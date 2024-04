Ximo Navarro: “El psicólogo nos ayuda mucho en el día a día”

Las lesiones musculares se cebaron con él en el inicio del curso pero a la vez que el Deportivo repuntó desde el mes de enero Ximo Navarro Jiménez (Guadahortuna, Granada, 1990) sonríe ante el buen momento a nivel personal y colectivo del equipo, que sigue apelando al ‘partido a partido’ para poder lograr el ascenso.

Ya consolidado en el once, ¿cómo te encuentras?

Bien, contento. Después de la primera parte de la temporada, en la que pasé la mayor parte del tiempo lesionado, muy contento de llevar desde enero jugando sin ningún tipo de problema, jugando prácticamente todos los partidos y espero que siga así hasta el final.

Fue en el partido ante el Real Unión cuando llegó tu lesión más difícil y desde ese momento, te recuperas y tanto tú como el Depor váis hacia arriba...

Sí, justo cuando vuelvo de la última, que fueron dos meses lesionado, es cuando el equipo ha pillado la mejor racha de victorias y ha dado ese impulso hacia arriba, pero ojalá no me hubiese tirado tanto tiempo lesionado, porque se hace difícil. Esto forma parte del fútbol, intenté recuperarme un poco también mentalmente de esas lesiones y desde entonces me encuentro muy bien.

Intenté recuperarme, además mentalmente de las lesiones y

me encuentro muy bien



¿En el aspecto mental os ha ayudado la llegada del psicólogo?

El míster trajo a Joaquín (Sorribas), está haciendo un gran trabajo con todos. Cada uno hemos tenido nuestro tiempo con él y la verdad es una persona que nos ayuda mucho en el día a día, siempre te traslada algún mensaje positivo en cada entrenamiento, en la previa de los partidos. El psicólogo es una figura importante en el mundo del fútbol, hay jugadores que necesitan más, otros menos, pero creo que es algo que a día de hoy viene bien.



Hablando de un compañero, que es muy amigo tuyo, Lucas Pérez, lleva ya tres semanas al margen y estamos todos un poquito preocupados, ¿tú cómo lo ves?

Está en su proceso, haciendo trabajando individual, tanto en el gimnasio como en el campo. Eso ya son sensaciones suyas, nosotros lo vamos a estar esperando hasta el partido del fin de semana y si está listo y recuperado al cien por cien es lo importante, para no tener recaídas y más cuando llega esta parte final. El grupo ha respondido muy bien, sacando dos victorias fuera de casa sin nuestro mejor jugador y eso habla también muy bien del resto de futbolistas.

Lucas está animado y contento de que el equipo haya sacado esos dos partidos (sin él)



Conociendo a Lucas y sus ganas, tiene que estar muy fastidiado por no estar jugando, ¿tú le has dado algún consejo?

Dentro del vestuario le vemos tranquilo, todo el mundo tiene ganas de jugar, sobre todo él, que estaba en un buen momento de goles, el equipo estaba bien, él estaba dando muchas asistencias y supongo que estará jodido, pero en el día a día se le ve bien, animado y contento de que el equipo responda y haya sacado estos dos partidos fuera de casa, que eran muy importantes.

Después de esos dos triunfos a domicilio ¿cómo llega el equipo a Riazor? ¿En el momento de confianza más alta?

Teníamos un reto difícil con estos dos partidos fuera, veníamos de empatar en Tarragona, el partido ante el Sabadell, que se nos atragantó hasta el final y en el que conseguimos ese punto, que parece que no, pero fue valioso y más después de sacar estos dos duelos fuera. Era importante para nosotros volver a ganar y creo que lo hemos hecho con solvencia en dos campos difíciles y ante equipos que se jugaban mucho. No ha sido fácil, pero los hemos sacado. El domingo estamos con muchas ganas de volver a Riazor, partido difícil, ante un rival fuerte, que está en buena dinámica, en una posición tranquila, por lo que viene sin esa presión y que nos pondrá las cosas difíciles.

Ximo , posando con ka Dxtviña. Foto: Patricia G. Fraga

¿Y cómo se lleva esa presión de estar primeros, después de haber llegado a estar a diez puntos del líder?

Supongo que cada uno lo vivirá a su forma, yo no tengo ningún tipo de presión. Yo prefiero estar primero que como estábamos en una parte de la temporada, zona media-baja. Llegan los últimos ocho partidos y lo mejor es verse ahí arriba, sabiendo que tenemos rivales detrás como el Barça B, que está muy cerca, el Nàstic también va a apretar hasta el final pero con la confianza máxima de lograr el objetivo. No queda otra que ir partido a partido, empezando por el domingo.



