Valerón: "Ahora mismo lo que necesito es una oportunidad"

En un 2025 en el que cumplirá 50 años, la leyenda deportivista Juan Carlos Valerón todavía no se aparta definitivamente del mundo del fútbol, si bien confiesa que precisa de confianza para proseguir con su carrera profesional ligado a un banquillo.

En una entrevista concedida a Relevo, el exfutbolista que durante 13 años vistió la elástica blanquiazul y que ha estado en contacto directo con entrenadores de primer nivel como Xabi Alonso o Pep Guardiola aguarda una propuesta que cambie su tranquila vida de pueblo actual en Arguineguín.

"Ahora mismo, lo que necesito es una oportunidad. Es complicado porque, en el fútbol, las oportunidades suelen llegar cuando estás metido de lleno en la dinámica del día a día. Quizá en su momento no tuve la convicción suficiente con algunas opciones que surgieron. Antes de dar un paso así, lo primero es ser honesto conmigo mismo y con cualquier club que confíe en mí. A veces, para encontrar esa honestidad, hace falta tiempo", expone.

Aunque su presencia en el pasado mes de septiembre en el palco del estadio de Riazor desató infinidad de conjeturas, el Flaco reconoce abiertamente que no han existido contactos para hacerse al frente del banquillo del Deportivo.

"No, como entrenador no ha habido nada con el Dépor. Conozco bien a la gente del club y es cierto que han contactado conmigo para reforzar la relación con exjugadores que han pasado por el equipo. Tengo muy buena relación con ellos, pero, de momento, no hay nada más", señala.

Acerca de la progresión experimentada por su paisano canario Yeremay Hernández, Valerón precisa que "tiene a su alrededor gente que le está ayudando a gestionar todo esto, así que seguro que le irá bien. Ha irrumpido con muchísima fuerza en el fútbol profesional y, sin duda, este año está siendo uno de los jugadores más determinantes en el campo".

El eterno 21 blanquiazul, que ve en una buena dinámica al Deportivo en su retorno al fútbol profesional, se queda con un partido en especial de su periplo en A Coruña.

"Partidos como tal, pues es complicado elegir, porque hay muchos que quedan en la memoria. Quizá si tengo que destacar uno por lo que significó, sería la final de la Copa del Rey ganada contra el Real Madrid. Ese partido tiene un valor especial para mí. Aunque, por supuesto, no me olvido de las noches de Champions, mi debut con la Selección, con la UD Las Palmas, las ovaciones, los descensos… Son momentos que te marcan", añade.

Preguntado acerca de sus influencias como entrenador, Valerón hace mención obligada hacia dos gigantes de los banquillos como Pep Guardiola y Xabi Alonso, de quienes aprendió de primera mano.

"Lo de Pep tiene un mérito enorme, más allá del nombre. Conseguir que su equipo juegue así y mantenga un estilo reconocible durante tantos años requiere mucho tiempo, paciencia y talento. Lógicamente, él y Cruyff han influido muchísimo en el fútbol, pero hay muchos entrenadores que han dejado huella y que han contribuido a que hoy disfrutemos de un fútbol tan rico y espectacular. A Xabi Alonso ya le seguía desde que estaba en el filial de la Real Sociedad y he visto cómo ha ido construyendo su camino. Siempre es una alegría ver entrenadores con su perfil triunfando, porque los que amamos el fútbol también disfrutamos. Está haciendo un gran trabajo y seguro que seguirá en esa línea. Le deseo lo mejor", dice.

El Mago de Arguineguín explica también que a nivel personal fue un auténtico placer poder haberse retirado en el club de su tierra, la UD Las Palmas.

"Una de las cosas que más me enorgullecen es haber sido siempre el mismo, desde el primer día hasta el último. Mantuve la ilusión, di todo en cada club, fui comprometido con cada equipo y traté de hacer disfrutar a la gente en el campo. Y, sobre todo, yo también disfruté muchísimo. Tuve una carrera larga y me retiré con la sensación de haber cumplido todos mis sueños de niño. Poder despedirme en mi casa, en mi isla, fue el broche perfecto", asegura.

El exjugador considera que el conjunto pío-pío debe hacer añicos su mala serie de resultados para optar a la permanencia en la segunda vuelta liguera. "La UD necesita cortar su racha de malos resultados. No haber ganado en 2025 afecta al grupo. El 3-1 fue doloroso para ellos, pero igualmente viajaron a un campo muy complicado. El Mallorca está haciendo una gran temporada, con su estilo, sumando puntos para llegar con tranquilidad al tramo final. Los equipos de Arrasate son intensos y con ideas muy claras. Ya estamos en una fase del campeonato donde cada partido es clave y hay muchísimo en juego", reflexiona.

Por último, el exfutbolista se mostró encantado de que su isla natal sea sede mundialista en 2030, una elección que recolocará en el mapa al siempre talentoso fútbol canario.

"Que Gran Canaria sea una de las sedes es algo histórico. Yo que viví un Mundial, sé que esto va a ser un acontecimiento brutal para la isla, un boom en todos los sentidos. Un Mundial es lo más grande que hay en el fútbol, y tener partidos aquí será increíble. Evidentemente, quizás no tengamos a las súper potencias jugando en Gran Canaria, pero cualquier partido de ese nivel será un espectáculo. ¿Lo de comentarista o embajador? Bueno… Aún queda mucho. Ya veremos, ya veremos", bromea.