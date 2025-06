"Que Riazor sexa público non implica que o Concello poda facer e desafacer ao seu antollo", denuncia el BNG

"Que o estadio de Riazor sexa municipal é unha evidencia. Pero que sexa un ben público non lle outorga ao Goberno Local licenza para facer e desfacer con el ao seu antollo”. Así se pronuncia el concejal del BNG David Soto, quien llevará este jueves al pleno los planes del Gobierno local, que dirige Inés Rey, para la reforma del estadio en el que juega el Deportivo.

“Que sexa un ben público significa que debe servir os intereses xerais da veciñanza. E significa tamén que a súa explotación ten que ser consensuada cos grupos municipais e estar aberta ao debate social, contando por suposto coas entidades deportivas da cidade”, indica el edil nacionalista, que asegura que por el momento los grupos de la oposición -BNG y PP- non han recibido ninguna información sobre la reforma de Riazor, sus vías de financiación o el modo en el que va ser escogido el operador privado que explotaría el estadio. "A transparencia brilla, por tanto, pola súa ausencia", certifica el concejal.

Es por eso que, irónicamente, en el texto de la pregunta oral que lanzará Soto se cuestiona al Ejectivo de Inés Rey si está de acuerdo en que Riazor es municipal. "Se efectivamente concorda, o lóxico sería contar co conxunto da Corporación no proceso que conduza á súa reforma", salienta Soto.

“Moito máis”, añade, “cando estamos a falar dun investimento moi grande nunha cidade que dispón dun tecido deportivo tan vizoso como vasto cuxas necesidades, a comezar pola mellora das instalacións municipais, está moi lonxe de seren atendidas”. “Queremos, en definitiva, que o Goberno Local entenda que non pode xestionar o estadio sen dar contas a ninguén. Queremos un debate o máis aberto e amplo posíbel. Un debate que non se cinxa só ao estadio, senón que inclúa o conxunto das instalacións deportivas e as súas necesidades”, concluye.