Es vuestro mantra, ¿no? Empezando por el míster y acabando por todos los jugadores, ¿pudo estar en esa frase y esa forma de pensar la clave de la remontada?

Cuando estás como estábamos a tantos puntos del primer puesto obviamente pasan las jornadas y se va haciendo difícil, pero teníamos que ir partido a partido. Al final siempre nos gusta pensar estando en el Deportivo, a largo plazo, en el ascenso, pero no es tan sencillo al final, como se está viendo. Hemos recortado una diferencia de puntos enorme, incluso a esos equipos les hemos sacado una buena renta y habla de lo que bien que hemos estado, diría desde el principio, pero a veces no salen las cosas. Pero a partir de enero enganchamos esa racha de victorias que nos dio ese nivel de confianza y creo que llegamos en un buen momento a esta parte final.

Hablabas antes del Barça Atlètic, ¿es el rival que más os preocupa? ¿O no descartarías a otros de arriba?

Ellos están en una dinámica muy buena, parecida a la nuestra. Cuando teníamos esa racha parecía que el Barça estaba un poco descolgado y que nadie se daba cuenta, porque la gente se fijaba en el Nàstic, en la Ponferradina y se han metido ahí. Sólo tenemos un punto de diferencia, remontaron el otro día un 2-0 contra el filial de Osasuna y eso habla de lo bien que están. Filial, jugadores jóvenes, de una cantera muy importante a nivel mundial y habla de la calidad que tienen y creo que van a estar hasta el final.

Llega ahora Unionistas, al que el Depor históricamente no se le da bien en esta categoría, ¿qué rival esperáis?

Un partido difícil, en el tramo final de la liga todo el mundo quiere ganar. Vienen a Riazor y van a querer hacer el mejor partido posible, tanto a nivel individual como colectivo. Vienen en una posición cómoda, no están sufriendo en los puestos de abajo y creo que será un partido tremendamente difícil en casa. Confío plenamente en que el equipo va a responder bien, vamos a ir a buscar el partido desde el minuto uno en Riazor, como hemos hecho siempre, y confiamos en sacar los tres puntos.



Un partido en el que además de ti hay cinco compañeros más apercibidos, ¿eso limita un poco a veces a la hora de jugar o no piensas en eso en el partido?

A veces lo pienso, llevo cuatro jornadas aguantando con cuatro (tarjetas), pero a veces en alguna acción, a final de partido, un balón dividido, sí que me puede venir a la mente a la hora de meter el pie pero tiene que ser muy al final de partido, con un resultado cómodo, para pensar en ello. El día que me la tengan que sacar me la sacarán porque he hecho una falta que el árbitro cree que es tarjeta y no es algo que me vaya a frenar, porque entrará otro compañero. Quedan ocho jornadas y dudo mucho que pueda aguantar ocho partidos sin tarjeta.

Una curiosidad, al final de los partidos se ha visto que en el vestuario el equipo celebra con el Mambo de Kiko Rivera los triunfos e incluso este ha dicho que, en caso de ascenso, le gustaría ir a Riazor, ¿cómo surgió esa celebración?

Sí (risas), si te digo la verdad no sé quién la puso en algún partido cuando ganamos, Pablo Vázquez pone música al terminar el partido cuando conseguimos la victoria y no te sabría decir en qué momento sonó esa canción. El chico que graba del club en ese instante sonaba esa canción y se ha quedado ahí. Es verdad que en cuanto acaba el partido y entramos en el vestuario lo primero que se pone, después de ganar, es esa canción de Kiko Rivera y sí que he visto sus declaraciones, que en caso de ascenso le gustaría venir aquí a festejarlo con nosotros y ojalá que así sea.

En el vestuario si ganamos es lo primero que se pone (el Mambo de Kiko Rivera)

Se ve muy buen ambiente en el vestuario eso al final también ayuda en que haya un buen desarrollo en el día a día y en los partidos, ¿no?

El vestuario muy bien, es una gran familia, quedó demostrado cuando el equipo iba mal y ahora estamos en este momento, en parte porque cuando las cosas no salían siempre hemos estado juntos y ahora toca disfrutar un poco más. Cuando se gana todo es más fácil y más alegre y sólo queda esperar que todo siga así hasta final de liga.