Luisinho: "Los equipos del norte de Portugal tenemos fama de peleones; el Dépor estará a la altura”

Cinco campañas ininterrumpidas de militancia en el Deportivo, desde 2013 a 2018, avalan a Luis Carlos Correia Pinto, Luisinho (Oporto, 1985).



Un futbolista diferente, con un carácter de armas tomar, que en su día se granjeó el cariño del deportivismo a base de subidones de adrenalina y que prosigue con su carrera de técnico en el Länk Vilaverdense de la tercera portuguesa.



Nadie más capacitado que el exlateral izquierdo blanquiazul para valorar la gira por tierras portuguesas que está emprendiendo la entidad de la Plaza de Pontevedra, frente a adversarios que exigirán al máximo a la escuadra entrenada por Imanol Idiakez.



Visiblemente emocionado por el ascenso logrado por el club coruñés, aguarda que la inercia actual de resultados del club no sea flor de un día, sino que se prolongue en la próxima campaña 24-25.

Relajado, cómodo, de discurso fluido, español más que aceptable y con suma amabilidad, Luisinho atiende a este diario con el firme deseo de que el próximo mes de junio estemos contando el retorno a Primera División del Dépor.

¿Qué ha sido de su vida a nivel deportivo?

Estoy trabajando de entrenador y justo empecé ayer la pretemporada con el Länk Vilaverdense, que acaba de bajar a la tercera categoría de Portugal. Es un equipo cerca de Braga, estaba en Segunda el pasado año y tuvo la mala suerte de descender. Es un desafío para mí intentar a nivel personal el hecho de intentar devolver al equipo a la Segunda.

¿Qué conceptos de cuando era futbolista aprovecha para trasladar a sus jugadores en la actualidad?

Bueno, intento aprovechar la experiencia que tuve con más de veinte años como profesional, fueron muchos años. Quiero inculcar a mis chicos los conceptos de muchos entrenadores que tuve, que han sido varios. Quiero pasarles mi ambición pero no mi genio (risas) porque era un jugador muy complicado pero lo que me gustaría realmente es contagiarles todo lo que he aprendido en el fútbol. Es un poco mi intención en estos momentos de mi carrera.

Usted tocaba el balón desde atrás con calidad. ¿Le gustan los equipos que salen jugando desde la defensa?

Sí que me gusta pero al final soy consciente de que tengo que adaptarme al lugar en donde estoy porque depende de donde estés para jugar de una manera o de otra, en función de los jugadores de los que dispones. Como buen entrenador debes tener capacidad para adaptarte a la realidad. Es un poco el mensaje que quiero transmitir a la plantilla, el poder jugar de una manera o de otra pero el competir es obligatorio de todas las maneras. Intento infundir la confianza al jugador, me gusta que lo intenten desde atrás pero un buen equipo debe tener recursos para ganar de una manera o de otra. Siempre me gusta tener siempre un ‘plan b’, es básico.

¿Disfrutó con el ascenso del Deportivo en el pasado mes de mayo?

Ya era una cosa que todo aficionado estaba deseando en los últimos tiempos porque todos los que sentimos el club sufrimos mucho, demasiado. Por supuesto que me alegré porque soy del Deportivo, es un equipo que me ha marcado y las últimas temporadas habían sido muy tristes, se hicieron demasiado largas, muy duras, porque es una categoría que nadie imaginaba para el Deportivo y al final estuvo ahí cuatro años. Me alegro un montón de que el club haya conseguido ese objetivo de ascender. Está más cerquita del lugar en donde debe estar, todo el mundo sabe que el Deportivo es de Primera y hay que saber gestionar eso. Debe seguir en esta línea porque está más cerca.

¿Cree que con jugadores de la talla de Mella, Yeremay, Soriano o Lucas el club tiene futuro?

Sí, desde luego, tiene grandes promesas como las que acaba de citar y jugadores contrastados como Lucas. Hay una combinación de experiencia y juventud que puede seguir dando unos grandes resultados. Creo que cuando las cosas funcionan no se deben tocar y el Deportivo tiene futuro. En Segunda División será otro escenario diferente pero no se puede tener miedo a darle oportunidades a los jóvenes porque en el Dépor se trabaja muy bien con los jóvenes y están saliendo grandes proyectos de futbolistas. A veces la cantera del Dépor estuvo desaprovechada pero ahora mismo los jugadores necesitan oportunidades para demostrar su valía. Si no las tienen nunca se sabrá su potencial, adónde pueden llegar. Si son buenos o no.

