruño a dolor, y del Dépor de toda la vida. Mi abuelo me llevaba al fútbol ya de muy pequeño, y ahí nació la pasión por el Dépor. Muchos partidos en Segunda, muchos Teresa Herrera, muchas tardes de lluvia viendo al equipo. El gol de Donato fue el mayor alivio que hemos sentido todos los deportivistas. Ya no era porque ese gol nos iba a dar una Liga, era la rabia contenida durante seis años por haber perdido aquella con el Valencia. Fue la imagen de la liberación, de por fin poder celebrar algo que estábamos esperando desde siempre. Algo mágico, una alegría colectiva, un éxtasis conjunto para toda una ciudad", desvela Suso.

Y es que su viral y efusiva celebración se puede entender mejor al saber que también estuvo presente en el fatídico penalti de Djukic que hizo que la Liga de 1994 volara a Barcelona: "Claro que estuve en Riazor ese día. Me vine desde Madrid para ver ese partido. Fue horrible, lo ví desde Marathon y aún me duele recordarlo. Y mucho. Me acuerdo que al acabar el partido deambulamos por la ciudad sin saber qué hacer ni a dónde ir, íbamos como zombies…Por eso el día que ganamos la Liga se curó todo, fueron muchos años aguantando y por fin se cumplía nuestro sueño. Pero el día del Valencia prefiero borrarlo siempre de mi vida".

"No recuerdo una celebración colectiva tan impresionante. Fue tan bonito que ojalá algún día todas las nuevas generaciones deportivistas lo puedan vivir

Es verdad que la tarde del 19 de mayo el Dépor no sufrió mucho ante el Espanyol en Riazor. El tempranero gol de Donato y el de Makaay en el 34 instaló la tranquilidad y la confianza en las gradas del estadio deportivista. Era el día, y muchos lo sentían así, pero aún así el pitido final hizo que el estadio estallase en felicidad, liberación y mucha emoción. Y así lo recuerda Suso: "Indescriptible, apoteósico. No recuerdo una celebración colectiva tan impresionante, el éxtasis de una ciudad volcada en un equipo de fútbol, fue tan bonito que ojalá algún día todas las nuevas generaciones deportivistas lo puedan vivir. Es muy difícil trasladar en palabras lo que sentimos cada uno de nosotros ese día en el campo. Fue una catarsis". De hecho, comenta entre risas que prefiere no desvelar detalles sobre la celebración postpartido: "De ese tema casi prefiero no comentar mucho… Imagínate, horas y horas de celebración por toda la ciudad…".



Han pasado ya 25 años desde aquel momento, pero por las redes sociales se sigue difundiendo la imagen de un joven y eufórico Suso que la revive con mucho cariño: "Cuando me avisaron de que estaba la imagen circulando por redes no me lo creía, vuelta a rememorar esa histeria colectiva, esa fiesta imborrable. Me parecía increíble que esa imagen fuera a aparecer de nuevo, en fin, es bonito que se recuerde, sobre todo porque representa el triunfo de una afición que lo da todo por un equipo tan querido". Ante la pregunta de si todavía continúa en el mismo asiento en el que celebró el histórico triunfo, explica que se tuvo que marchar de A Coruña por temas laborales y dejar ese lugar en la grada, pero eso no le impide seguir al equipo de cerca y continuar animando allá dónde esté.

Volver a soñar

Para una persona que ha disfrutado de las grandes noches del SuperDépor es impactante ver cómo ha sido la situación del equipo los últimos años, atascado en el pozo de la Primera RFEF y cosechando fracaso tras fracaso a medida que avanzaban las temporadas. Han sido muchos momentos duros los que ha vivido el deportivismo, pero ahora, a punto de cumplirse un año del ascenso a Segunda División y con la permanencia sellada, Suso confía en que todos esos chavales y chavalas que mayoritariamente han presenciado cosas malas podrán disfrutar pronto de noches cómo a las que él tuvo la suerte de asistir con el equipo de su vida.

"Estos últimos años los he vivido con mucha pena, ver cómo el equipo no arrancaba, y cada temporada iba a peor.. Duele mucho, y lo del Castellón es de juzgado... pero estamos seguros de que el tiempo nos devolverá a Primera y a vivir más noches históricas en Riazor. En el ascenso del año pasado lamentablemente estaba fuera de A Coruña por temas laborales que no me permitieron ir al campo. Estamos en el buen camino y soy optimista con los plazos [sobre que el club se marcara cuatro años para volver a Primera División] quizá podamos llegar antes. Tenemos una base buena y una afición que ya le gustaría a muchos equipos de Primera. Vamos a empujar todos para que volvamos cuanto antes, y podamos celebrar otra vez noches mágicas en Riazor, estoy completamente convencido que así va a suceder. Forza Dépor", termina.