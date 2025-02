¿Subir en cuatro años? Estos equipos lo hicieron antes

El Deportivo ha fijado su regreso a Primera División en un plazo de cuatro años. Una meta ambiciosa, pero ni descabellada ni imposible. Si nos ceñimos a los equipos que han logrado recorrer este camino en el siglo XXI, la media de duración en Segunda antes del ansiado ascenso es de 3,83 temporadas. Un dato que, a simple vista, parece reforzar la hoja de ruta del club coruñés. Sin embargo, esa cifra encierra una trampa: solo contempla a los clubes que lo consiguieron, dejando fuera a los que siguen en el intento, algunos de ellos encallados en la categoría de plata desde hace décadas. La travesía puede ser rápida, como la del Mallorca, el Granada o el Eibar, que apenas necesitaron un año en Segunda antes de alcanzar la élite, pero también puede convertirse en un laberinto sin salida, como bien saben el Oviedo, el Málaga, el Racing de Santander o el Tenerife. Incluso hay clubes con un pasado célebre en Primera, como el Zaragoza o el Sporting de Gijón, que, sin haber caído a la tercera categoría, llevan años varados en Segunda sin encontrar el billete de vuelta.



El camino de retorno a Primera también ha cambiado con el tiempo. Desde la temporada 2010-11, la implantación del playoff de ascenso ha ampliado las oportunidades para los aspirantes. Antes, los tres primeros clasificados obtenían el premio sin más dilación; ahora, solo los dos primeros suben de forma directa, mientras que del tercero al sexto se juegan la última plaza en un sistema de eliminatorias que ha añadido emoción, pero también incertidumbre. En la última década, equipos que quizá no habrían alcanzado la élite en un formato más rígido han encontrado su oportunidad en esta promoción, un arma de doble filo que permite soñar hasta el final, pero que también puede condenar a años de frustración a quienes caen repetidamente en la orilla.



En cualquier caso, este repaso no va de lamentos ni de proyectos fallidos. Es el momento de recordar a los 17 clubes que lograron completar el doble salto desde la tercera categoría hasta la Primera División en el siglo XXI, con el Cádiz como único caso reincidente. Desde el Girona o la UD Las Palmas, que tardaron nueve campañas en Segunda antes de alcanzar la élite, hasta el Granada o el Mallorca, que apenas necesitaron una, cada historia es diferente, pero todas conducen al mismo destino: el regreso a la máxima categoría del fútbol español. Porque, aunque el Dépor aún tenga un largo trecho por recorrer, los antecedentes demuestran que es posible. Ahora, es momento de repasar cómo lo hicieron aquellos que lograron abrirse paso entre la maraña.



Granada (1 temporada en Segunda): El Granada CF logró un ascenso meteórico al pasar de Segunda División B a Primera División en solo dos temporadas. Tras ascender a Segunda en la temporada 2009-10, el equipo nazarí, dirigido por el gallego Fabri González, culminó su regreso a la élite en la campaña 2010-11. Después de finalizar en quinta posición en la liga regular, el Granada superó al Celta en las semifinales del playoff y al Elche en la final.



Eibar (1 temporada en Segunda): El Eibar protagonizó una de las historias más destacadas del fútbol español al ascender también de Segunda B a Primera en solo dos años bajo la dirección del exdeportivista Gaizka Garitano. Tras subir a Segunda en la 2012-13, el equipo armero logró el ascenso directo a Primera en la 2013-14, al proclamarse campeón de Segunda por delante del Dépor. Este logro fue especialmente significativo dado el modesto presupuesto del club, que hizo su estreno en la élite de forma inesperada.

Fernando Vázquez (i) saluda a Gaizka Garitano en la temporada del ascenso de Dépor y Eibar a Primera (2013-14) | Foto: AEC

Mallorca (1 temporada en Segunda): El Mallorca también consiguió regresar a la máxima categoría en tiempo récord. Después de ascender de Segunda B a Segunda en la 2017-18, el conjunto balear hizo doblete bajo el mando de Vicente Moreno y logró el ascenso a Primera en la 2018-19. Tras finalizar en quinta posición en la liga regular, el Mallorca superó al Albacete en las semifinales del playoff e infligió una de las derrotas más duras de la historia reciente del Deportivo en la final.



Getafe (2 temporadas en Segunda): El Getafe ascendió a Segunda en la 2001-02 con Felines en el banquillo y, en solo dos campañas, alcanzó la Primera División por primera vez en su historia. El equipo madrileño logró el ascenso en la 2003-04, con Uribe como entrenador, culminando una etapa de crecimiento y consolidación que lo estableció en la élite del fútbol nacional.



Cádiz (2 temporadas en Segunda): La primera vez que el Cádiz dio el salto de dos categorías lo hizo tras dos campañas en Segunda. El club andaluz retornó a Segunda en la 2002-03 de la mano de José González López y consiguió el ascenso a Primera en la 2004-05. Con Víctor Espárrago al mando, el equipo gaditano culminó una temporada exitosa que devolvió al club a la máxima categoría después de más de una década.



Nàstic (2 temporadas en Segunda): El Nàstic de Tarragona, actualmente en Primera Federación, ascendió a Segunda en la 2003-04 y, en su segunda campaña en la categoría de plata, logró subir a Primera en la 2005-06. Con el gallego Luis César Sampedro al frente, el Nàstic finalizó la temporada en segunda posición, asegurando su regreso a la élite del fútbol español tras más de 50 años.