Como equipo histórico recién ascendido, ¿cuál debe ser el objetivo del equipo esta temporada?

Es verdad que el Deportivo es un recién ascendido pero siempre es el Deportivo, jugar en Riazor a lo mejor no es como jugar en otro campo, incluso ascendiendo ahora es un equipo histórico al que la gente le tiene respeto. El Dépor no tiene que marcarse objetivos a priori y debe centrarse en empezar bien en Segunda. Hay que puntuar mucho desde el inicio y después ya se verá. El equipo tiene opciones para disfrutar de una liga tranquila y después ya se verá.

Desde el prisma de lateral izquierdo, ¿qué opinión le merece el fichaje de Sergio Escudero?

Lo conozco de jugar contra él, tiene una gran trayectoria, jugó en grandes equipos y ganó varios trofeos europeos también. Es un jugador que puede aportar su experiencia, como Lucas. Para los jóvenes puede ser un espejo en donde mirarse. Como hizo Balenziaga el año pasado. Debe ser importante por todo lo que ha vivido en el mundo del fútbol. Pienso que es un buen fichaje y que puede aportar mucho.

¿Qué piensa de que el club cerrase la campaña de renovación con casi 25.000 abonados?

Es una locura, no es una novedad para mí. Dije hace poco en una entrevista que el Deportivo está vivo gracias a los aficionados, si no en estos cuatro años a lo mejor estaría en otra situación. Como conozco esta afición, a mí no me sorprende. Van a estar más entusiasmados la próxima temporada cuando todo vaya bien, estoy seguro.

¿Por qué caló tan hondo en la afición blanquiazul?

Me tienen mucho cariño y respeto, es algo mutuo. Siempre que voy a Riazor me empapo de esta sensación y por eso también me dieron mucha pena los cuatro últimos años tan duros que vivió el club. La gente lo ha pasado mal. Siempre ha estado ahí en las buenas pero principalmente también en las malas. Tuve etapas en el Dépor no tan positivas y siempre estuvieron a nuestro lado. No todas las aficiones pueden decir eso.

El Deportivo se encuentra esta misma semana concentrado en Lousada, en el distrito de Oporto. ¿Lo conoce?

Sí, es muy cerca de aquí, de esta ciudad. El hotel tiene unas instalaciones muy buenas para entrenarse. El equipo va a estar cómodo y podrá preparar bien los partidos amistosos que tiene esta semana. Van a ser equipos de Primera y Segunda que supondrán una buena prueba para este Deportivo.



El martes será el turno del Famalicao, que la pasada campaña acabó octavo la Superliga lusa...

No conozco demasiado bien la plantilla de este año pero estas últimas temporadas lo hicieron muy bien con muchos futbolistas jóvenes, también alguno de ellos español. Es uno de los buenos equipos de Portugal, que ha invertido mucho en formación. Creo que será una buena prueba de nivel para el Deportivo.

Mañana miércoles, el Gil Vicente en Barcelos...

Van a ser buenos rivales de Portugal y grandes amistosos para testar el nivel del Deportivo. Son de una categoría superior a la que está el Deportivo y van a tener que hacer las cosas bien para sacar adelante los encuentros. La gira por el norte de Portugal es muy positiva porque está cerquita y hay equipos consistentes, ante los que poder dar lo mejor de cada futbolista.

El sábado la minigira se acaba ante un Chaves que acaba de perder la categoría.

Sí, pero ya han hecho de nuevo un proyecto para ascender la próxima temporada. Que no se crean que va a ser más sencillo que los dos primeros partidos. Es un candidato para poder ascender. Tienen historia en Portugal y siempre compiten con muchas ganas.

Sobre el papel, teniendo en cuenta la competitividad portuguesa y las condiciones de calor, se presumen amistosos muy exigentes...

Son equipos del norte de Portugal que tenemos esa fama de ser muy intensos y peleones, nunca damos un balón por perdido, pero sinceramente creo que el Deportivo va a estar a la altura de lo que se aguarda de él.

¿Va a tener algún fin de semana libre próximamente para asistir a los encuentros del Deportivo en Riazor otra vez en Segunda División?

Bueno, siempre que puedo me acerco pero ahora creo que me va a resultar algo más complicado porque nosotros jugamos también el fin de semana pero siempre que haya un parón estaré encantado de volver a A Coruña.