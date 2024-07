David Mella, la excepción en el monopolio de Primera de la sub-19 campeona

David Mella es la excepción en la selección española sub-19 que recientemente se proclamó campeona de Europa de la categoría. El extremo deportivista es el único jugador del plantel dirigido por José Lana que no pertenece a un club de Primera División. Una peculiaridad que todavía se hace más llamativa teniendo en cuenta que el Deportivo compitió la pasada temporada en Primera Federación y Mella no se hizo con una licencia del primer equipo hasta el mercado de invierno. A pesar de ello, Mella demostró su enorme potencial y fue uno de los jugadores más destacados de España junto al delantero Iker Bravo (Real Madrid), ‘MVP’ del torneo, el central Yarek (Valencia) o el extremo Dani Rodríguez (Barcelona), entre otros.



Mella, acostumbrado a ser un factor impredecible en el Deportivo, también lo ha sido en una selección sub-19 repleta de jugadores que, si no lo han hecho ya, tienen a un paso el estreno en Primera División. Sin ir más lejos, el Real Madrid estuvo representado en Irlanda del Norte por seis futbolistas (Fran González, Cristian Perea, Iker Bravo, Pol Fortuny, Jacobo Ramón y Chema Andrés), el Atlético de Madrid, por tres (Julio Díaz, Rayane Belaid y Dani Muñoz), y el Betis, por citar algunos ejemplos, por otro tres (Jesús Rodríguez, Assane Diao y Yanis Senhadji, cedido el pasado curso al Tenerife). La nota exótica la puso Simo Keddari, jugador del Al-Arabi, club de la primera división catarí.



El techo de Mella todavía es impredecible, aunque en el fútbol no siempre se cumplen las relaciones de causa y efecto. Ser uno de los mejores futbolistas de un Europeo sub-19 no asegura una carrera exitosa en el fútbol profesional. España cuenta con nueve títulos europeos de la categoría y en los cuatro entorchados anteriores al actual, todos ellos levantados en la década de los 2010, hay una clara mayoría de futbolistas que se asentaron en el fútbol profesional, tanto en la máxima élite como en un segundo escalón, pero también existen los ejemplos de los jugadores que no se pudieron consolidar en las principales categorías.

Los campeones de 2019

La España que triunfó en el Europeo sub-19 disputado en 2019 en Armenia contaba entre sus filas con jugadores que ya se han hecho un nombre dentro del fútbol profesional. De los titulares en la final ante Italia, Arnau Tenas (PSG), Hugo Guillamón (Valencia), Ferran Torres y Eric García (Barcelona), Juan Miranda (Bolonia), Sergio Gómez (Real Sociedad), Abel Ruiz y Bryan Gil (Girona) son algunos de los jugadores contrastados en el primer nivel futbolístico. No obstante, aquel equipo titular contó como lateral derecho con Ricard Sánchez, que jugará en Segunda con el Granada después de pasar el pasado curso por el Lugo, y como interior con Moha Moukhliss, que ha pasado por la cantera de Real Madrid, Celta, Valladolid y Barcelona y que la pasada campaña se enfrentó al Dépor en Primera Federación. Álvaro Sanz (Racing de Ferrol) y Álvaro Fernández (Real Avilés) son otros jugadores de aquella selección española sub-19 de 2019 que todavía no se han asentado en la élite.

Gran nivel en el 2015

La tendencia fue similar para los jugadores que levantaron el Europeo sub-19 de 2015 en Grecia. Marco Asencio se proclamó ‘MVP’ del torneo, Borja Mayoral se hizo con la Bota de oro y España coló a Antonio Sivera, Jesús Vallejo, Dani Ceballos y Rodri Hernández, además de Asensio y Mayoral, en el equipo del torneo elegido por la UEFA. Unai Simón, Mikel Merino, Pedraza o el exdeportivista Carlos Fernández también formaron parte de aquella Rojita.



No obstante, otros integrantes de aquel equipo no tuvieron la misma suerte. José Carlos Ramírez milita en el Zamora; Antonio Marín, en el Olimpija Ljubljana esloveno; David Concha, en un Nàstic que fue rival del Dépor en la campaña 2023-24; Borja San Emeterio ha firmado por el Intercity; el exdeportivista Nahuel Leiva juega en el Śląsk Wroclaw polaco, y Pape Cheik, ex del Montañeros y de la cantera del Celta, se encuentra sin equipo.



La generación campeona en 2012 en Estonia estaba liderada por Gerard Deulofeu, ‘MVP’ del torneo, y Jesé Rodríguez, que fue Bota de oro. Ambos tuvieron una irrupción fulgurante en el mundo del fútbol, pero no soportaron las expectativas creadas, con mención especial para la caída del canario. No obstante, esa España que venció a Grecia en la final contaba en sus filas con Álex Grimaldo, Saúl Ñíguez, Suso, Óliver Torres y Paco Alcácer, elegidos en el equipo del torneo por la UEFA. Todos ellos, sumados a los Kepa Arrizabalaga, Jonny Otto, Denis Suárez, Paco Alcácer, Juanmi o Juan Bernat, tuvieron una carrera sólida, cada uno con sus altibajos, en las principales ligas de Europa.



Pablo Insua, canterano del Dépor, levantó aquel Europeo sub-19 de 2012 cuando militaba en el Fabril y en los últimos años se ha consolidado en Segunda. En la 2024-25 defenderá los colores del Granada.



Por otro lado, Derik Osede, también elegido en el mejor equipo del torneo, pasó por el Deportivo en la 2020-21 y ahora se encuentra en el Inter Turku finlandés, mientras que el portero Adrián Ortolá, otro exblanquiazul, está sin equipo. Jonás Ramallo (Al-Ahli de Baréin) y Nono (Ruch Chorzów) polaco son otros de los jugadores que no llegaron a asentarse en la élite a pesar de formar parte de la sub-19 campeona en 2012.



Esta generación bebió en gran medida de la del 2011, que también levantó el trofeo en el Europeo sub-19 en Rumania. Álvaro Morata fue Bota de oro y Álex Fernández, ‘MVP’. De ese plantel, las carreras de Dani Cavajal y el propio Álvaro Morata destacan por encima del resto, mientras que jugadores como Sergi Gómez, José Campaña, Pablo Sarabia y los mencionados Juanmi y Alcácer también contaron con temporadas de protagonismo en la élite.



En el otro extremo se encuentran el portero Albert Blázquez (sin equipo) y el centrocampista Juan Muñiz (Johor DT de Malasia), que no gozaron de la misma suerte en el fútbol. No obstante, son minoría dentro de las plantillas que levantaron el Europeo sub-19, cuya mayoría de jugadores confirmó su potencial y se consolidó en el fútbol profesional, el mismo objetivo que persigue Mella.