Gonzalo Castro: "El Dépor saldrá muy beneficiado con una reforma que dejará un estadio top"

Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo, destacó que A Coruña “a partir de mañana dejará de ser candidatura para ser sede del Mundial” de forma oficial y defendió el proyecto al alegar que A Coruña es un “cañón de ciudad” . Además, hizo referencia, en declaraciones a Coruña Deportiva-Cadena SER, a la posibilidad de ver reducido el aforo exigido por la FIFA de 48.000 espectadores, situando una opción plausible en 42.000 asientos, y señaló que el Dépor saldrá “muy beneficiado con una reforma que dejará un estadio top, cinco estrellas, capaz de albergar competiciones europeas y eventos de primer nivel”.

La confirmación de la sede herculina será oficial mañana 11 de diciembre en una reunión de la FIFA, que ratificará la organización del Mundial 2030 de España, Portugal y Marruecos, con un fugaz paso por Sudamérica, y el Mundial 2034 en Arabia Saudí. “Mañana es la reunión definitiva. Hay un congreso de la FIFA donde se va a dar la luz verde la candidatura de España, Portugal y Marruecos. Se va a votar la propuesta que ha emanado de esta candidatura con las distintas sedes. A partir de mañana, dejaremos de ser candidatura, para ser sede del Mundial”, apuntó Castro, quien expuso la posibilidad “muy excepcional” de caer de las sedes definitivas a partir del nombramiento de mañana: “Existen precedentes de sedes que se cayeron (después de esta ratificación), pero son muy excepcionales por, por ejemplo, no haber hecho ninguna infraestructura pactada a un año del evento. Nada indica que se vaya a caer. Mañana es el día D, de definitivo, donde sabremos a todos los efectos si A Coruña estará en el Mundial. Hay que ser cautos, sobre todo en todo lo que tiene que ver con cuestiones federativas, ya que es un mundo muy complejo, pero después de la propuesta conocida el sábado, todo parece indicar que Coruña estará dentro”

Gonzalo Castro también agradeció el apoyo a Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Gallega de Fútbol, vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol y uno de los candidatos a presidir el ente nacional. “La tranquilidad para la candidatura conllevaría que el presidente de la RFEF fuese un presidente gallego. Desde nuestra posición solo queda ser agradecidos por la actuación y la implicación en el proyecto que tuvo Louzán, que fue decisiva para que Galicia tuviese una sede. Intentó que fuesen dos, pero por desgracia no pudo ser así. Si Galicia tiene una sede para el Mundial 2030, con lo difícil que es eso, es gracias a Rafael Louzán. Eso es algo que hay que reconocer. Sería muy positivo para nosotros que fuera el presidente de la Real Federación Española de Fútbol”, indicó.

Virtudes a pesar de contar con la nota más baja

La candidatura coruñesa superó la evaluación de la FIFA con la menor nota (3,4 sobre 5) de todas las sedes y estadios presentados por España, Portugal y Marruecos, solo por detrás del 3,2 de la paraguaya Asunción, que albergará un encuentro de la cita internacional. Gonzalo Castro abordó esta cuestión defendiendo el contexto que posee la ciudad, además de las virtudes de la candidatura en cuestiones como el alojamiento o el transporte. “Nuestra ciudad no es ni Madrid, ni Barcelona, ni Sevilla, así que la valoración en general es positiva. Es un 3,5 sobre 5. Nosotros enfrentamos una situación compleja por el estadio de Riazor, que está muy bien, pero tiene 80 años y dista del nivel que exige la FIFA. Riazor no es el actual San Mamés, ni el Bernabéu, ni el nuevo Camp Nou, pero estamos contentos por la puntuación. Y sobre todo a nivel de ciudad, no solo de estadio. Estamos muy satisfechos de la valoración en cuestiones como alojamiento, que fue de las más altas. Tenemos una media de un 4 sobre 5, superior a la media de Bilbao, con un 3,2, y a San Sebastian, que tiene un 2 sobre 5. Además, en relación al alojamiento más VIP de FIFA, estamos en un 5 sobre 5. Tener una puntuación así por encima de este tipo de ciudades nos dice que tenemos un cañón de ciudad. Y en transportes estamos por delante de San Sebastián, por ejemplo”, comentó Gonzalo Castro.

El concejal coruñés reiteró que “no habrá ningún problema” en relación a la capacidad hotelera, ya que “los requerimientos de FIFA hablan de alojamientos de hasta a dos horas de distancia, por lo que esto es hablar de toda Galicia”. “Esto evidencia el carácter gallego de la candidatura. No es estrictamente local y no solo va a generar beneficios a nivel local”, admitió Gonzalo Castro. El edil coruñés quiso hacer un apunte sobre la nota acerca del transporte: “Hay una cuestión que tenemos que aclarar a la FIFA, que ha tomado como referencia exclusivamente Alvedro. Con requisitos de un evento de este tipo, nuestro aeropuerto queda en una situación comprometida en cuanto a dar cumplimiento a las exigencias, pero los aeropuertos de la candidatura coruñesa son Alvedro y también Lavacolla. Es una cuestión que tenemos que aclarar y hará que la valoración del transporte suba en su puntuación media”.

