La sanción al Sestao que se ha vuelto en contra de la afición del Depor: "Es un despropósito"

El Deportivo disputará su partido ante el Sestao River, previsto para el sábado 4 de mayo, sin aficionados en las gradas del estadio de Las Llanas. El club vasco ha sido sancionado por el Juez Disciplinario Único con "la disputa a puerta cerrada de los dos próximos partidos que ha de celebrar en sus instalaciones" debido a los incidentes acaecidos el pasado fin de semana en el encuentro ante el Rayo Majadahonda. Durante el partido, el portero del conjunto majariego, Cheikh Sarr, se enfrentó a varios aficionados tras recibir insultos y posteriormente el Rayo Majadahonda se negó a reanudar el choque.

El Sestao jugará su próximo partido como local a puerta cerrada el 13 de abril frente al Real Unión y tres semanas después, el 4 de mayo, cumplirá su segundo encuentro de sanción ante el Deportivo. No obstante, el castigo dirigido hacia el conjunto vasco se ha vuelto en contra de la afición deportivista, ya que un buen número de aficionados blanquiazules ya había reservado alojamiento y, en algunos casos, vuelos de cara al fin de semana del partido del Depor en Las Llanas.

"Podemos patalear pero es una decisión sobre la que no podemos hacer nada"

"Es un despropósito. Era una fecha que todo el mundo tenía marcada en rojo. Ya me han llegado mensajes de gente que tiene los vuelos cogidos y también los alojamientos. Por ejemplo, desde la peña Val de Barcala me comentan que tienen el vuelo reservado. Entiendo que el Sestao recurrirá la decisión para ver si le reducen la sanción", asegura Luis Martínez, presidente de la Federación de Peñas del RC Deportivo, quien lamenta que desde la agrupación no puede "hacer absolutamente nada". "Podemos patalear pero es una decisión sobre la que no podemos hacer nada. Dependiendo de las entradas que nos dieran, teníamos claro que no iban a llegar, porque de lo que queda hasta final de temporada, el de Sestao y el de San Sebastián son los dos desplazamientos más llamativos".

Alojamiento reservado de 303 euros

Marcos Garea, presidente de la peña Coruña O Nel, es uno de los afectados con alojamiento ya reservado de cara al viaje a Sestao. "Hace un mes decidimos que íbamor a ir y cogimos un apartamento para cuatro. Lo reservamos sin cancelación (gratuita) porque íbamos a ir cien por cien. Ya fuimos a muchos campos y cuando lo decidimos es porque sabemos que vamos a ir. Y ahora podemos perder 303 euros de un alojamiento en Bilbao", cuenta Marcos Garea.

"Llamé al alojamiento para gestionarlo pero lo reservamos a través de Booking y contactar con el servicio de Atención al Cliente de Booking es más difícil que contactar con la Casa Real. Creo que perderemos el dinero", reconoce el presidente de Coruña O Nel, que tampoco es optimista acerca del posible recurso del Sestao: "No tendría sentido que recurriera porque ya tiene la victoria. No creo que se meta en recursos porque los cánticos existieron y cuanto más pase desapercibido, yo creo que ellos pensarán que mejor".

"Llevo casi 30 viajes y por esto no vamos a dejar de viajar"

A pesar del mazazo, Marcos Garea tiene claro que este contratiempo no les va a quitar las ganas de apoyar al Deportivo por los diferentes campos de España. "Llevo casi 30 viajes y por esto no vamos a dejar de viajar. Es una pena, no sólo por el tema económico, sino porque nos hacía ilusión el desplazamiento, visitar un campo guapo y pasar el fin de semana en Bilbao. Al final, quedas sin el dinero y también sin ir. Eso sí, abriremos el local de Coruña O Nel para ver el partido", concluye Marcos, uno de los afectados por una sanción dirigida al Sestao que ha salpicado a la afición deportivista.