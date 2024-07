Rescisión o cesión, dos vías para que Mfulu llegue al Dépor

El Deportivo sigue inmerso en conversaciones para cerrar la llegada de Omenuke Mfulu, de la UD Las Palmas.



El mediocentro congoleño, pero con pasaporte francés, no entra en los planes de Luis Carrión y su llegada a A Coruña puede producirse por dos vías: rescisión de contrato (le queda un año en la entidad isleña) o recalar en calidad de cedido.

Mfulu es el “el típico jugador seis, que se ubica por delante de los centrales” y “con potencia”, según describe Pepe Mel, que lo tuvo a sus órdenes precisamente en Las Palmas la campaña 2020-21.



Ambas partes esperan que las negociaciones fructifiquen pronto para no perjudicar las pretemporadas de los dos combinados.



No obstante, Mfulu tampoco está contando en esta precampaña, en la que no participó anteriormente en el amistoso que Las Palmas disputó ante el Inter de Milán. No es la primera vez que Mfulu se ve fuera del cuadro canario.



Ya pidió salir la pasada temporada cuando dejó de contar para García Pimienta, pero finalmente se quedó.



Criado en las categorías inferiores del Lille, comenzó mal la temporada pasada en el equipo canario, ya que en verano, coincidiendo con la disputa de la Copa África, enfermó de malaria.



Eso le supuso tardar en meterse en dinámica con los ‘pío-pío’. Posteriormente, una lesión en el bíceps femoral en la jornada siete cortó su continuidad con la escuadra amarilla, con la que sólo disputó cinco citas.

El Deportivo, si nada se tuerce, será su próximo destino y se convertirá en un recambio para José Ángel en el doble pivote.