Por otro lado, Gonzalo Castro entró de lleno en la cuestión del aforo, uno de los aspectos principales de debate. “Cuando presentamos la candidatura, lo hicimos con ambición y lo hicimos a lo máximo. Presentamos inicialmente una candidatura que contemplaba lo que exigía la FIFA para lo máximo, que es albergar finales y semifinales, sabiendo que no iba a tocarle a Coruña eso. Ahora ya lo sabemos, albergará hasta octavos de final, si no cambia nada. Así que ahora lo que tenemos que hacer es adaptar el proyecto a la necesidad real. ¿Y cuál es? Yo creo que estaremos en una situación parecida a Anoeta, que tienen 42.000 espectadores excluyendo los VIP, que serán 2.000 aproximadamente. Hablo de Anoeta porque San Sebastián es una ciudad con 60.000 habitantes menos que A Coruña y un estadio de 41.000 espectadores. ¿Hay masa social en el Depor para 41.000? No menos que la de San Sebastián. Eso lo tengo claro. Cuando se trata de un recinto municipal, lo que tenemos que defender es que a ese recinto, como hacemos en el caso del Coliseum, puedan acceder más personas para acudir a los espectáculos que se celebran allí, sin perjudicar a nadie, claro”, defendió Gonzalo Castro.

No obstante, el Deportivo ha planteado en repetidas ocasiones sus dudas acerca de la cronología de las reformas y su escaso conocimiento del proyecto. En este sentido, Gonzalo Castro defendió que el Concello recibirá con “los brazos abiertos” al club coruñés en la fase en la que entrará mañana tras la ratificación de la candidatura como sede. “En primer lugar, una obra de esta envergadura es imposible que no genere molestias en algún momento. Lo vimos con la cubierta, que afectó a los dos primeros meses de competición. Efectivamente, en el ánimo del Ayuntamiento está que esta obra se haga de forma coordinada con el Deportivo, pero nos estamos adelantando a los acontecimientos. El hecho de saber si vamos o no hasta los octavos de final, tiene que ver con el enfoque que se le va a dar a la obra. Estamos en una fase en la que se tiene que definir el proyecto. En esta fase de concreción pormenorizada del proyecto, además de ceñirnos a la FIFA, esperamos con los brazos abiertos al Deportivo. No tendría sentido que el Deportivo no esté en esta fase de concreción del proyecto, pero ese será un trabajo que habrá que realizar a partir del 11 de diciembre”, aclaró.

Plazo de las reformas y financiación

Por otro lado, Gonzalo Castro comentó que las obras “deberían empezar a mediados de 2026 y finalizar a mediados del 2029”, además de destacar que “hay más de una opción de inversor privado”. “Hay una fórmula por la que se optó en Zaragoza que concilia intereses públicos y privados que es una sociedad mixta. Se creó también en Bilbao con gran éxito. Estamos intentando aprender de proyectos que ya se han ejecutados o están más avanzados. El caso de éxito clarísimo es el caso de San Mamés. Confluyeron las administraciones públicas y una parte privada que se llama Athletic Club”, señaló.

Asimismo, Gonzalo Castro destacó que “el estadio de Riazor actualmente no cumple con los requisitos para jugar la Champions. Hablar de la Champions a día de hoy parece una quimera, pero creemos que el propio club sale muy beneficiado con una reforma que dejará un estadio top, cinco estrellas, capaz de albergar competiciones europeas y eventos de primer nivel”. Además, el concejal afirmó que la reforma y la ampliación de aforo “sería rentable sin ningún género de duda”, ya que se podrán albergar todo tipo de espectáculos en Riazor. En ese sentido, Gonzalo Castro alegó que el césped “no es un problema, ni mucho menos”. “En estadios como el Metropolitano o el estadio del Espanyol, que tiene durante los dos meses de verano eventos todos los fines de semanas y el del Atlético ha tenido 14 o 15 conciertos y este año creo que más., lo que se hace con el césped fue lo que hicimos nosotros en el caso del Morriña. El césped es un gasto que tiene que asumir el promotor de turno que organiza el evento. Y precisamente el césped híbrido es el césped que se utiliza en estadios con eventos de este tipo. ¿Por qué? Porque haces una inversión más elevada, pero su reposición es más barata. Es hacia donde caminan todos los estadios precisamente por esa razón. Ese no es el problema, ni mucho menos. Eso está absolutamente resuelto”.

Por último, Gonzalo Castro quiso desactivar cualquier polémica tras las palabras de Massimo Benassi, consejero delegado del Deportivo, quien reclamó que espera que “el Ayuntamiento no vuelva a meterse en cuestiones que son gestión del Deportivo”, en relación a declaraciones del propio Gonzalo Castro sobre los futuros abonos del club blanquiazul. De hecho, el concejal coruñés agradeció “la preocupación mostrada por el Deportivo en facetas que como el transporte y el alojamiento porque es el camino que debemos de seguir, todos debemos preocuparnos de cuestiones de ciudad porque afectan a mucha gente”. Por otro lado, aclaró que cuando realizó “esa manifestación sobre los abonos”, la hizo “en condición de aficionado del club desde hace muchos años”: “No va buscando ningún tipo de polémica”.