Leganés (2 temporadas en Segunda): Asier Garitano fue el principal artífice del doble salto del Leganés. Ascendió a Segunda en la 2013-14 y, en solo dos campañas, alcanzó la Primera en la 2015-16. El equipo pepinero logró el ascenso directo al finalizar la temporada en segunda posición, marcando un hito histórico para el club.



Elche (2 temporadas en Segunda): A pesar de contar con cuatro entrenadores en una misma campaña (Mir, Acciari, Josico y Pacheta), el Elche retornó a Segunda en la 2017-18. Posteriormente, todavía con Pacheta, consiguió subir a Primera en la 2019-20. El conjunto ilicitano alcanzó la sexta posición en la liga regular y, tras superar al Zaragoza y al Girona en los playoffs, logró el ansiado retorno a la máxima categoría.



Rayo Vallecano (3 temporadas en Segunda): El Rayo Vallecano ascendió a Segunda en la 2007-08 y, después de tres cursos, logró el ascenso a Primera en la 2010-11. Después de escapar de ‘Tercera’ gracias a Pepe Mel, José Ramón Sandoval lideró el asalto a Primera del conjunto franjirrojo, que finalizó la temporada en segunda posición.



Alavés (3 temporadas en Segunda): El exdeportivista Natxo González sacó al Alavés de Segunda B en la 2012-13. Mandiá y Alberto López pasaron por el banquillo del Glorioso en Segunda hasta que José Bordalás, tras tres campañas en la categoría de plata, consiguió el ascenso a Primera en la 2015-16. El equipo vitoriano se proclamó campeón de Segunda, certificando su regreso a la máxima categoría después de una década.



Huesca (3 temporadas en Segunda): El primer ascenso a Primera del Huesca llegó en la 2017-18 tras solo tres campañas en Segunda después del retorno desde ‘Tercera’ en la 2014-15 de la mano de Tevenet. Bajo la dirección de Rubi y con Melero y el ‘Cucho’ Hernández como goleadores, el equipo oscense finalizó la 2017-18 en segunda posición, alcanzando por primera vez en su historia la élite del fútbol nacional.



Cádiz (4 temporadas en Segunda): Tras ascender a Segunda en la 2015-16, en la que Álvaro Cervera relevó a Claudio Barragán antes del playoff, el Cádiz volvió a obrar el milagro de regresar a Primera, aunque esta vez necesitó cuatro campañas. Cervera mantuvo una trayectoria ascendente que culminó con el ascenso directo al finalizar la 2019-20 en segunda posición.



Almería (5 temporadas en Segunda): El Almería pisó por última vez el tercer escalón del fútbol español en la 2001-02. Casuco lideró el regreso a Segunda y, después de cinco temporadas en la categoría de plata, consiguió su primer ascenso a Primera en la 2006-07. Unai Emery hizo su presentación como un entrenador de élite llevando al conjunto almeriense a la máxima categoría como segundo clasificado.



Hércules (5 temporadas en Segunda): El Hércules, que milita ahora en Primera Federación, ascendió de Segunda B en la temporada 2004-05 con el lucense Juan Carlos Mandiá al frente. Tras cinco temporadas de progresiva mejora, el cuadro alicantino, con Esteban Vigo en el banquillo y Danciulescu y Delibasic como artilleros, aseguró su retorno a la élite en la campaña 2009-10 con una victoria por 0-2 ante el Real Unión en la última jornada.



Córdoba (7 temporadas en Segunda): El ascenso del Córdoba a Primera en la 2013-14 es uno de los más sorprendentes de la historia reciente. Se coló en el playoff como séptimo clasificado y certificó el ascenso con un rocambolesco giro de los acontecimientos en la vuelta de la final del playoff ante la UD Las Palmas. Lo consiguió con el ‘Chapi’ Ferrer en el banquillo y tras siete campañas en Segunda después del ascenso desde Segunda B en la 2006-07 de la mano de Escalante.



Xerez (8 temporadas en Segunda): El Xerez, actualmente en Segunda Federación, ascendió a Segunda en la 2000-01 y, tras ocho temporadas en dicha categoría, alcanzó por primera vez en su historia la Primera en la 2008-09. Un logro histórico con Esteban Vigo en el banquillo y Álex Bergantiños como pieza importante tanto en el curso del ascenso a la élite como en su única temporada en la máxima categoría.

Álex Bergantiños, en su presentación con el Xerez | Foto: AEC

UD Las Palmas (9 temporadas en Segunda): El equipo insular mostró una constante lucha y determinación para dar el salto a Primera después de competir en Segunda B en la 2005-06. Ascendió a Segunda y tardó nueve campañas, con numerosos altibajos, hasta alcanzar la máxima categoría con Paco Herrera vía playoff.



Girona (9 temporadas en Segunda): El técnico Raúl Agné lideró el ascenso del Girona a Segunda en la 2007-08 y, después de nueve temporadas en dicha categoría, el cuadro de Montilivi alcanzó por primera vez en su historia la Primera División en la 2016-17. Un hito conseguido gracias al inesperado y espectacular curso del equipo dirigido por Pablo Machín.



Estos casos ejemplifican que el objetivo del Dépor de regresar a Primera División en cuatro años es una meta alcanzable, aunque no se trate de una ciencia exacta. Una planificación adecuada, estabilidad institucional y un proyecto deportivo sólido son factores que suman, pero la experiencia de estos clubes, y de otros que no lo consiguieron, demuestra que no hay una única forma de alcanzar el éxito deseado.